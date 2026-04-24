Avika Gor: శ్రీనంద్, అవికా గోర్ ల పిచ్చి ప్రేమతో అగ్లీ స్టోరీ రాబోతోంది
సాంప్రదాయని సుద్దపూసనీ అంటూ పలు పాత్రలు పోషించిన అవిగా గోర్ తాజాగా అగ్లీ స్టోరీ చిత్రంలో నటించింది. తెలుగులో ఈ సినిమా మే 15న విడుదల కాబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన లుక్ విడుదలైంది.ఇందులో అవికా గత చిత్రాలను మించినట్లుగా వుంటుందని చెబుతోంది.
ఈ చిత్రం గురించి అవికా ఓ చోట్ల మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలోని పాత్ర పాత నియమాలను బ్రేక్ చేస్తున్నాను. ఇందులో హీరోని ఆరాధించే పాత్రలు లేవు, నా పాత్ర లోపాలతో కూడినది, బయట చూసే రియలిస్టిక్ పాత్రలను పోలి వుంటుంది. నేను ఎవరినీ మెప్పించడానికి ఇక్కడకు రాలేదు, నాదైన ముద్ర వేయడానికి వచ్చాను తెలియజేస్తుంది.
'అగ్లీ స్టోరీ' అనేది శ్రీనంద్, అవికా గోర్, ప్రణవ్ స్వరూప్ నటించిన రాబోయే తెలుగు థ్రిల్లర్. దీనిని రియా జియా ప్రొడక్షన్స్ పై సీహెచ్ సుభాషిణి, కొండా లక్ష్మణ్ నిర్మించారు. అశ్వని పత్రో సంగీతం అందించారు. ఈ చిత్రం విషపూరిత ప్రేమ మరియు పిచ్చి వంటి ఇతివృత్తాలను అన్వేషిస్తుంది.
ఇది రొమాంటిక్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ చిత్రంగా రూపొందింది. గతంలో ఎం.ఎస్.రాజు డర్టీ స్టోరీ అని తీశాడు. కోరికలతో రగిలిపోయే మహిళ, ఓ యువకుడితో ఏవిధంగా వుంటుందో తెలియజేస్తూ తీశాడు. మరి ఈ సినిమా కూడా ఇంచుమించు అలాంటి తరహాోల వుంటుందో లేదో చూడాల్సిందే. తీవ్రమైన కోరికలు, వ్యామోహపూరిత ప్రేమకథపై తీసినట్లు తెలుస్తోంది.