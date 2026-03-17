కొత్త వారి కోసం అనిరుధ్ రవిచందర్ కొత్త లేబుల్ తో యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా భాగస్వామ్యం

Dhilip Venugopal-Head (South Repertoire, Universal Music India) l B Kaushik (Label Head/COO, Albuquerque Records) l Anirudh Ravichander (Composer/Singer) l Adam Granite (CEO AMEA Universal Music Group) l Sanujeet Bhujabal (MD, Universal Music India) l Devraj Sanyal (Chairman & CEO, Universal Music India, SVP Strategy, AMEA)
సంగీత ఆధారిత వినోద రంగంలో ప్రపంచ అగ్రగామి సంస్థ అయిన యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ కు చెందిన విభాగం యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా, ప్రముఖ గాయకుడు-సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ ఇటీవల ప్రారంభించిన స్వతంత్ర రికార్డ్ లేబుల్ అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ తో ప్రత్యేక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా మరియు అల్బుకర్కీ రికార్డ్స్, అనిరుధ్ రవిచందర్ రూపొందించిన భవిష్యత్ పాప్ మరియు హిప్-హాప్ సంగీతాన్ని, అలాగే ఈ లేబుల్కు భవిష్యత్తులో చేరుతుంది ఇతర సంగీత కళాకారులు విడుదల చేయనున్నారు. ఈ లేబుల్ కింద విడుదలయ్యే తొలి సంగీత ప్రాజెక్ట్లో అనిరుధ్ పాల్గొనగా, అది ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో విడుదల చేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించబడింది.
ఈ గ్లోబల్ భాగస్వామ్యం ద్వారా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా మరియు అల్బుకర్కీ రికార్డ్స్ కలిసి పని చేస్తూ అనిరుధ్ రవిచందర్ కళాత్మక ప్రతిభ యొక్క ప్రభావాన్ని మరింత విస్తరించడానికి కృషి చేయనున్నాయి. కాలక్రమేణా ఈ లేబుల్ ప్రాంతంలోని ఎదుగుతున్న పాప్ మరియు హిప్-హాప్ కళాకారులకు ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా మారి, వారి సంగీత ప్రయాణానికి నిలయంగా నిలవనుంది.
గత 15 సంవత్సరాల్లో అనిరుధ్ రవిచందర్ సాధించిన విజయాల పరంపర అసాధారణమైనది, అసూయ కలిగించేంత గొప్పదిగా నిలిచింది. 2012లో స్వరకర్తగా అరంగేట్రం చేసిన ఆయన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయిన తన హిట్ పాట వై దిస్ కొలవెరి డి ద్వారా విపరీతమైన గుర్తింపును సంపాదించారు. ఆ తర్వాత విడుదలైన తన 770కి పైగా పాటల ద్వారా మొత్తం 13 బిలియన్కు పైగా ఆడియో స్ట్రీమ్స్ ను ఆయన సాధించారు. దీంతో మొత్తం స్ట్రీమ్స్ పరంగా స్పాటిఫైలో అత్యధిక స్ట్రీమ్స్ పొందిన దక్షిణ భారతీయ కళాకారుడిగా నంబర్-1 స్థానాన్ని ఆయన దక్కించుకున్నారు. అదనంగా, తమిళ ఒరిజినల్ సౌండ్ట్రాక్ (ఒ.ఎస్.టి.) రంగంలో ఎక్కువగా కోరుకునే సంగీత దర్శకుల్లో ఆయన ఒకరు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చార్ట్లను అధిరోహించిన అనేక పాటలు ఆయన ఖాతాలో ఉన్నాయి. వాటిలో హుకుమ్, వాతీ కమింగ్, అరబిక్ కుతు, మోనికా,ఎ23 థీమ్, ఆజా రాజా, అయా షేర్ మరియు తదితర గ్లోబల్ హిట్లు ఉన్నాయి.
