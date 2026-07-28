Anantha Sriram : నిర్మాతల్ని, రివ్యూవర్లపై తిట్లతో దాడిచేసిన అనంత శ్రీరామ్
సినిమా విజయం సాధిస్తే జరిగే సక్సస్ వేడుకలో అందరూ ఆహా..ఓహో.. అద్భుతం.. అంటూ తెగ పొగిడేస్తుంటారు. అవి హాజరైన వారికి, చూసే వారికి పొగడ్తల సభ అని అర్థం అయిపోతుంది. ఇదంతా రొటీన్ డ్రామాగా వుంటుంది. కానీ నేను ఫర్ ఛేంజ్ కోసం తిట్లతో మొదలు పెడతాను.. అంటూ గీత రచయిత అనంత శ్రీరామ్ తన దైన శైలిలో వ్యాఖ్యానించారు. చెన్నై లవ్ స్టోరీలో ఆయన పాటలు రాశారు. కథ విన్నప్పుడు పాట రాస్తున్నప్పుడే ఇది బిగ్ హిట్ అవుతుందని చెప్పాడట.
Anantha Sriram
ఇక పోతే, తాను తిట్టే తట్లని ముందుగా దర్శకుడు రవి గురించి చెబుతూ, ఆయన సన్నివేశపరంగా చెబితే, సాహిత్యం రాశాను. దానికోసం చాలా టైం తీసుకున్నారు. అలాగే చిత్ర నిర్మాత రవిగారు కూడా అదే తీరు. మొత్తంగా రాసింది నచ్చింది అనడానికి నాలుగైదు రోజులు పడుతుంది. ఈలోగా ఆయనకు నచ్చిందే లేదో మాకు టెన్షన్. నేను, మణిశర్మ గారు ఏమిటి? ఇన్నిరోజులు తీసుకున్నారు. నచ్చలేదోమో, నచ్చితే వెంటనే చెప్పేవారు కదా అనుకున్నాం. అందుకే కొంచెం మా కోసం సమయం కేటాయించి స్పందిస్తే ఆరు రోజుల్లో అయిపోయేది 60 రోజులు పడ్డదు గదా. ఇది మా నుంచి చేసే రిక్వెస్ట్.. అంటూ తెలిపారు.
ఇలా తిట్టాలనుకుంటే సినిమాకు పనిచేసినవారి నందరినీ తిట్టాలి. అందుకే ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాం. తిట్టుకాదు టిక్కెట్లు కావాలి.ఆ దిశగా ప్రేక్షకులు విజయాన్ని సాధించి పెట్టారు. ప్రతి సినిమా రిలీజ్ తర్వాత ఆదివారం వరకు గుండెమీద చేయి వేసుకుని వుంటే.. సోమవారం కూడా బాగా రన్ అవుతే సినిమాకు పనిచేసినవారికి ఆనందమే కదా.. ఇదే గదా గొప్ప విజయం.
ఇక రివ్యూలు రాసే వారి గురించి చెప్పాలంటే చాలానే వుంది. కొంతమంది ఇన్ స్ట్రాలో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని రివ్యూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. మొదటి భాగం ఓకే, సెండాఫ్ డల్ అంటూ చెప్పే సంప్రదాయాన్ని క్రియేట్ చేసేశారు. ఇవి చూస్తుంటే అయిన వారికి ఆకుల్లో కాని వారికి కంచాల్లో పెట్టినట్లుగా వుంటుంది.
ఇదే సినిమా స్ట్రీన్ ప్లే తో మలయాళంలో తీస్తే.. ఓ... మ్యాజిక్ చేసిందని రాస్తారు, తమిళ సినిమాకు టెరిఫిక్ అంటారు. హిందీలో హోలిస్టిక్ అంటారు. కన్నడలో కేక అంటారు.మరి తెలుగులోకి వచ్చేసరికి పానిక్ ఎందుకు అయిపోతారో అర్థంకావడంలేదు. ఏదైనా సినిమాను సినిమాగా చూడాలి. కొత్తదనంతో తీస్తే ఆ కోణంలో చూసి రాయాలి. మరికొందరైలే అసలు చూడకుండానే కాపీ పేస్ట్ లా కొంచెం అటు ఇటూ మార్చేసి స్వంత భాష వాడేస్తుంటారు. సో.. కొత్త ప్రయత్నాన్ని ఆస్వాదించండి. అంటూ సెటైరిక్ గా మాట్లాడారు.