అనిరుధ్, కావ్యమారన్ వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్
సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సహ యజమాని కావ్య మారన్ల వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక, దాని అద్భుతమైన డిజైన్, విలాసవంతమైన ప్రదర్శన కారణంగా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. జైలర్ 2 తర్వాత నిర్మాత కళానిధి మారన్ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించినట్లుగా వార్తలు రావడంతో, ఈ ఆహ్వాన పత్రికకు సంబంధించిన వీడియోలు ఆన్లైన్లో విస్తృతంగా షేర్ చేయబడ్డాయి.
దీనిలోని ప్రధాన ఆకర్షణ, చేతితో తయారు చేసిన ఒక చెక్క పెట్టె. దీనిపై సుమారు 10 నుండి 12 క్లిష్టమైన చెక్కడలు ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రతి ఒక్కదానికీ గంటల తరబడి శ్రద్ధగా చేతితో రంగులు వేయాల్సి వచ్చింది. ఒక ఆభరణాల పెట్టెలా తెరుచుకునేలా డిజైన్ చేయబడిన ఈ పెట్టెలో, ఉబ్బెత్తుగా ముద్రించిన స్టేషనరీ, పాతకాలపు శైలిలో ఉన్న ఒక చిహ్నం ముద్ర, నీలిరంగు పట్టు రిబ్బన్లు, మైనపు ముద్రలు ఉన్నాయి.
ఈ ఆహ్వాన ప్యాకేజీలో దానికి సరిపోయే బ్యాగులు, డ్రై ఫ్రూట్స్, చాక్లెట్ల వంటి బహుమతులు కూడా ఉన్నాయి. పింక్ విసిల్ మ్యాన్ సంస్థకు చెందిన డిజైనర్ రంజని అయ్యంగార్ ప్రకారం, వివిధ ప్రదేశాల నుండి మెటీరియల్స్ సేకరించడానికి చాలా కృషి జరిగింది.
కొన్ని మెటీరియల్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులో లేవని సమాచారం. దీనివల్ల అదే డిజైన్ను తిరిగి తయారు చేయడం కష్టంగా మారింది. తుది వెర్షన్ను ఖరారు చేసే ముందు, ఈ బృందం వివిధ రకాల హింజ్లు మెటీరియల్స్తో కూడా ప్రయోగాలు చేసింది. ఒక్కో ఆహ్వాన పత్రిక పెట్టె ధర రూ.15,000 నుండి రూ. 20,000 మధ్య ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇది దాని తయారీలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని, ప్రతి చిన్న వివరాలపై చూపిన శ్రద్ధను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ అద్భుతమైన పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రిక వీడియోలను షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ వివాహం 2026, నవంబర్ 10 లేదా 11 తేదీలలో గ్రీస్లో జరగనుండగా, రిసెప్షన్ నవంబర్ 21న చెన్నైలో జరగవచ్చని సమాచారం. ఈ వేడుకలకు పలువురు సెలబ్రిటీలను ఆహ్వానించినట్లు సమాచారం, ఇవి ఇప్పటికే గణనీయమైన ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.