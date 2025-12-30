Chiru: అనిల్ రావిపూడి దుర్గమ్మ సన్నిధిలో చిరంజీవి డబ్బింగ్ లో తాజా అప్ డేట్
Anil Ravipudi at Dugra Temple
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మనశంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం చేశారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రమోషన్లు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే దర్శకుడు తన టీమ్ తో పుణ్య క్షేత్రాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఈరోజు అనగా తొలి ఏకాదశి నాడు విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి దర్శించుకున్నారు. అక్కడ పూజారి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. మీ వ్యాపారంలో మీకు మంచి అభివ్రుద్ధి జరగాలని సీనియర్ పండితుడు ఆశీర్వదించారు.
అనంతరం ఆయన బటయకు వస్తుండగా ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు పంచె వంటి డ్రెస్ కోడ్ తో రావడంతో వారిని ముద్దుగా పలుకరించారు. కాగా, చిరంజీవిని నేను గతంలో ఎలా చూశానో ఆ విధంగా మనశంకరప్రసాద్ సినిమాలో చూపించబోతున్నట్లు చెప్పారు.
ఇదిలా వుండగా, నేడు చిరంజీవి డబ్బింగ్ చెప్పడానికి ప్రసాద్ ల్యాబ్ కు వచ్చారు. ఆయన తన డబ్బింగ్ కోసం ప్రత్యేక శ్రద్ద చూపారు. తన స్టయిల్ లో డబ్బింగ్ చెబుతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే విక్టరీ వెంకటేష్ డబ్బింగ్ ను మొదలు పెట్టారు. ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో డైలాగ్స్ కూడా చెప్పబోతున్నారు.
నయనతార, కేథరీన్ ట్రెసా నాయికలుగా నటిస్తుండగా, శ్యామ్ పోలాకివిజయ్, సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొనిదెల, అర్చనా, కృష్ణ, షైన్_స్క్రీన్స్, గోల్డ్బాక్స్ఎంట్, సరిగమాసినిమాస్ ఇతర సాంకేతిక సిబ్బంది.