దక్షిణ భారత ప్రాంతంపై నిరంతర దృష్టిని కొనసాగిస్తూ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, తెలుగు అనే నాలుగు ప్రధాన దక్షిణ భారత భాషా మార్కెట్లలో విస్తరించిన సమృద్ధమైన కళా సంపద మరియు సంస్కృతితో సన్నిహితంగా పని చేస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత ప్రతిభావంతమైన కళాకారుల్లో ఒకరైన అనిరుధ్ రవిచందర్ తో కుదిరిన ఈ భాగస్వామ్యం, దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వెలువడుతున్న వినూత్నమైన సంగీతాన్ని ప్రపంచ వేదికపై మరింతగా ప్రతిష్టించడానికి తోడ్పడనుంది. అదనంగా, ఈ ఒప్పందం ద్వారా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా వారి పాప్ మరియు హిప్-హాప్ సంగీత రంగాలలో ఉన్న ప్రాతినిధ్యం మరింత విస్తరించనుంది. ఈ రెండు సంగీత శైలులు దక్షిణ భారత సంగీత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన కళాకారులతో అనుబంధం కలిగినవిగా గుర్తించబడుతున్నాయి.
ఈ భాగస్వామ్యంపై స్పందిస్తూ *దేవరాజ్ సన్యాల్, చైర్మన్ మరియు సీఈఓ, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా; అలాగే ఎస్వీపీ స్ట్రాటజీ, ఎ.ఎం.ఇ.ఎ.,మాట్లాడుతూ*, “అనిరుధ్ రవిచందర్ భారతీయ సంగీత భవిష్యత్తును ప్రతిబింబించే కళాకారుడు — ధైర్యవంతమైన శైలి, సొంత ప్రత్యేకత, అపారమైన సామర్థ్యంతో కూడిన ప్రతిభ. యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా లో మార్పు తీసుకువచ్చే ప్రతిభను గుర్తించడం మా ప్రధాన బలం, ఈ భాగస్వామ్యం ఆ నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. అనిరుధ్ తన సంగీత ప్రయాణంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న ఈ సందర్భంలో ఆయనకు మద్దతుగా నిలవడం మాకు గర్వకారణం. అలాగే భారతీయ సంగీతాన్ని ప్రపంచ వేదికపై మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం,” అని అన్నారు.
*అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ భాగస్వామ్యంపై స్పందిస్తూ*, అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ ను కళాకారుల ఆధ్వర్యంలో నడిచే స్వదేశీ రికార్డ్ లేబుల్గా, స్వతంత్ర ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ వారి సంగీతాన్ని ప్రపంచ వేదికపైకి తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో స్థాపించాం. పాప్ మరియు హిప్-హాప్ సంగీత రంగాల్లో యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా చూపిస్తున్న నాయకత్వం వారిని సహజ భాగస్వామిగా మార్చింది. భారతదేశంలోని స్వతంత్ర కళాకారుల కొత్త తరాన్ని ముందుకు తీసుకువచ్చి, వారి స్వరాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రోతలకు పరిచయం చేయడానికి నేను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాను,” అని అన్నారు.
*సనుజీత్ భుజబల్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా, ఈ భాగస్వామ్యంపై మాట్లాడుతూ,* “అనిరుధ్ రవిచందర్ చాలా కాలంగా సంగీతానికి అతీతంగా సృజనాత్మక ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ వచ్చిన ప్రముఖ శక్తి. సినిమాల కోసం ఆయన అందించిన అనేక హిట్ పాటలతో పాటు, ఆయన సృజనాత్మక కృషిని ఎంతో ఆసక్తిగా అనుసరించే విస్తారమైన అభిమాన వర్గాన్ని కూడా సంపాదించారు. అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ పాప్ మరియు హిప్-హాప్ ప్రపంచంలో అనిరుధ్ యొక్క ధైర్యవంతమైన కళాత్మక దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆయన వినూత్నతకు ప్రతీకగా నిలిచిన వారసత్వానికి అనుగుణంగా, ఈ భాగస్వామ్యం మరో ముఖ్యమైన సృజనాత్మక వేదికను స్థాపించబోతోంది ఈసారి అభివృద్ధి చెందుతున్న ఐపాప్ ప్రపంచం కోసం మరియు దాని దాటి మరిన్ని అవకాశాల కోసం,” అని అన్నారు.