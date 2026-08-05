Anand Deverakonda :బీచ్ పోస్టర్తో ఆనంద్ దేవరకొండ... ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ డేట్ ప్రకటన
Vaishnavi Chaitanya, Anand Deverakonda
ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య నటించిన తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా 'ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్', 2026 సెప్టెంబర్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. తొలిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన ఆదిత్య హాసన్ రూపొందించిన ఈ కాలేజీ కథకు హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందించగా, సినిమాటోగ్రాఫర్ అజీమ్ మహమ్మద్ మరియు ఎడిటర్ నవీన్ నూలి వంటి బృందం పనిచేసింది.
ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మరియు ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ నిర్మించాయి. "సంచారమే" వంటి మునుపటి టీజర్ల నుండి పెరుగుతున్న ఉత్సాహం మధ్య అభిమానులు తమ క్యాలెండర్లను గుర్తుపెట్టుకుంటుండగా, నిర్మాతలు ఈరోజు "అత్యంత అందమైన ప్రయాణాలు సరళమైన క్షణాలతో ప్రారంభమవుతాయి" అనే క్యాప్షన్తో ఆకట్టుకునే పోస్టర్ను పంచుకున్నారు.