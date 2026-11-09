అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ వివాహం కోసం గ్రీస్కు బయలుదేరిన రజనీ - స్టాలిన్
ఈ నెల 10, 11వ తేదీల్లో గ్రీస్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, కావ్య మారన్ వివాహం జరుగనుంది. ఈ వివాహ వేడుకలో పాల్గొనేందుకు డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్లతో పాటు ఉదయనిధి స్టాలిన్ తదితరులు గ్రీస్కు సోమవారం బయలుదేరి వెళ్లారు.
గ్రీస్లో జరిగే ఈ వివావ వేడుకకు కేవలం ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరుకానున్నారు. ఇది పూర్తిగా ప్రైవేట్ కార్యక్రమంగా జరుగనుంది. అనంతరం ఈ నెల 21వ తేదీన చెన్నైలో సినీ, రాజకీయ, క్రీడా, వ్యాపార రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల కోసం భారీ ఎత్తున రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రిసెప్షన్ కోసం ముద్రించిన పెళ్ళి పత్రికను పంపిణీ చేశారు.
చెన్నైలో జరిగే రిసెప్షన్కు పలువురు అగ్రశ్రేణి ప్రముఖులు హాజరుకానున్నట్టు సమాచారం. అయితే, ఈ వివాహ ఏర్పాట్లపై అనిరుధ్, కావ్యల కుటుంబాల నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం మీరి వివాహానికి సంబంధించిన వార్తలు, ప్రముఖుల ప్రయాణ దృశ్యాలు మాత్రమే వైరల్ అవుతున్నాయి.