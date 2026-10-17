నవంబర్ 21న చెన్నైలో కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రిసెప్షన్.. సీఎం రేవంత్కు ఆహ్వానం (video)
దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న సంగీత దర్శకులలో ఒకరైన అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ యజమాని కావ్య మారన్ను వివాహం చేసుకోనున్నారు. కావ్య మారన్, సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ కళానిధి మారన్ కుమార్తె. వీరిద్దరూ ఈ ఏడాది నవంబర్లో వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారు.
Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding
వీరి వివాహం గురించి గత కొంతకాలంగా వార్తలు ప్రచారంలో ఉండగా, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఎక్స్ వేదికగా చేసిన పోస్ట్తో దీనిపై అధికారిక స్పష్టత లభించింది.
నవంబర్ 21న చెన్నైలో జరగనున్న వివాహ రిసెప్షన్కు ఆహ్వానించేందుకు, కళానిధి మారన్, ఆయన భార్య కావేరి మారన్.. జూబ్లీహిల్స్లోని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ఆయనను కలిశారని ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. అధికారిక ప్రకటనలో "సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ కళానిధి మారన్, ఆయన భార్య శ్రీమతి కావేరి మారన్, జూబ్లీహిల్స్లోని గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ఆయన నివాసంలో కలిసి, తమ కుమార్తె కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్కు ఆయనను ఆహ్వానించారు. " ఇంకా అందులో, "కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహ రిసెప్షన్ నవంబర్ 21న చెన్నైలో జరగనుంది" అని పేర్కొన్నారు.
రిసెప్షన్కు సంబంధించిన వివరాలు బయటకు వచ్చినప్పటికీ, అనిరుధ్, కావ్యల వివాహ తేదీ మరియు వేదిక గురించి ఇంకా ఎటువంటి ధృవీకరించబడిన సమాచారం లేదు. అయితే, ఈ వివాహ వేడుక నవంబర్ 11న గ్రీస్లో జరగవచ్చని కొన్ని వార్తలు చెబుతున్నాయి. వారు ఏడాదికి పైగా డేటింగ్ చేస్తున్నారని, త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని పేర్కొంటూ 2025లో రెడ్డిట్లో వచ్చిన ఒక పోస్ట్ తర్వాత ఈ జంట గురించి ఊహాగానాలు మొదటిసారిగా వెలుగులోకి వచ్చాయి.
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026