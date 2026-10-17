Keerthy Suresh: లతా రెడ్డి పాత్రను అభినందిస్తూ కీర్తి సురేష్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అనిల్ రావిపూడి
Keerthy Suresh's 34th birthday
నేడు కీర్తి సురేష్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ జనవరి 12 విడుదల చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఓ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రంలో 'లతా రెడ్డి' పాత్రకు మీరు మీదైన ప్రత్యేకమైన మెరుపును, వెచ్చదనాన్ని సహజమైన ఆకర్షణను జోడించడం చూడటం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని కితాబిచ్చారు. రాబోయే ఏడాది మీకు అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా అన్నారు.
1992 అక్టోబర్ 17న తిరువనంతపురంలో జన్మించిన ఈ 34 ఏళ్ల కీర్తి సురేష్, తన విభిన్నమైన పాత్రలకు ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. జనవరి 12, 2027న విడుదల కానున్న 'జనవరి 12 విడుదల' చిత్రంలో చురుకైన రైతు కూతురిగా ఆమె పోషించిన పాత్ర కూడా ఇందులో భాగమే. పోస్టర్లలో ఆమె ఊదా రంగు హాఫ్-శారీలో ఎర్ర ట్రాక్టర్పై ఆత్మవిశ్వాసంతో కూర్చుని ఉన్నారు.
ఊటీ, మైసూరులో హీరోలు వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్లతో కలిసి ఆమె షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ ముగిశాయి. అభిమానులు ఆమె గ్లామరస్ ఫోటోలు, 'కల్కి 2898AD'లో వాయిస్ వర్క్, సేవా కార్యక్రమాలను పంచుకుంటూ, ప్రేక్షకులతో మరియు 'డోరతీ', 'రౌడీ జనార్దన' వంటి ప్రాజెక్ట్లతో ఆమెకున్న బలమైన బంధాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు.