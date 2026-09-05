Rashmika Mandanna: ఆనంద్ సినిమా గురించే ఆలోచిస్తాడు, కష్టపడుతుంటాడు, ఎపిక్ చూస్తా : రష్మిక మందన్నా
ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా డెబ్యూ డైరెక్టర్ ఆదిత్య హాసన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ‘ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. ఈ సినిమాని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం రాత్రి ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు.
Rashmika Mandanna, Anand Deverakonda, Vaishnavi Chaitanya
ట్రైలర్ లో ఏమందంటే.. ‘నా పేరు ఆనంద్.. సారీ సారీ.. ఆదిత్య.. నాకు డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఉంది.. సినిమాలో ఓ మ్యాజిక్ ఉంది.. ఓ మంచి సినిమా, మన సినిమా తీయాలని ఉంది’ అంటూ సాగే ఈ ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఆ తర్వాత విదేశాలకు హీరో వెళ్లడం, అక్కడ జరిగే సన్నివేశాలు యూత్ని కట్టి పడేసేలా ఉన్నాయి. హీరో, హీరోయిన్ల సన్నివేశాలు, లవ్ ట్రాక్ ఇవన్నీ కూడా రీఫ్రెషింగ్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఈ ట్రైలర్లో కళ్యాణ్ శంకర్ కనిపించిన సీన్, ఆయన చెప్పిన డైలాగ్ యూత్కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉంది.
‘లోన్ ఈఎంఐ కట్టడానికి డబ్బులు ఎందుకు పంపడం లేదు రా‘ అని తల్లి అడగడం.. ‘కన్నప్పుడు కాలేజ్ ఫీజ్ కూడా కట్టకుంటే ఇంకెందుకు మమ్మీ’ అని హీరో అనే డైలాగ్తో ఒక్కసారిగా ఎమోషనల్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. ‘బ్రేకప్ అవ్వాలంటే.. ఇలా తిట్టుకుంటూ, ఎవరో ఒకర్ని బ్లేమ్ చేసుకుంటూ బ్రేకప్ అవ్వాలా’ అని హీరో చెప్పే డైలాగ్, ఆ తర్వాత హీరోయిన్ చెప్పే మాటలు అన్నీ కూడా ఓ ఫీల్ గుడ్ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీని చూడబోతోన్నామనే హింట్ను ఇచ్చేలా ఉన్నాయి. ఒక రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు ఎపిక్ అవుతుందో తెలుసా?.. అని హీరో అనడం.. ట్రైలర్లోని చివరి డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా యూత్ని మెప్పించేలా ఉన్నాయి.
ఈ సందర్భంగా రష్మిక మందన్నా మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎపిక్’ ట్రైలర్ నాకు నచ్చింది. ఆనంద్ ఎప్పుడూ సినిమా గురించే ఆలోచిస్తుంటాడు. సినిమా కోసమే కష్టపడుతుంటాడు. కడలి పాత్ర గొప్పగా ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ చిత్రంతో వైష్ణవికి గొప్ప పేరు వస్తుంది. ఆదిత్యను చూస్తే గర్వంగా అనిపిస్తుంటుంది. ‘90స్’ తర్వాత ఆయనపై బాధ్యత పెరిగిపోయింది. హేషమ్ గారి మ్యూజిక్ ఎప్పుడూ గొప్పగానే ఉంటుంది. శివాజీ గారిని ఇక్కడ చూడటం, కలవడం ఆనందంగా ఉంది. సెప్టెంబర్ 11న ‘ఎపిక్’ రాబోతోంది. సెప్టెంబర్ 10న ప్రీమియర్లు వేస్తున్నారు. టీంతో కలిసి నేను సినిమాని చూస్తాను. ‘ఎపిక్’ చిత్రం గొప్ప విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
ఆనంద్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ, ఎప్పుడూ సపోర్ట్గా నిలిచే వదినమ్మ దొరకడం నా అదృష్టం. ‘ఎపిక్’ అనే టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం ఉంది. మన జీవితంలో ఎన్నో ఎపిక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. మనం బాధల్లో ఉంటే భాగస్వామి వచ్చి పట్టుకున్నా, నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకున్నా ఎపిక్ మూమెంట్ అవుతుంది. ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. కొత్త దర్శకులు ఇండస్ట్రీలోకి కొత్త ఐడియాలు తీసుకువస్తారు. ఆదిత్య అందరి జీవితాల్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తుంటాడు. ఈ సినిమా అందరికీ ఓ థెరపీలా ఉంటుంది. ఇదొక ఎమోషనల్ సినిమా. మనల్ని మనం తెరపై చూసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇదొక అందమైన చిత్రం. అందరినీ సర్ ప్రైజ్ చేస్తుంది. అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ‘ఏమాయ చేశావే’, ‘ప్రేమలు’ కలిపితే వచ్చే ఓ అందమైన కథలా ‘ఎపిక్’ ఉంటుంది. మాకు హేషమ్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. కడలి పాత్రలో వైష్ణవి అద్భుతంగా నటించింది. ఆమె తన పర్ఫామెన్స్తో అందరినీ సర్ ప్రైజ్ చేస్తుంది. వైష్ణవి ఇంకా ఎంతో గొప్ప స్థాయికి వెళ్లాలి అని అన్నారు.
వైష్ణవి చైతన్య మాట్లాడుతూ, అజీమ్ గారు మా అందరినీ అద్భుతంగా చూపించారు. ప్రతీ ఫ్రేమ్ని అందంగా మలిచారు. హేషమ్ గారు మాకు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ‘బేబి’ నుంచి ఆనంద్తో పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పుడూ, ఇప్పుడూ ఆనంద్ ఒకేలా ఉన్నాడు. ఆనంద్లో ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండటం అనే ఆ లక్షణమే నాకు ఇష్టం. పక్కన వారు ఎదుగుతుంటే ఆనంద్ ఎక్కువగా సంతోషిస్తాడు. నాకు కళ్యాణ్ శంకర్ గారు ఈ సినిమాతో మంచి ఆర్టిస్ట్గా బిజీ అవుతారు. ‘ఎపిక్’ చిత్రం మంచి విజయం సాధిస్తుంది’ అని అన్నారు.
శివాజీ మాట్లాడుతూ, నా పాత్రకు ప్రాధాన్యంతో పాటు కథ బాగుందా? లేదా? అన్నది చూస్తున్నాను. ట్రైలర్లో చూపించినట్టుగా కాకుండా.. సినిమాలో గొప్ప ఎమోషన్ ఉంటుంది. ఇది జెన్ జీ సినిమా మాత్రమే కాదు. ప్రతీ తరం ఈ మూవీని గుండెల్లో పెట్టుకుంటుంది. విదేశాల్లో చదువుకునే కుర్రాళ్లు, ఆ కుర్రాళ్లకు సంబంధదించిన కుటుంబాలకు మరింత ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతుంది. రొమాన్స్, బ్రేకప్స్ అనేవి ఈ కథలో భాగంగా వస్తాయి. ఆడియెన్స్ని థియేటర్లకు రప్పించాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రం సీన్లను రాసుకోలేదు. క్లైమాక్స్ చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది అన్నారు.
ఆదిత్య హాసన్ మాట్లాడుతూ, ఇందులో మంచి ఎమోషనల్ డెప్త్ ఉంటుంది. ఆ విషయం సినిమా చూసిన తర్వాత అందరికీ అర్థం అవుతుంది. అందరికీ ‘ఎపిక్’ సినిమా నచ్చుతుంది. ఈ మూవీలో అమాయకత్వం ఉంటుంది. ఆనంద్, వైష్ణవి, శివాజీ గారు, వాసుకి గారు అద్భుతంగా నటించారు. హేషమ్ పాటలు, ఆర్ఆర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అజీమ్ విజువల్స్ గొప్పగా ఉంటాయి. ‘ఎపిక్’ కోసం పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ఈ సినిమా అందరికీ గుర్తుండిపోతుంది’ అని అన్నారు.