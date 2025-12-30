మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025 (13:18 IST)

Chiru: అనిల్ రావిపూడి దుర్గమ్మ సన్నిధిలో చిరంజీవి డబ్బింగ్ లో తాజా అప్ డేట్

Anil Ravipudi at Dugra Temple
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మనశంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం చేశారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రమోషన్లు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే దర్శకుడు తన టీమ్ తో పుణ్య క్షేత్రాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఈరోజు అనగా తొలి ఏకాదశి నాడు విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి దర్శించుకున్నారు. అక్కడ పూజారి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. మీ వ్యాపారంలో మీకు మంచి అభివ్రుద్ధి జరగాలని సీనియర్ పండితుడు ఆశీర్వదించారు.
 
అనంతరం ఆయన బటయకు వస్తుండగా ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు పంచె వంటి డ్రెస్ కోడ్ తో రావడంతో వారిని ముద్దుగా పలుకరించారు. కాగా, చిరంజీవిని నేను గతంలో ఎలా చూశానో ఆ విధంగా మనశంకరప్రసాద్ సినిమాలో చూపించబోతున్నట్లు చెప్పారు. 
 
ఇదిలా వుండగా, నేడు చిరంజీవి డబ్బింగ్ చెప్పడానికి ప్రసాద్ ల్యాబ్ కు వచ్చారు. ఆయన తన డబ్బింగ్ కోసం ప్రత్యేక శ్రద్ద చూపారు. తన స్టయిల్ లో డబ్బింగ్ చెబుతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే విక్టరీ వెంకటేష్ డబ్బింగ్ ను మొదలు పెట్టారు. ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో డైలాగ్స్ కూడా చెప్పబోతున్నారు.

నయనతార, కేథరీన్ ట్రెసా నాయికలుగా నటిస్తుండగా, శ్యామ్ పోలాకివిజయ్, సాహు గారపాటి,  సుష్మిత కొనిదెల, అర్చనా, కృష్ణ, షైన్_స్క్రీన్స్,  గోల్డ్‌బాక్స్‌ఎంట్, సరిగమాసినిమాస్ ఇతర సాంకేతిక సిబ్బంది.

భార్యతో గొడవలు.. నాటు తుపాకీతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న భర్త

భార్యతో గొడవలు.. నాటు తుపాకీతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న భర్తకర్ణాటకలోని కలబురగి నగరంలోని శివశక్తి కాలనీలో సోమవారం భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవ తర్వాత 36 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని ఖండూరాజ్ దవలాజీగా గుర్తించారు. పోలీసుల ప్రకారం, తన భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానంతో ఆమెతో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిన తర్వాత అతను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. గత ఒకటిన్నర నుండి రెండు సంవత్సరాలుగా దవలాజీ తన భార్యకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని అనుమానిస్తూ ఆమెతో తరచుగా గొడవ పడుతున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.

ప్రయాణికులకు శుభవార్త - హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సులు

ప్రయాణికులకు శుభవార్త - హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సులుసంక్రాంతి పడుగకు సొంతూర్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ టీజీఎస్ ఆర్టీసీ శుభవార్త చెప్పింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్ధం ప్రత్యేక రైళ్ళను నడుపనున్నట్టు వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాలై బీహెచ్‌ఈఎల్, మియాపూర్ వైపు నివసించే వారి సౌకర్యార్థం హెచ్ఈఎల్ డిపో నుంచి ఏపీకి ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపనున్నట్టు ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు జనవరి 9వ తేదీ నుంచి 13వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉంటాయని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.

Vallabhaneni Vamsi: అరెస్టు భయంతో మళ్లీ అజ్ఞాతంలోకి వల్లభనేని వంశీ?

Vallabhaneni Vamsi: అరెస్టు భయంతో మళ్లీ అజ్ఞాతంలోకి వల్లభనేని వంశీ?మాజీ గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ కొత్త కేసులో అరెస్టు భయంతో మళ్లీ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు సమాచారం. విజయవాడలోని మచవరం పోలీస్ స్టేషన్‌లో సునీల్ అనే వ్యక్తిపై జరిగిన హత్యాయత్నం కేసులో ఇటీవల కొత్త కేసు నమోదైనట్లు తెలిసింది. ఈ సంఘటన జూన్ 2024లో జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. సునీల్‌పై దాడి చేయడానికి తన అనుచరులను రెచ్చగొట్టి, ఈ నేరానికి వంశీ సూత్రధారిగా ఉన్నాడనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు.

స్పైస్‌జెట్ విమాన ప్రయాణికుడిపై దాడి : ఎయిరిండియా పైలెట్ అరెస్టు

స్పైస్‌జెట్ విమాన ప్రయాణికుడిపై దాడి : ఎయిరిండియా పైలెట్ అరెస్టుఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో స్పైస్‌జెట్ విమాన ప్రయాణికుడిపై దాడి చేసిన కేసులో ఎయిరిండియా పైలెట్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ ఆదేశం మేరకు ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్టు పోలీసులు ఆయనను అరెస్టు చేశారు. పేరు వీరేందర్ సెజ్వాల్. ప్రయాణికుడిపై దాడి కేసులో అరెస్టయిన వెంటనే నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరైంది.

స్నేహితులతో క్రికెట్ ఆడాడు.. తర్వాత ఏమైందో కానీ పొలంలో ఉరేసుకున్నాడు..

స్నేహితులతో క్రికెట్ ఆడాడు.. తర్వాత ఏమైందో కానీ పొలంలో ఉరేసుకున్నాడు..అనంతపురం జిల్లాలోని కంబదూరు మండలం, గూల్యం గ్రామానికి చెందిన చరణ్ అనే 19 ఏళ్ల ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి సోమవారం ఉదయం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అనంతపురంలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం బీటెక్ చదువుతున్న చరణ్, తన గ్రామంలోని ఒక వ్యవసాయ పొలంలో చెట్టుకు ఉరి వేసుకుని కనిపించాడు. అతను ఇటీవల గ్రామ పండుగలో పాల్గొని స్నేహితులతో క్రికెట్ కూడా ఆడాడని గ్రామస్తులు తెలిపారు. సోమవారం ఉదయం, స్థానికులు పొలంలోని ఒక చెట్టుకు అతని మృతదేహం వేలాడుతూ ఉండటాన్ని గమనించి, కుటుంబ సభ్యులకు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.
