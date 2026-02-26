అనిల్ రావిపూడి తదుపరి ప్రాజెక్టుపై ప్రకటన.. హీరోలు ఎవరంటే...
ప్రముఖ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు. ప్రతి యేటా సంక్రాంతికి ఒక చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తూ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాలను తన ఖాతాలో వేసుకుంటూ సక్సెస్ ఫుల్ దర్శకుడుగా పేరుగాంచిన అనిల్ రావిపూడి ఈ సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ను అందుకున్నారు. గురువారం తన తదుపరి ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు.
ఈ కొత్త ప్రాజెక్టు ఇప్పటివరకూ చేయని సరికొత్త కథాంశంతో సినిమా ఉంటుందని ఇప్పటికే ఆయన ప్రకటించారు. ఇందులో వెంకటేశ్, నందమూరి కల్యాణ్రామ్లు ప్రధాన పాత్రల్లో తన తర్వాతి చిత్రాన్ని చేస్తున్నట్లు గురువారం అనిల్ రావిపూడి ప్రకటించారు. ఇదే విషయంపై ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఓ ట్వీట్ చేశారు.
'మొదటి 'వందకోట్ల బొమ్మ' కొట్టిన హీరో.. వెంకటేశ్గారితో.. 'మొదటిసారి బొమ్మ' తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కల్యాణ్రామ్గారితో కలిసి 2027 మొదటి పండగకి మీ, ముందుకు వస్తున్నాం' అంటూ ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.