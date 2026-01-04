టైమ్ మెషీన్లో ఒక రౌండ్ వేసి వింటేజ్ చిరంజీవిని చూస్తారు : అనిల్ రావిపూడి
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంలో టైమ్ మెషీన్లో ఒక రౌండ్ వేసి వింటేజ్ చిరంజీవిని చూస్తారని ఆ చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం ట్రైలర్ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన నయనతార హీరోయిన్గా నటించగా, విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్రలో మెరవనున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ నెల 12వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం తిరుపతిలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీ టచ్తో పాటు, చిరు అభిమానులు మెచ్చేలా యాక్షన్ హంగులను సినిమాకు జోడించినట్లు ప్రచార చిత్రం చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఇందులో అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, 'తిరుపతి అంటే నాకు సెంటిమెంట్. ఏ సినిమా మొదలుపెట్టినా, రిలీజ్ అవుతున్నా ఇక్కడకు వస్తా. వేంకటేశ్వస్వామి దయవల్ల కెరీర్ బాగుంది.
అలాంటి తిరుపతిలో చిరంజీవి సినిమా ట్రైలర్ విడుదల చేశాం. ఒక సగటు అభిమానిగా ఆయనలో నాకు ఏం నచ్చుతాయో.. అలాంటి అంశాలతోనే కథను సిద్ధం చేశా. ఇది కేవలం రెండున్నర నిమిషాల ట్రైలర్ మాత్రమే. థియేటర్లో రెండున్నర గంటలకుపైగా సినిమా ఉంటుంది.
టైమ్ మెషీన్లో ఒక రౌండ్ వేసి వింటేజ్ చిరంజీవిని చూసి వస్తారు. ఆయన ఎనర్జీ, టైమింగ్ మనకు బాగా నచ్చుతుంది. ఆ దృష్టితోనే శంకర వరప్రసాద్ పాత్ర రాసుకున్నా. నేను రాసిందానికంటే చిరంజీవి తన నటన స్వాగ్తో ఆ వినోదాన్ని రెట్టింపు చేశారు. ఆయన ఎంటర్టైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే,
మీసాల పిల్ల పాట యూట్యూబ్లో దూసుకుపోతోంది. భీమ్స్కు థ్యాంక్స్. ‘సంక్రాంతి వస్తున్నాం’ నా కెరీర్లో స్పెషల్ ఫిల్మ్. అది గత పండగకు వచ్చింది. ఎంతో బాగా ఆదరించారు. ఇది నాలుగో సంక్రాంతి. నన్ను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు. వెంకటేశ్గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. మన జనరేషన్లో ఇద్దరినీ ఒకే ఫ్రేమ్లో చూడాలనుకున్నాం. ఇలా కుదిరింది. నయనతార గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి.
ఎందుకంటే షూటింగ్లకు సమ్మె దెబ్బ తగిలినా ఆమె సహకరించడం వల్లే సమయానికి మూవీ పూర్తయింది. పైగా నా కోసం ఆమె ప్రమోషన్స్ కూడా చేశారు. ఇది ఆమెపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. జనవరి 12న ఈ సంక్రాంతికి మళ్లీ థియేటర్కు రండి. అక్కడ నవ్వుకుందాం' అని అన్నారు.