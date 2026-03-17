మంగళవారం, 17 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 17 మార్చి 2026 (18:42 IST)

కొత్త వారి కోసం అనిరుధ్ రవిచందర్ కొత్త లేబుల్ తో యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా భాగస్వామ్యం

Anirudh Ravichander, Sanujeet Bhujabal, Devraj Sanyal, A.M.E.A.
Dhilip Venugopal-Head  (South Repertoire, Universal Music India) l B Kaushik (Label Head/COO, Albuquerque Records) l Anirudh Ravichander (Composer/Singer) l Adam Granite (CEO AMEA Universal Music Group) l Sanujeet Bhujabal (MD, Universal Music India) l Devraj Sanyal (Chairman & CEO, Universal Music India, SVP Strategy, AMEA)
సంగీత ఆధారిత వినోద రంగంలో ప్రపంచ అగ్రగామి సంస్థ అయిన యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ కు చెందిన విభాగం యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా, ప్రముఖ గాయకుడు-సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ ఇటీవల ప్రారంభించిన స్వతంత్ర రికార్డ్ లేబుల్ అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ తో ప్రత్యేక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా మరియు అల్బుకర్కీ రికార్డ్స్, అనిరుధ్ రవిచందర్ రూపొందించిన భవిష్యత్ పాప్ మరియు హిప్-హాప్ సంగీతాన్ని, అలాగే ఈ లేబుల్‌కు భవిష్యత్తులో చేరుతుంది ఇతర సంగీత కళాకారులు విడుదల చేయనున్నారు. ఈ లేబుల్ కింద విడుదలయ్యే తొలి సంగీత ప్రాజెక్ట్‌లో అనిరుధ్ పాల్గొనగా, అది ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో విడుదల చేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించబడింది.
 
ఈ గ్లోబల్ భాగస్వామ్యం ద్వారా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా మరియు అల్బుకర్కీ రికార్డ్స్ కలిసి పని చేస్తూ అనిరుధ్ రవిచందర్ కళాత్మక ప్రతిభ యొక్క ప్రభావాన్ని మరింత విస్తరించడానికి కృషి చేయనున్నాయి. కాలక్రమేణా ఈ లేబుల్ ప్రాంతంలోని ఎదుగుతున్న పాప్ మరియు హిప్-హాప్ కళాకారులకు ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా మారి, వారి సంగీత ప్రయాణానికి నిలయంగా నిలవనుంది.
 
గత 15 సంవత్సరాల్లో అనిరుధ్ రవిచందర్ సాధించిన విజయాల పరంపర అసాధారణమైనది, అసూయ కలిగించేంత గొప్పదిగా నిలిచింది. 2012లో స్వరకర్తగా అరంగేట్రం చేసిన ఆయన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయిన తన హిట్ పాట వై దిస్ కొలవెరి డి ద్వారా విపరీతమైన గుర్తింపును సంపాదించారు. ఆ తర్వాత విడుదలైన తన 770కి పైగా పాటల ద్వారా మొత్తం 13 బిలియన్‌కు పైగా ఆడియో స్ట్రీమ్స్ ను ఆయన సాధించారు. దీంతో మొత్తం స్ట్రీమ్స్ పరంగా స్పాటిఫైలో అత్యధిక స్ట్రీమ్స్ పొందిన దక్షిణ భారతీయ కళాకారుడిగా నంబర్-1 స్థానాన్ని ఆయన దక్కించుకున్నారు. అదనంగా, తమిళ ఒరిజినల్ సౌండ్‌ట్రాక్ (ఒ.ఎస్.టి.) రంగంలో ఎక్కువగా కోరుకునే సంగీత దర్శకుల్లో ఆయన ఒకరు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చార్ట్‌లను అధిరోహించిన అనేక పాటలు ఆయన ఖాతాలో ఉన్నాయి. వాటిలో హుకుమ్, వాతీ కమింగ్, అరబిక్ కుతు, మోనికా,ఎ23 థీమ్, ఆజా రాజా, అయా షేర్ మరియు తదితర గ్లోబల్ హిట్లు ఉన్నాయి.
 
