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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

ఆ పోస్ట్‌ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు.. ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను : అమితాబ్

amitabh
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (08:54 IST)
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ఆపరేషన్ తర్వాత కోలుకోవడం కష్టం అంటూ తాను చేసిన పోస్ట్‌ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని, తాను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నానని, తనకు ఏమీ కాలేదని బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ స్పష్టం చేశారు. పైగా, తనకు ఎలాంటి ఆపరేషన్ జరగలేదని తెలిపారు. 
 
మంగళవారం అమితాబ్‌ తన ఎక్స్‌, బ్లాగ్‌లో శస్త్రచికిత్స గురించి పోస్ట్ పెట్టారు. ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికొచ్చాక కోలుకునే ప్రక్రియ అత్యంత కష్టమైందని అందులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అందరూ ఆయనకు సర్జరీ జరిగిందని భావించారు. దీనికి ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. ఇటీవల జరిగిన అర్జెంటీనా - స్పెయిన్‌ ఫిఫా మ్యాచ్‌ను ఉద్దేశించి ఆ పోస్ట్‌ చేసినట్లు తెలిపారు. ఐసీయూ గురించి తాను చేసిన కామెంట్స్‌ను జనాలు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారన్నారు.
 
'నాకు ఏ సర్జరీ జరగలేదు. ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. నా పోస్ట్‌ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఐసీయూ నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎదురయ్యే క్లిష్ట పరిస్థితులను ఒక ఉదాహరణగా మాత్రమే చెప్పాను. ఛాంపియన్ ఓడిపోయినప్పుడు, ఆ ఓటమిని తట్టుకుని తిరిగి పుంజుకోవడం ఎంత కష్టమో వివరించడమే నా ఉద్దేశం. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్‌లో స్పెయిన్ చేతిలో అర్జెంటీనా ఓటమిని, మెస్సి పరిస్థితిని మనసులో ఊహించుకొని నేను ఆ పోస్ట్ రాశాను. కానీ, ప్రజలు అది నా ఆరోగ్యం గురించే అనుకున్నారు' అని వివరణ ఇచ్చారు. దీంతో ఆయన అభిమానులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. పైగా, తాను ప్రస్తుతం తాను ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు తెలిపిన అమితాబ్‌ త్వరలోనే తాను 'కల్కి' సీక్వెల్‌ షూటింగ్‌లోనూ పాల్గొననున్నట్లు చెప్పారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి

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