సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (19:54 IST)

మా అమ్మానాన్నా వివాహ తేదీని ఇందిరా గాంధీ నిర్ణయిచారు : అమీషా పటేల్

బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా తన కుటుంబానికి గాంధీ కుటుంబానికి మధ్య ఉన్న దశాబ్దాల నాటి అనుబంధంతో పాటు మరో ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. తన తల్లిదండ్రుల వివాహ తేదీని మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ స్వయంగా నిర్ణయించారని, పైగా, తాను జన్మించినపుడు ఆస్పత్రికి వచ్చి చూసిన తొలి వ్యక్తి ఇందిరా గాంధేనని అమీషా పటేల్ వెల్లడించారు. 
 
ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, తన తాతయ్య, ప్రముఖ బారిస్టర్ రజనీ పటేల్ గురించి వివరించారు. "మా తాతయ్య రజనీ పటేల్ ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక నేత. ఆయనకు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మార్గదర్శకులు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరాక ఆయన ఇందిరా గాంధీకి అత్యంత సన్నిహితుడిగా, ప్రధాన సలహాదారుడిగా మారారు. పార్టీ కోశాధికారిగా, అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు. ఇందిరా గాంధీ ఏ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా మా తాతయ్య అభిప్రాయం తీసుకునేవారు" అని అమీషా తెలిపారు.
 
తన తల్లిదండ్రుల వివాహం గురించి మాట్లాడుతూ "మా అమ్మానాన్నల జాతకాలు కలవలేదు. దాంతో పెళ్లి తేదీ కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మా తాతయ్య ఇందిరా గాంధీని 'మీరు ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటారు?' అని అడిగారు. ఆమె చెప్పిన తేదీనే నా తల్లిదండ్రుల పెళ్లి తేదీగా ఖరారు చేశారు" అని అమీషా వివరించారు.
 
అంతేకాదు, "నేను ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో పుట్టినప్పుడు, నన్ను చూసేందుకు వచ్చిన మొదటి వ్యక్తి ఇందిరా గాంధీయే" అని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ముంబైలోని నెహ్రూ ప్లానిటోరియంను కూడా తన తాతయ్యే నిర్మించారని ఆమె పేర్కొన్నారు. 'కహో నా... ప్యార్ హై' చిత్రంతో అరంగేట్రం చేసిన అమీషా, ఇటీవలే 'గదర్ 2'తో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. 

Woman: బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోనే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ

Woman: బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోనే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళరైలులోనే ఓ గర్భిణీ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ముర్డేశ్వర్- ఎస్ఎంవీటీ బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక గర్భిణీ స్త్రీ, రైలులోనే ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బంట్వాల్ స్టేషన్ వద్ద తోటి ప్రయాణికులు- రైల్వే సిబ్బంది ఆమెకు సహాయం అందించారు. మంగళూరుకు సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బంట్వాల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో, రైలు సంఖ్య 16586 ఆగినప్పుడు ఆదివారం రాత్రి ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది.

చెరకు పంట కోసం కడుపు పంటను తొలగించుకుంటున్న మహిళలు, ఎందుకీ పరిస్థితి?

చెరకు పంట కోసం కడుపు పంటను తొలగించుకుంటున్న మహిళలు, ఎందుకీ పరిస్థితి?మహిళలకు సంతానం అనేది తల్లిగా వారికి దేవుడిచ్చిన వరం. ఐతే దానినే కొంతమంది మహిళలు పణంగా పెట్టాల్సి వస్తోంది. తమ ఆర్థిక పరిస్థితి రీత్యా కడుపు పంటను పండించే గర్భాశయాన్ని తొలగించుకోవలసి వస్తోంది. మహారాష్ట్రంలో ఇట్లా గర్భాశయాలను తొలగించుకున్నవారి సంఖ్య 13,000 మందికి పైగా వున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. కారణాలు ఏమిటో పరిశీలిద్దాము. మహారాష్ట్రలోని చెరకు పండించే ప్రాంతంలో, ముఖ్యంగా బీడ్ వంటి జిల్లాల్లో, గర్భాశయాన్ని తొలగించుకోవడం(హిస్టరెక్టమీ) నిశ్శబ్దంగా జరిగిపోతోంది. వలస చెరకు కోత కార్మికులుగా పనిచేసే మహిళలకు వారి పనితీరు ఆధారంగా జీతం చెల్లిస్తారు.

చికెన్ పులావ్ తర్వాత పుచ్చకాయ తిన్నారు.. అంతే దంపతులు, ఇద్దరు కుమార్తెల మృతి

చికెన్ పులావ్ తర్వాత పుచ్చకాయ తిన్నారు.. అంతే దంపతులు, ఇద్దరు కుమార్తెల మృతిపుచ్చకాయ తినడం వల్ల ముంబైలోని ఓ కుటుంబం మొత్తం ప్రాణాలు కోల్పోయింది. దక్షిణ ముంబైలోని తమ నివాసంలో జరిగిన కుటుంబ వేడుక అనంతరం పుచ్చకాయ తినడం వల్ల, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కావడంతో దంపతులు, వారి ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలు మరణించారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు.

బీఆర్ఎస్ పార్టీ చనిపోయింది.. శవానికి ఎంత అలంకరణ చేసినా లేచి రాదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

బీఆర్ఎస్ పార్టీ చనిపోయింది.. శవానికి ఎంత అలంకరణ చేసినా లేచి రాదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిభారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ చనిపోయిందని, చనిపోయిన శవానికి ఎంత అలంకరణ చేసినా లేచి రాదు అని అన్నారు. కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పేరుతో కొత్త పార్టీ స్థాపించారు. దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి పై విధంగా స్పందించారు.

22 నిమిషాల్లో ఉగ్రవాదుల కమాండ్ వ్యవస్థను కుప్పకూల్చాం : ఇండియన్ ఆర్మీ

22 నిమిషాల్లో ఉగ్రవాదుల కమాండ్ వ్యవస్థను కుప్పకూల్చాం : ఇండియన్ ఆర్మీభారత సైన్యం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌ త్వరలోనే తొలి వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకోనుంది. ఈ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన కీలక వివరాలను సైన్యం సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. కేవలం 22 నిమిషాల్లో వ్యవధిలోనే ఉగ్రవాదుల కమాండ్ వ్యవస్థను ఎలా కుప్పకూలిందో వివరిస్తూ తాజాగా ఓ పోస్ట్ చేసింది. "నిర్ణయం, స్పష్టత, లక్ష్యంపై దృష్టి, న్యాయం జరిగింది. వేగంగా ఖచ్చితంగా'' అంటూ భారత సైన్యం పోస్టు చేసింది.

Watch More Videos

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలు

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.
