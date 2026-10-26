కావ్య మారన్కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?
పారిశ్రామికవేత్త కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్కు, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్కు వివాహం జరగడం ఖరారైనప్పటి నుంచి వారి గురించిన అన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అనిరుధ్, కావ్య మారన్లకు ఇష్టమైన ఆహారం గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే జరుగుతోంది. బ్రాహ్మణుడైన అనిరుధ్ మాంసాహారం తినే కావ్య మారన్ను వివాహం చేసుకోవడం రెండు కుటుంబాలకు పెద్ద విషయంగా అనిపించలేదు. కానీ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులే దానిని పెద్ద విషయంగా మాట్లాడుతున్నారు
Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding
అనిరుధ్ రవిచందర్కు ఇష్టమైన ఆహారం ఆంధ్రా మీల్స్. చెన్నైలో ఉన్న ది నేషనల్ లాడ్జ్లో ఆంధ్రా మీల్స్ దొరకడం వల్ల సమయం దొరికినప్పుడు అక్కడికి వెళ్లి తింటుంటారు అనిరుధ్. అంతేకాకుండా ది నేషనల్ లాడ్జ్ భోజనం అద్భుతంగా ఉంటుందని అనిరుధ్ సిఫార్సు చేయడంతో ఆయన అభిమానులు కూడా ఆ షాప్కు వెళ్లి తింటున్నారు. తనకు ఇష్టమైన ఆహారం ఆంధ్రా మీల్స్ అని ఇంటర్వ్యూలో అనిరుధ్ చెప్పిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అయింది.
తాను వెజిటేరియన్ అని కూడా అప్పుడప్పుడు చెబుతుంటారు అనిరుధ్. ఆంధ్ర భోజనం అదీ ఆయనకు స్వచ్ఛమైన ఆంధ్ర శైలి శాకాహార భోజనం అంటే చాలా ఇష్టం, ముఖ్యంగా కారంగా ఉండే పప్పు అన్నం, గోంగూర పచ్చడి, ఆవకాయ అంటే ఇష్టం. ఇంకా ఆయన వీగన్ చిరుతిళ్లను, ముఖ్యంగా సోర్ ప్యాచ్ కిడ్స్ క్యాండీలను ఇష్టపడతారు. స్టూడియోలో రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పనిచేయడం వల్ల ఆయన తరచుగా అల్పాహారం మానేస్తారు.
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కానీ కావ్య మారన్ మాంసాహారం తింటారు. ఆమెకు ఇష్టమైన మాంసాహార వంటకం అంటే అది బిర్యానీ. అంతేకాకుండా ఆమె దోసె ప్రియురాలు. అది కాకుండా పిజ్జా ఇష్టంగా తింటారు. ఆమె సాధారణంగా ఎక్కువగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండి, తాజాగా ఇంట్లో వండిన భోజనాలనే ఇష్టపడుతుంది. కావ్య నాన్ వెజిటేరియన్ అన్న విషయం అనిరుధ్కు తెలియకుండా లేదు. అది కావ్య ఇష్టం అని అంగీకరించారు. ఇదే ప్రేమలో అద్భుతమైన విషయం. ఒకరి కోసం మరొకరు సర్దుకుపోతారు. అందుకే వారి ఆహార విషయాన్ని తీసుకుని విమర్శించడం సరికాదు.
ఇకపోతే.. సన్ గ్రూప్ అధినేత కళానిధి మారన్కు రూ. 24,600 కోట్ల ఆస్తి ఉండటం వల్ల పెద్ద కుటుంబంలోకే అల్లుడిగా వెళ్తున్నాడు అనిరుధ్ అని కోలీవుడ్ అభిమానులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. సన్ టీవీ కార్యక్రమంలో కీబోర్డు వాయించడానికి వెళ్లిన అనిరుధ్ ఈ రోజు ఆ టీవీ ఛానల్ యజమాని కుమార్తెకు భర్త అవుతున్నారు. అనిరుధ్ జాతకం బాగుంది. అందుకే ఆయన కోరుకున్న అమ్మాయే భార్యగా వస్తోందని సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు తమ అభిప్రాయాన్ని నమోదు చేస్తున్నారు.
ఇకపోతే.. అనిరుధ్, కావ్యల వివాహం గ్రీస్లో నవంబర్ 11వ తేదీన జరగనుంది. ఈ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యే నాలుగు కుటుంబాలు ప్రయాణించేందుకు నాలుగు ప్రత్యేక విమానాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఇందులో భాగంగా రజనీకాంత్ కుటుంబం, అనిరుధ్ కుటుంబం, కళానిధి మారన్ కుటుంబం, ఎం.కె. స్టాలిన్ కుటుంబం ఆ నాలుగు విమానాల్లో చెన్నై నుండి గ్రీస్కు వెళ్లనున్నాయి. వివాహం ముగిసిన తర్వాత చెన్నైలో మూడు రిసెప్షన్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని కళానిధి మారన్ నిర్ణయించినట్లు సమాచారం వెలువడింది.