భారత్లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నో
భారత్లో శాంతి లేదంటూ బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీటిపై పెద్ద దుమారంతో పాటు చర్చ కూడా మొదలైంది. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు మరో బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ నిరాకరించారు. ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో అమీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు నోరు మెదపకుండానే చేతులు ఊపి, సమాధానం దాటవేశారు.
మరోవైపు, కృత్రిమ మేధపై అమీర్ స్పందిస్తూ, ఏఐ అనేది ఒక టూల్ మాత్రమేనని, దాన్ని మంచిగా లేదా చెడుగా చూడలేమని, దర్శకులు దాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. సాంకేతికతను సరిగ్గా వాడుకుంటే అద్భుతాలు చేయవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నాడు.
నటుడు శేఖర్ సుమన్ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న 'శేఖర్ టునైట్' షోలో ఇటీవల సంజయ్ దత్ పాల్గొన్నాడు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ "ఈ దేశ ప్రజలు చాలా మంచివారు. ఇక్కడ శాంతి ఉండాలి. కానీ మన దేశంలో ఆ శాంతిని నేను ఇప్పుడు అనుభూతి చెందలేకపోతున్నాను. భారతీయులు మంచి హృదయం ఉన్నవారు, ఆతిథ్యానికి మారుపేరు. ఆ మంచి రోజులు త్వరగా రావాలని శివుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను" అన్నాడు.
ఈ వ్యాఖ్యలు ఆన్లైనులో చర్చకు దారితీయడంతో సంజయ్ దత్ వివరణ ఇచ్చాడు. ఆ షోలో సంభాషణ ముందుగా రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ ప్రకారమే జరిగిందని, సరదాగా, హాస్యభరితంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే అలా మాట్లాడినట్లు చెప్పాడు. 'మున్నా భాయ్' సినిమాలోని 'గాంధీగిరి' స్ఫూర్తితో ప్రేమ, ఐక్యతను చాటడమే తన ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశాడు.