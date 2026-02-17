నన్ను పెళ్లి చేసుకునే మగాడు ఒక్కడు కూడా లేరా? 'ఆనందం' ఫేం రేఖ
మానసికంగా చాలా కుంగిపోయాను.. ఈ ప్రపంచంలో నన్ను వివాహం చేసుకునే మగాడే లేడా అంటూ గత 2001లో విడుదలైన 'ఆనందం' చిత్రంతో ఓ ఊపు ఊపిన సినీ నటి రేఖ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 2012 నుంచి ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉన్న ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన మనోవేదనను వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా, తన జీవితంలో దాగివున్న కష్టాలు, తాను ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యలు, తన మనసులోని పెళ్లి ఆలోచనలతో పాటు ఇతర అంశాలపై ఆమె స్పందించారు.
గత కొన్నేళ్లుగా శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా కుంగిపోయాను. ఆరోగ్య సమస్యల వల్లే సినిమాలకు దూరమయ్యాయని ఆమె తెలిపారు. వివాహం విషయంలో మొదట్లో ఆసక్తి లేకపోయినా, ఆ తర్వాత మనసు మారి పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నానని చెప్పింది. కానీ, తన ఆరోగ్య పరిస్థితిని చూసి ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడం చాలా బాధ కలిగించిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
తొందరపడి వివాహం చేసుకుని ఆ తర్వాత విడాకుల వరకు వెళ్లే బంధాల కంటే ఒకింత ఆలస్యమైనా మంచి సంబంధం రావాలని ఆశిస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. పైగా, చిత్రపరిశ్రమ ఇపుడు పూర్తిగా మారిపోయిందని, ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానంటే అది దేవుడి దయేనని వ్యాఖ్యానించారు.