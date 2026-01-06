అనసూయ హీరోయిన్ కాదా?
ఏదో ఒక విషయంలో తలదూర్చి నిత్యం వివాదాల్లో ఉండే నటి అనసూయ హీరోయిన్ కాదా అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమైంది. నటుడు శివాజీ హీరోయిన్ల వస్త్రాధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను వివాదాన్నే సృష్టించాయి. శివాజీ వ్యాఖ్యలపై నటి అనసూయ, నటుడు నాగబాబు తీవ్రస్థాయిలోనే స్పందించారు. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ పెద్ద ట్రోల్స్కు గురయ్యారు. దీంతో సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఆమెను ఎంతో మంది ట్రోల్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. 'అనసూయ హీరోయిన్ కాదు కదా', 'అనసూయ హీరోయిన్ ఎప్పుడయ్యారు?' అంటూ ఆమెను కోట్ చేస్తూ పోస్టులు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు. దీంతో తాజాగా ఆమె స్పందించారు.
'హీరోయిన్ తెరపై కాదు.. సత్యం మాట్లాడే ధైర్యం.. సొంత దారిలో నడిచే శక్తి.. సరైన దానికి నిలబడే గుండె.. ఈ లక్షణాలున్నవారే రియల్ హీరోయిన్. మిగతా వాళ్లు కేవలం నటులు మాత్రమే' అంటూ ఇన్స్టాలో పోస్ట్ పెట్టారు. అంతేకాదు, హీరోయిన్ అనే పదాన్ని గూగుల్ సెర్చ్ చేసి, డిక్షనరీ చూపించిన అర్థాన్ని కూడా పోస్ట్ చేశారు. 'అందరూ చేస్తున్నారు కదాని తప్పు ఎప్పుడూ ఒప్పు అయిపోదు.. అలాగే సరైన దానిని ఎవరూ పాటించకపోతే, అది ఒప్పు కాకుండా పోదు' అని మరో పోస్ట్ పెట్టారు.
మరోవైపు నటి రాశికి ఆమె క్షమాపణలు చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. కొన్నాళ్ల క్రితం ఓ కార్యక్రమంలో అనసూయ తనను కించపరిచేలా మాట్లాడారంటూ రాశి మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే అనసూయ రియాక్ట్ అవుతూ.. ఓ నోట్ విడుదల చేసి క్షమాపణ చెప్పారు. అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో దానిని నిలదీసే శక్తి తనకు లేదన్నారు. ఆ తర్వాత తనలో మార్పు మొదలైందని తెలిపారు. తన తప్పును అంగీకరిస్తున్నానని అందుకు క్షమించాలని కోరారు.