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ఆ పోస్ట్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు.. ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను : అమితాబ్
ఆపరేషన్ తర్వాత కోలుకోవడం కష్టం అంటూ తాను చేసిన పోస్ట్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని, తాను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నానని, తనకు ఏమీ కాలేదని బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ స్పష్టం చేశారు. పైగా, తనకు ఎలాంటి ఆపరేషన్ జరగలేదని తెలిపారు.
మంగళవారం అమితాబ్ తన ఎక్స్, బ్లాగ్లో శస్త్రచికిత్స గురించి పోస్ట్ పెట్టారు. ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికొచ్చాక కోలుకునే ప్రక్రియ అత్యంత కష్టమైందని అందులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అందరూ ఆయనకు సర్జరీ జరిగిందని భావించారు. దీనికి ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. ఇటీవల జరిగిన అర్జెంటీనా - స్పెయిన్ ఫిఫా మ్యాచ్ను ఉద్దేశించి ఆ పోస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఐసీయూ గురించి తాను చేసిన కామెంట్స్ను జనాలు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారన్నారు.
'నాకు ఏ సర్జరీ జరగలేదు. ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. నా పోస్ట్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఐసీయూ నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎదురయ్యే క్లిష్ట పరిస్థితులను ఒక ఉదాహరణగా మాత్రమే చెప్పాను. ఛాంపియన్ ఓడిపోయినప్పుడు, ఆ ఓటమిని తట్టుకుని తిరిగి పుంజుకోవడం ఎంత కష్టమో వివరించడమే నా ఉద్దేశం. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్లో స్పెయిన్ చేతిలో అర్జెంటీనా ఓటమిని, మెస్సి పరిస్థితిని మనసులో ఊహించుకొని నేను ఆ పోస్ట్ రాశాను. కానీ, ప్రజలు అది నా ఆరోగ్యం గురించే అనుకున్నారు' అని వివరణ ఇచ్చారు. దీంతో ఆయన అభిమానులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. పైగా, తాను ప్రస్తుతం తాను ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు తెలిపిన అమితాబ్ త్వరలోనే తాను 'కల్కి' సీక్వెల్ షూటింగ్లోనూ పాల్గొననున్నట్లు చెప్పారు.
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ఇండిగో ఉద్యోగినిపై క్యాబ్ డ్రైవర్ అత్యాచార యత్నం
హైదరాబాద్ నగరంలో క్యాబ్ డ్రైవర్ అఘాయిత్యానికి తెగబడ్డాడు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇండిగో ఉద్యోగినిపై క్యాబ్ డ్రైవర్ అత్యాచారయత్నానికి పాల్పడ్డారు. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఇండిగో ఉద్యోగిని రోజు మాదిరిగానే రాత్రి విధులకు క్యాబ్లో ఇంటి నుంచి బయల్దేరారు. క్యాబ్ డ్రైవర్ శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రదేశంలోకి కారును మళ్లించి అత్యాచారయత్నం చేశాడు.
జూలై 22, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తుండగా, ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన ఉంది. భారీ వర్ష హెచ్చరిక (12 జిల్లాలు): ఆదిలాబాద్, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం (64.5 మి.మీ నుండి 115.5 మి.మీ వరకు) కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
తెలిసినవారితో తెలుగు అమ్మాయిలు జాగ్రత్త, 80 శాతం లైంగిక దాడులకు వీళ్లే కారకులు, రిపోర్ట్
తమకు బాగా తెలిసినవారితోనే తెలుగు రాష్ట్రాల అమ్మాయిలు ఎంతో జాగ్రత్తగా వుండాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎందుకంటే... గత ఏడాది కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అత్యాచార కేసుల్లో తెలిసినవారే 98 శాతం నిందితులగా తేలడం గమనార్హం. గత ఏడాది తెలంగాణ పోలీసు వార్షిక నివేదిక 2025 వివరాలను పరిశీలిస్తే షాకింగ్ విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. 98 శాతం తెలిసినవారే కామాంధులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలపై నమోదైన మొత్తం నేరాల సంఖ్య 20,551గా వున్నాయి. 2024 లోని 19,922 కేసులతో పోలిస్తే 3.16 శాతం పెరుగుదల కనబడుతోంది. వీటిలో అత్యాచార కేసులు 2,549 నమోదయ్యాయి. 2024తో పోలిస్తే 13 శాతం పెరుగుదల చోటుచేసుకున్నది.
Rahul Gandhi: జంతర్ మంతర్ వద్ద రాహుల్ గాంధీ.. ఎత్తుకెళ్లిన పోలీసులు
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ప్రజల నుండి నిరసనలు, అసమ్మతి వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన నీట్ పరీక్ష నిర్వహణలో లోపాలపై కాక్రోచ్ పార్టీ జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టిన నిరసనతో ఇది మొదలైంది. పంజాబ్లో ప్రారంభమవుతున్న రైతుల నిరసన కూడా ఈ అసమ్మతికి బలాన్ని చేకూరుస్తోంది. ఈ క్రమంలో, భారత ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ నిరసనలో భాగమయ్యారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై పోలీసు బలగాలను ప్రయోగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాహుల్ గాంధీ మోదీ నివాసం వద్ద నిరసన తెలిపారు.
క్లెఫ్ట్స్- గ్రహణం మొర్రి ముందస్తు నిర్ధారణ కోసం అవగాహనకు స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియా కృషి
శస్త్రచికిత్స రంగంలో భారతదేశం ఒక ప్రధాన మైలురాయిని చేరుకుంటున్న తరుణంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియాకు చెందిన రెండు క్రియాశీల భాగస్వామ్య ఆసుపత్రుల నెట్వర్క్ 8,000కు పైగా ఉచిత క్లెఫ్ట్ శస్త్రచికిత్సలకు మద్దతు ఇచ్చింది. ఇది చికిత్స నుండి దృష్టిని మళ్ళించి, ముందస్తు నిర్ధారణ, అవగాహనపై దృష్టి సారించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కి చెబుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచ క్లెఫ్ట్ (గ్రహణం మొర్రి) అవగాహన దినోత్సవంగా(WCAD) జూలై 20న పాటిస్తున్నారు
జామ కాయలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్యాసిడ్, ఫైబర్లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.
సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మూవ్మెంటమ్ 2026
హైదరాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మూవ్మెంటమ్ 2026 పేరుతో 25 వేలకుపైగా విజయవంతమైన ఆర్థోపెడిక్ శస్త్రచికిత్సల మైలురాయిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డా. ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని, హెచ్వోడి & చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో చికిత్స పొందిన సుమారు 100 మంది రోగులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన జుంబా ఫిట్నెస్ సెషన్లో రోగులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని, శస్త్రచికిత్సల అనంతరం తిరిగి పొందిన ఆరోగ్యం, చురుకుదనం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.
గర్భిణీలకు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఎందుకు?
గర్భిణీలకు గైనకాలజిస్టులు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ పరీక్ష ఎందుకు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి కొందరిలో. ఈ పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాము. గర్భిణీ స్త్రీలకు గ్లూకోజ్ నీరు తాగించిన 2 గంటల తర్వాత రక్త పరీక్ష చేయడాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ (OGTT) అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా గర్భధారణ మధుమేహం ఉందో లేదో కనుగొనడానికి చేసే అత్యంత కీలకమైన పరీక్ష. గ్లూకోజ్ తాగిన 2 గంటల తర్వాతే పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారనే దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే.. శరీరం చక్కెరను ఎలా అరిగిస్తుందో చూడటానికే ఇలా పరీక్షిస్తారు.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.