దక్షిణ భారత ప్రాంతంపై నిరంతర దృష్టిని కొనసాగిస్తూ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, తెలుగు అనే నాలుగు ప్రధాన దక్షిణ భారత భాషా మార్కెట్లలో విస్తరించిన సమృద్ధమైన కళా సంపద మరియు సంస్కృతితో సన్నిహితంగా పని చేస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత ప్రతిభావంతమైన కళాకారుల్లో ఒకరైన అనిరుధ్ రవిచందర్ తో కుదిరిన ఈ భాగస్వామ్యం, దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వెలువడుతున్న వినూత్నమైన సంగీతాన్ని ప్రపంచ వేదికపై మరింతగా ప్రతిష్టించడానికి తోడ్పడనుంది. అదనంగా, ఈ ఒప్పందం ద్వారా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా వారి పాప్ మరియు హిప్-హాప్ సంగీత రంగాలలో ఉన్న ప్రాతినిధ్యం మరింత విస్తరించనుంది. ఈ రెండు సంగీత శైలులు దక్షిణ భారత సంగీత మార్కెట్‌లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన కళాకారులతో అనుబంధం కలిగినవిగా గుర్తించబడుతున్నాయి.
 
ఈ భాగస్వామ్యంపై స్పందిస్తూ *దేవరాజ్ సన్యాల్, చైర్మన్ మరియు సీఈఓ, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా; అలాగే ఎస్‌వీపీ స్ట్రాటజీ, ఎ.ఎం.ఇ.ఎ.,మాట్లాడుతూ*, “అనిరుధ్ రవిచందర్ భారతీయ సంగీత భవిష్యత్తును ప్రతిబింబించే కళాకారుడు — ధైర్యవంతమైన శైలి, సొంత ప్రత్యేకత, అపారమైన సామర్థ్యంతో కూడిన ప్రతిభ. యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా లో మార్పు తీసుకువచ్చే ప్రతిభను గుర్తించడం మా ప్రధాన బలం, ఈ భాగస్వామ్యం ఆ నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. అనిరుధ్ తన సంగీత ప్రయాణంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న ఈ సందర్భంలో ఆయనకు మద్దతుగా నిలవడం మాకు గర్వకారణం. అలాగే భారతీయ సంగీతాన్ని ప్రపంచ వేదికపై మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం,” అని అన్నారు.
 
*అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ భాగస్వామ్యంపై స్పందిస్తూ*, అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ ను కళాకారుల ఆధ్వర్యంలో నడిచే స్వదేశీ రికార్డ్ లేబుల్‌గా, స్వతంత్ర ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ వారి సంగీతాన్ని ప్రపంచ వేదికపైకి తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో స్థాపించాం. పాప్ మరియు హిప్-హాప్ సంగీత రంగాల్లో యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా చూపిస్తున్న నాయకత్వం వారిని సహజ భాగస్వామిగా మార్చింది. భారతదేశంలోని స్వతంత్ర కళాకారుల కొత్త తరాన్ని ముందుకు తీసుకువచ్చి, వారి స్వరాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రోతలకు పరిచయం చేయడానికి నేను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాను,” అని అన్నారు.
 
