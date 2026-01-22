తదుపరి చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్తోనా : అనిల్ రావిపూడి ఏమన్నారు?
టాలీవుడ్లో మరో రాజమౌళిగా గుర్తింపు పొందిన అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి ప్రాజెక్టుపై దృష్టిసారించారు. దీంతో ఆయన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ను డైరెక్ట్ చేయనున్నారనే వార్త హల్చల్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా రూపొందించిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదలై ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి చిత్రాన్ని పవన్తో తీయనున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై అనిల్ రావిపూడి స్పందించారు.
ఇప్పటివరకు తాను పవన్ కళ్యాణ్ను కలవలేదన్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఎంతో బిజీగా ఉన్నారని, ఆయనకు ఎన్నో పనులు ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఆయన రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేయడం లేదని చెప్పారు. ఆయనతో సినిమాలు చేయాలనే ఉత్సాహం తనకు ఉందని, ఒక వేళ తమ కాంబినేషన్ కుదిరితే సంతోషమనేనని చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని చెప్పారు.
తన తర్వాత సినిమా కూడా 200 శాతం వినోదంతో ఉంటుందని చెప్పారు. తాను ప్రయోగాలంటే ప్రేక్షకులు కోరుకునే వినోదానికి, కొత్త కథలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తానని చెప్పారు. జూన్ - జూలై నెలలో కొత్త సినిమా సెట్స్పైకి వెళుతుందని చెప్పారు. వచ్చే సంక్రాంతికి మరో సినిమా కూడా ప్లాన్లో ఉందని ఆ తర్వాత పూర్తిగా భిన్నమైన జానర్లో సినిమా చేస్తానని వెల్లడించారు.