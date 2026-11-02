ఓ మీడియాపై మండిపడిన అమితాబ్... నేను అభిమానులకు ఒక్క పిలుపునిస్తే...
ఓ మీడియా సంస్థలపై బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ మండిపడ్డారు. తన వ్యాఖ్యలను వక్రీరిస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పైగా, తాను తన అభిమానులకు ఒక్క పిలుపునిస్తే పరిస్థితి మరోలా ఉంటుందన్నారు.
శ్రీకృష్ణుడిని కీర్తిస్తూ తాను చేసిన ఓ పోస్టును వక్రీకరించి, యుద్ధ హెచ్చరికగా చిత్రీకరించారంటూ మండిపడ్డారు. దీనికి సంబంధించి ఆయన సోమవారం ట్విటర్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు. అమితాబ్ అక్టోబరు 29న ‘హాథీ ఘోడా పల్కీ.. జై కన్హయ్య లాల్ కీ..’ అనే శ్రీకృష్ణుడి కీర్తనను ట్వీట్ చేశారు. దాని గురించి ఓ మీడియా సంస్థ వార్తను ప్రచురించింది.
అమితాబ్ తన ప్రత్యర్థులకు సవాల్ విసిరారని, మీరు ఏనుగులు, గుర్రాలు తెచ్చుకోండి.. మేము మా ఆయుధాలతో పోరాడతామని హెచ్చరించారని అందులో పేర్కొంది. ఇది అమితాబ్కు ఆగ్రహం తెప్పించింది. ఆ మీడియా సంస్థ శ్రీకృష్ణుడి కీర్తనను అవమానించడమే కాదు, తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించి తాను ప్రత్యర్థులను హెచ్చరిస్తున్నట్లుగా చిత్రీకరించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆ మీడియా సంస్థకు అమితాబ్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. 'జాగ్రత్తగా వినండి. నాకు 5 కోట్లకు పైగా ఫాలోవర్ల బలం ఉంది. నేను పిలుపు ఇస్తే, వారిలో 10 శాతం మంది మిమ్మల్ని నిలదీయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మీరు ఎంత ఎక్కువగా నా మాటలను వక్రీకరిస్తే, అంతకు 100 రెట్లు ఎక్కువగా వారు ప్రతిస్పందిస్తారు' అని అమితాబ్ హెచ్చరించారు.