*సనుజీత్ భుజబల్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా, ఈ భాగస్వామ్యంపై మాట్లాడుతూ,* “అనిరుధ్ రవిచందర్ చాలా కాలంగా సంగీతానికి అతీతంగా సృజనాత్మక ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ వచ్చిన ప్రముఖ శక్తి. సినిమాల కోసం ఆయన అందించిన అనేక హిట్ పాటలతో పాటు, ఆయన సృజనాత్మక కృషిని ఎంతో ఆసక్తిగా అనుసరించే విస్తారమైన అభిమాన వర్గాన్ని కూడా సంపాదించారు. అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ పాప్ మరియు హిప్-హాప్ ప్రపంచంలో అనిరుధ్ యొక్క ధైర్యవంతమైన కళాత్మక దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆయన వినూత్నతకు ప్రతీకగా నిలిచిన వారసత్వానికి అనుగుణంగా, ఈ భాగస్వామ్యం మరో ముఖ్యమైన సృజనాత్మక వేదికను స్థాపించబోతోంది ఈసారి అభివృద్ధి చెందుతున్న ఐపాప్ ప్రపంచం కోసం మరియు దాని దాటి మరిన్ని అవకాశాల కోసం,” అని అన్నారు.

విశాఖపట్టణంలో ఇలా వింతగా ప్రవర్తించే ఓ వ్యక్తి పోలీసు పెట్రోల్ వాహనాన్ని దొంగిలించి కారు, ఆటోలను ఢీకొట్టాడు. అతడు నడుపుతున్న జీపును పోలీసులు వెంబడిస్తుండటంతో వాహనాన్ని వదిలేసి చెరువులో దూకేసాడు. దీనితో అతడిని బైటకు తీసుకుని వచ్చేందుకు దాదాపు 3 గంటల పాటు అగ్నిమాపక దళం మరియు పోలీసులు శ్రమించి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Anvesh: అక్షరాస్యత స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా వెనుకబడి ఉంది.. అన్వేష్ట్రావెల్ వ్లాగ్‌ల కంటే తన అభిప్రాయాలతోనే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తున్న యూట్యూబర్ అన్వేష్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి లోకేష్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. గతంలో, అతను గోవింద బెట్టింగ్ యాప్ గురించి నారా లోకేష్‌ను ట్యాగ్ చేయగా, మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే స్పందించారు. అయితే, ఈసారి నారా లోకేష్ ఇప్పటివరకు మౌనంగా ఉన్నారు. ఇక వీడియో విషయానికి వస్తే, అక్షరాస్యత స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా వెనుకబడి ఉందని అన్వేష్ అన్నారు. నిజానికి, బీహార్ కంటే కూడా తక్కువ అని అన్వేష్ చెప్పారు.

నయనతార కావాలని అడిగితే సీఎం స్టాలిన్ నెరవేరుస్తారా? నోరుజారిన అన్నాడీఎంకే ఎంపీతమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి వచ్చే నెలలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఇందుకోసం భారత ఎన్నికల సంఘం కూడా నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్నాడీఎంకేకు చెందిన రాజ్యసభ సభ్యుడు, మాజీ మంత్రి సీవీ షణ్ముగం నోరు జారి చిక్కుల్లో పడ్డారు. తనకు నయనతార కావాలని అడిగితే సీఎం స్టాలిన్ నెరవేర్చుతారా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.

దేశంలో గ్యాస్ కొరత - ఎల్పీజీ సిలిండర్లను దొంగిలించి పోలీసులు.. ఎక్కడ?అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్దం సాగుతోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలంగా ఉండే జల మార్గమైన హర్ముజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. ఈ కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. అదేసమయంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల లభ్యతపై దేశ ప్రజల్లో ఆందోళన నానాటికీ పెరిగిపోతోంది

సెలవు ఇవ్వలేదని బ్యాంకు మేనేజర్‌ను కాల్చేసిన సెక్యూరిటీ గార్డు.. ఎక్కడ?ఘజియాబాద్ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. సెలవు ఇవ్వలేదన్న కారణంతో ఓ బ్యాంకు మేనేజర్‌ను సెక్యూరిటీ గార్డు కాల్చివేశాడు. పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంకులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సెక్యూరిటీ గార్డును రవీంద్ర హుడాగా గుర్తించగా, బ్యాంకు మేనేజర్‌ను అభిషేక్ కుమార్‌ (34)గా గుర్తించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
