దండోరా పాటను రాసిన కాసర్ల శ్యాంకి నేషనల్ అవార్డు దక్కాలి : అనిల్ రావిపూడి
రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పానేని రూపొందించిన తాజా చిత్రం ‘దండోరా’. ఈ చిత్రంలో శివాజీ, నవదీప్, నందు, రవికృష్ణ, మనికా చిక్కాల, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధవి, రాధ్య, అదితి భావరాజు తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ సినిమాకు మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదల కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు
*అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘దండోరా’ నిర్మాత బెన్నీ గారి చిత్రాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయనకు సినిమా మీద ఉండే అభిరుచి నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయనెప్పుడూ టేస్ట్ ఉన్న చిత్రాల్నే నిర్మిస్తుంటారు. మళ్లీ డిసెంబర్ 25న ఈ ‘దండోరా’తో ఆయనకు విజయం దక్కాలి. ‘దండోరా’ టైటిల్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ పాటను రాసిన కాసర్ల శ్యాంకి నేషనల్ అవార్డు దక్కాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ చిత్రంలో అద్భుతమైన ఆర్టిస్టులు నటించారు. ‘దండోరా’ టీంకు నేను ముందుగానే కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నాను. టీజర్, ట్రైలర్ చూస్తుంటే నాకు ‘దండోరా’ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే చిత్రంగా మారుతుందని అనిపించింది. సమాజంలోని బలహీనతను దమ్ముతో దండోరా వేయించి చెప్పేందుకు చాలా గట్స్ ఉండాలి. డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ గారికి చాలా దమ్ము, ధైర్యం ఉంది. బిందు మాధవి చాలా సెలెక్టివ్గా పాత్రల్ని ఎంచుకుంటోంది. ‘గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి’ చిత్రానికి అప్రెంటిస్గా పని చేశాను. నవదీప్ ఆర్టిస్ట్గా, హీరోగా, నటుడిగా ఎంతో సక్సెస్ అయ్యాడు. నవదీప్ మరిన్ని అద్భుతమైన పాత్రల్ని పోషించాలని కోరుకుంటున్నాను. నా సినిమాలు సక్సెస్ అయితే నా ఫ్యామిలీ మెంబర్లకంటే శివన్న ఎక్కువగా సంతోషిస్తుంటారు. తన కోసం, తనకంటూ కొత్త పాత్రల్ని రాయాలనే సవాల్ను రాబోయే దర్శకులకి శివాజీ గారు విసురుతున్నారు. డిసెంబర్ 25న రాబోతోన్న ‘దండోరా’ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రమోషన్ చేస్తే సినిమాపై అటెన్షన్ పెరుగుతుంది.. కంటెంట్ ఉంటేనే సినిమాను జనాలు ఆదరిస్తారు, చూస్తారు. గత కొన్ని నెలల నుంచి చిన్న చిత్రాలు పెద్ద విజయాన్ని సాధిస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 25న కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలు వస్తున్నాయి. ‘దండోరా’కి అడ్వాన్స్ కంగ్రాట్యులేషన్స్’ అని అన్నారు.
*శివాజీ మాట్లాడుతూ* .. ‘నా సోదరుడు అనిల్ రావడంతో మా సినిమా మరింత మందికి రీచ్ అవుతుంది. డప్పు సౌండ్ వింటే నాకు పూనకం వస్తుంది. నిర్మాత బెనర్జీ ఎంతో అభిరుచి ఉన్న వ్యక్తి. మంచి కథల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంత సులభమైన పని కాదు. బెనర్జీ గారికి కథల మీద మంచి పట్టు ఉంది. ‘దండోరా’ తరువాత ఆయన్ను చూసే తీరు మారుతుంది. మురళీకాంత్ అమెరికాను విడిచి పెట్టి సినిమా మీదున్న ప్యాషన్తో మంచి కథను రాసుకుని ఇక్కడకు వచ్చాడు. అతను స్క్రిప్ట్ అద్భుతంగా రాసుకున్నాడు. నా పాత్ర కూడా బాగానే ఉంటుంది. కానీ ఇందులోని ఓ పాత్రకి మాత్రం నేను చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను. నా ఈ రీ ఎంట్రీలో మంచి కథ, మంచి చిత్రమైతేనే చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను. లేదంటే సినిమాలే చేయొద్దని నిర్ణయించుకున్నాను.
‘కోర్ట్’ కంటే ముందే ఈ ‘దండోరా’ కథను ఒప్పుకున్నాను. నా సినిమా అయినా సరే బాగా లేకపోతే, నచ్చకపోతే నేనే విమర్శిస్తాను. ‘దండోరా’ సినిమాలోని కంటెంట్లో మాత్రం మేం ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. మంచి చిత్రాల్ని మీడియా ఎప్పుడూ సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ‘దండోరా’ అద్భుతంగా వచ్చింది. ఈ వారం రాబోతోన్న చిన్న చిత్రాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. కానీ డిసెంబర్ 25 సాయంత్రానికి ఇది పెద్ద సినిమా అవుతుంది. అందరికీ నచ్చే సినిమా.. పది మందికి చెప్పే సినిమా. ఈ చిత్రానికి పని చేసిన టెక్నికల్ టీంకు థాంక్స్. ఇందులో నాకు బిందు మాధవి గారి పాత్ర చాలా ఇష్టం. తెలుగులో గొప్ప ఆర్టిస్టులున్నారు. బోలెడంత టాలెంట్ ఇక్కడే ఉంది. ప్రతీ ఒక్కరూ ఈ చిత్రంలో అద్భుతంగా నటించారు. ప్రపంచమంతా మా ‘దండోరా’ సౌండ్ వినిపిస్తుంది’ అని అన్నారు.