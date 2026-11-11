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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (17:20 IST)

Vishwadev Rachakonda: డార్క్ చాక్లెట్ లో మాటలతో ఎంగేజ్ చేసే ఒక ప్రయోగం చేశాం : విశ్వదేవ్ రాచకొండ

Viswadev Rachakonda
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (17:20 IST)
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Viswadev Rachakonda
పరేషాన్’, ‘35’ సినిమాల కథలు విన్నప్పుడే కచ్చితంగా ఆడియన్స్‌కు ఒక కొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్తాయని అనిపించింది. డార్క్ చాక్లెట్ కథ కూడా కొత్తగా అనిపించింది. అందుకే మాటలతో ఆడియన్స్‌ను ఎంగేజ్ చేసే ఒక ప్రయోగం ఇందులో చేశాం. అది చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది అని చిత్ర హీరో విశ్వదేవ్ రాచకొండ అన్నారు.
 
విశ్వదేవ్ రాచకొండ, బిందు మాధవి లీడ్ రోల్స్‌లో రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా, వాల్టెయిర్ ప్రొడక్షన్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘డార్క్ చాక్లెట్’. శశాంక్ శ్రీవాస్తవ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌కు ఇప్పటికే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. యూఎస్ ప్రీమియర్స్‌లోనూ అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఈ సినిమా నవంబర్ 13న వరల్డ్ వైడ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో విశ్వదేవ్ రాచకొండ  సినిమా విశేషాలను పంచుకున్నారు.
 
మీ తాతగారు రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి రచనలు చదివారా?
కొన్ని చదివాను. తాతగారు సాహిత్యం వైపు ఉండేవారు. నేను డాన్స్, మ్యూజిక్ వైపు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించేవాడిని. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీచరణ్ పాకాల, మేమందరం కలిసి ఒక మ్యూజిక్ ట్రూప్ ఉండేది. అందులో నేను వోకల్స్ , గిటార్ ప్లే చేసేవాడిని.  
 
యూఎస్ ప్రీమియర్స్‌కు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది?
యూఎస్ రివ్యూస్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. క్రిటిక్స్, ఆడియన్స్ రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. సినిమా చాలా ఎంగేజింగ్‌గా ఉందని చెబుతున్నారు. అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత ఎంగేజింగ్‌గా ఉన్న సినిమా ఇదే అని చెప్పడం మాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
 
ఇందులో ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు?
-ఇందులో నా పాత్ర పేరు యజ్ఞ. తను ఒక సినిమాలో హీరోగా వరుసగా మూడు హిట్స్ కొట్టి, ఆ తర్వాత కొన్ని అపజయాలు చూసి డౌన్‌ఫాల్‌లో ఉంటాడు. కాస్త పిచ్చిపిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు. ఇష్టానుసారంగా బిహేవ్ చేసే క్యారెక్టర్. తనను ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నుంచి బ్యాన్ చేస్తారు. దీంతో తనకు ఎవరూ అక్కర్లేదని, తానే అన్నీ చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. డైరెక్షన్, మాటలు, పాటలు, కొరియోగ్రఫీ.. అన్నీ తానే చూసుకోవాలనుకుంటాడు.
 
అక్కడి నుంచి ఒక కథ రాయడం మొదలుపెడతాడు. అతనికి పిచ్చిపిచ్చి కలలు వస్తుంటాయి. ఆ కలలేంటి? ఆ కలల్లోకి ఎవరు వస్తున్నారు? తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్, తన లవ్ ఇంట్రెస్ట్, అలాగే తన బాబాయ్ క్యారెక్టర్‌తో తన జర్నీ ఎలా ఉంటుంది? నిజంగా వాళ్లు వచ్చారా? లేకపోతే కలలో కనిపించారా? ఇదంతా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటుంది.
 
ఇప్పటివరకు సినిమా చూసిన వాళ్లంతా ఇలాంటి సినిమా ఎక్కడా, ఎప్పుడూ రాలేదని చెబుతున్నారు. కచ్చితంగా ఒక కొత్త సినిమా తీశాం. ఇది ఆడియన్స్ అందరికీ, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యేలా ఉంటుంది. ఇందులో డైలాగ్స్ చాలా ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఒక క్యారెక్టర్ ఏం చెబుతుంది? దానికి అవతలి క్యారెక్టర్ ఎలాంటి రియాక్షన్ ఇస్తుంది? అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్.
 
ఇది ఏ జోనర్ సినిమా?
ఇది సర్వైవల్ డ్రామా, డార్క్ కామెడీ, మ్యూజికల్, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్.. ఇలా ఉత్కంఠగా సాగే సినిమా. ఇందులో సోషల్ కామెంట్రీ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు చూడని ఒక కొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను క్రియేట్ చేశాం.
 
రానా గారి సపోర్ట్ ఎలా ఉంది?
 ఆయన ప్రొడక్షన్ పేరు స్పిరిట్ మీడియా. ఆయన ఎప్పుడూ కొత్త కంటెంట్‌ను, కొత్త టాలెంట్‌ను ఎంకరేజ్ చేస్తారు. పారేషన్ , 35 సపోర్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ‘డార్క్ చాక్లెట్‌’కు కూడా మంచి రిలీజ్ ఇస్తున్నారు.  మేము కలిసి మరింత మంచి కంటెంట్ ఇవ్వాలని ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. రానా గారు చాలా ఇన్నోవేటివ్ పర్సన్.
 
మీ నుంచి కొత్తగా రాబోతున్న సినిమాలు ఏమిటి?
-ప్రస్తుతం నా దగ్గరకు మంచి కథలు వస్తున్నాయి. కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను. నా నుంచి రాబోయే రోజుల్లో చాలా మంచి సినిమాలు చూడబోతున్నారు. అవన్నీ కూడా అందరూ గొప్పగా మాట్లాడుకునే సినిమాలే అవుతాయని నమ్ముతున్నాను. అలాగే మా ప్రొడక్షన్‌లో కూడా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తున్నాయి.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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