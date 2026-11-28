Akhil Japan : జపాన్ లో అఖిల్ అక్కినేనిపై అమితమైన ప్రేమ ప్రదర్శన
తెలుగు సినిమా లెనిన్ చిత్రం జపాన్ లో కూడా ప్రదర్శించాలని వచ్చిన ఆహ్వానం మేరకు వెళ్ళిన అక్కినేని అఖిల్ కు స్వాగతం లభించింది. తెలుగులో అక్షరాలు రాసి థియేటర్లలో పెట్టి అఖిల సినిమాలకు సంబంధించిన చిన్న క్లిప్ లను పెట్టారు. వాటిని ఆశక్తిగా చూసిన అఖిల్ అక్కడ తెలుగు జపాన్ అభిమానులను, అక్కడి వారిని ఆప్యాయంగా పలుకరించారు. అఖిల్ ఇండో అమెరికన్ కావడంతోపాటు కొంచెం జపాన్ భాష కూడా తెలుసుకుని వారితో మాట్లాడడం విశేషం.
Akhil In Japag theater
హృదయపూర్వక సందేశాల నుండి అందంగా చేతితో గీసిన పోర్ట్రెయిట్ల వరకు, జపనీస్ అభిమానులు వారి వెచ్చదనం మరియు ఆప్యాయతతో ఈ సందర్శనను నిజంగా గుర్తుండిపోయేలా చేసారు. డిసెంబర్ 11న విడుదలవుతోంది. ఈ సందర్భంగా వారితో చిట్ చాట్ నిర్వహించారు.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో భాగ్యశ్రీ బోర్స్ కథానాయికగా నటించింది. మ్యూజిక్ థమన్, ఎడిటర్: నవిన్ నూలి, నిర్మాణం : మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ఎల్ఎల్పి, సితారఎంట్స్ మెంట్స్