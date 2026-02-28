శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026 (18:24 IST)

VISA - వింటారా సరదాగా చిత్రం నుండి అనగా అనగా అమెరికా విడుదల

Ashok Galla, Sri Gauri Priya
'VISA - వింటారా సరదాగా' చిత్రం నుండి తొలి గీతం 'అనగా అనగా అమెరికా' విడుదలైంది. విన్న తక్షణమే శ్రోతల హృదయాలను గెలుచుకుంటూ, అన్ని వేదికల్లోనూ విశేష స్పందనను సొంతం చేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే టీజర్‌ అద్భుతమైన స్పందనతో అంచనాలను పెంచేయగా, ఇప్పుడు ఈ మధుర గీతం చిత్రంపై ఆసక్తిని రెట్టింపు చేసింది.
 
'అనగా అనగా అమెరికా' గీతం తక్షణ చార్ట్‌బస్టర్‌ అనడంలో సందేహం లేదు. మధురమైన సంగీతం, హృదయాన్ని తాకే సాహిత్యం, మనోహరమైన గానం, ఆకట్టుకునే విజువల్స్ - ఇవన్నీ కలిసి ఎప్పటికీ మరిచిపోలేని ఒక అద్భుతమైన సంగీత అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి.
 
ఈ పాటకు సనారె రాసిన సాహిత్యం వినసొంపుగా, అందరూ అనుభూతి చెందేలా ఉండి, శ్రోతల మనసులను తాకుతోంది. "అనగా అనగా అమెరికా.. కథ మొదలిక.. మది గదులని తెరువగా.." అంటూ అంటూ సాగిన సాహిత్యం కట్టిపడేసింది. ప్రతిభావంతులైన గాయకుడు సంజిత్ హెగ్డే తన మధుర గానంతో ఈ పాటకు ప్రాణం పోశారు. సంగీత దర్శకుడు విజయ్ బుల్గానిన్ ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే శ్రావ్యమైన పాటలను రూపొందించడంలో తన నైపుణ్యాన్ని మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.
 
తెరపై అశోక్ గల్లా, శ్రీ గౌరీ ప్రియ మధ్య కుదిరిన సహజమైన కెమిస్ట్రీ ఈ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. తెరపై వారి జంట చూడటానికి చాలా బాగుంది. పక్కింటి అబ్బాయి తరహా పాత్రలో అశోక్ గల్లా చక్కగా ఒదిగిపోయారు. ఆ పాత్రకు తగ్గట్టుగా నిజాయితీ, ఆప్యాయతలను చక్కగా ప్రదర్శించారు. శ్రీ గౌరీ ప్రియ తన సహజమైన అందం, అభినయంతో తెరను ప్రకాశింపజేశారు. ఇద్దరూ కలిసి ప్రేక్షకుల మనసులను తాకే ఓ మధురమైన ప్రేమానుభూతిని అందిస్తున్నారు.
 
నూతన దర్శకుడు ఉద్భవ్ రఘు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్, భావోద్వేగాలతో నిండిన ఓ మధుర ప్రయాణానికి హామీ ఇస్తోంది. ప్రేమ, హాస్యం, భావోద్వేగాల మేళవింపుతో యువతతో పాటు కుటుంబ ప్రేక్షకులు మెచ్చేలా ఈ చిత్రం రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ చిత్రంలో రాహుల్ విజయ్, శివాత్మిక రాజశేఖర్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ వేసవిలో ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచనుంది. 

కరీంనగర్‌లో మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కిస్నా

కరీంనగర్‌లో మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కిస్నాకరీంనగర్: హరి కృష్ణ గ్రూప్‌కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక వజ్ర, బంగారు ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కిస్నా డైమండ్- గోల్డ్ జ్యువెలరీ, నేడు కరీంనగర్ లోని కిస్నా ఎక్స్‌క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్‌లెట్‌లో పలు సామాజిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. వీటిలో భాగంగా రక్తదాన శిబిరాలు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు, ఆహార పంపిణీ కార్యకలాపాలను రోజంతా నిర్వహించారు.

సామర్లకోట బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు, 21 మంది మృతి

సామర్లకోట బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు, 21 మంది మృతికాకినాడ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలోని బాణసంచా తయారీ పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడు ధాటికి 21 మంది అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. గోదావరి కెనాల్ పక్కనే వున్న సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్ కేంద్రంలో శనివారం నాడు భోజన సమయంలో ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించింది. భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడటంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ వ్యాపించింది. ఈ భారీ పేలుడు శబ్దం 5 కిలోమీటర్ల మేర వినిపించినట్లు స్థానికులు తెలియజేసారు. పేలుడు ధాటికి మృతదేహాలు ఎగిరిపడ్డాయనీ, మంటల్లో కనీసం 15 మంది వరకూ చిక్కుకుని వుండొచ్చని అంటున్నారు. సహాయకచర్యలు చేస్తున్నారు.

సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ రూ.1 లక్ష ఇచ్చారు, మీరు 50 వేలు ఇవ్వండి: తెనాలిలో హిజ్రాల దందా

సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ రూ.1 లక్ష ఇచ్చారు, మీరు 50 వేలు ఇవ్వండి: తెనాలిలో హిజ్రాల దందాఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో షాపింగ్ ప్రారంభాలు, పెళ్లిళ్ల వేడుకలు, శుభకార్యాలు చేసుకోవాలంటే దడ పుడుతోంది. ఏదైనా షాపు ఓపెన్ అయితే చాలు, అక్కడ డోలుమేళం సన్నాయితో పాటుగా హిజ్రాలు కూడా ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. తాము అడిగినంత ఇచ్చేవరకూ అక్కడి నుంచి కదలడంలేదు. ఇటీవలే తెనాలి ఓ దుకాణం ప్రారంభించిన యజమాని వద్ద తమకు రూ. 50,000 ఇవ్వాల్సిందేనంటూ మొండికేశారట. అతడు ఇవ్వను అన్నందుకు తమదైన శైలిలో అతడికి చుక్కలు చూపించారట. దీనితో అతడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు.

Weather Update: ఏపీ, తెలంగాణల్లో వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?

Weather Update: ఏపీ, తెలంగాణల్లో వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. గత మూడు రోజులుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తమిళనాడు నుండి మరాఠ్వాడ, కర్ణాటక వరకు రాయలసీమ ప్రాంతం ద్వారా సముద్ర మట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో విస్తరించి ఉన్న ఈ ద్రోణి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తూనే ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం నివేదిస్తోంది.

విజయ్ వ్యక్తిగత విషయాలను రాజకీయం చేయకూడదు.. అన్నామలై

విజయ్ వ్యక్తిగత విషయాలను రాజకీయం చేయకూడదు.. అన్నామలైతమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై, నటుడు, రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత మధ్య నమోదైన చట్టపరమైన సమస్యను రాజకీయం చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసును సంబంధిత వ్యక్తులకు, కోర్టులకు వదిలేయడం ఉత్తమమని ఆయన అన్నారు. విజయ్ భార్యకు సంబంధించిన పిటిషన్ డిసెంబర్‌లో చెంగల్పట్టు కోర్టులో దాఖలైందని, ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చిందని వచ్చిన వార్తలను అన్నామలై విలేకరులతో ప్రస్తావించారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.
