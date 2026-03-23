Anirudh Ravichander: ముప్పైవేల అభిమానులతో రికార్డు సృష్టించి కాన్సర్ట్ అందించిన అనిరుధ్ రవిచందర్
Anirudh Ravichander Live Performance with 30000
రాక్స్టార్ అనిరుధ్ XV – 15 ఇయర్స్ విత్ యు.. టూర్లోని తొలి అంచెలో భాగంగా రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వడంతో హైదరాబాద్ ఒక మరపురాని రాత్రికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది. గత రాత్రి గచ్చిబౌలి అవుట్డోర్ స్టేడియం అభిమానులతో నిండిపోయి, ఉత్సాహభరితమైన, శక్తివంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించింది.
హైదరాబాద్లో రాక్స్టార్ అనిరుధ్ ఇచ్చిన మొట్టమొదటి కాన్సర్ట్ ఇది. 30,000 మందికి పైగా అభిమానులు హాజరుకావడంతో ఇది ఒక రికార్డు సృష్టించే కార్యక్రమంగా నిలిచింది. బ్రాండ్ అవతార్ ఆధ్వర్యంలో, పక్కా ప్రణాళిక మరియు అమలుతో ఈ కాన్సర్ట్ భారీ స్థాయిలో జరిగింది.
అనిరుధ్ తన ప్రసిద్ధ మరియు అభిమానులకు ఇష్టమైన అనేక పాటలను ఆలపిస్తూ, రాత్రంతా ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించారు. వేదిక, లైటింగ్ మరియు విజువల్స్ ఈ అనుభూతిని మరింత పెంచి, ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది ఒక చిరస్మరణీయ సాయంత్రంగా మార్చాయి.
ఈ కార్యక్రమం సౌకర్యం మరియు భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ నిర్వహించబడింది. సులభంగా తిరగడానికి తగినంత పార్కింగ్ సౌకర్యం ఉంది, వేదిక అంతటా ఆహారం, పానీయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి మరియు అన్ని ప్రాంతాలలో పరిశుభ్రమైన మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. కార్యక్రమం అంతటా వైద్య కేంద్రాలు మరియు అంబులెన్సులు కూడా సిద్ధంగా ఉంచబడ్డాయి.
జనాన్ని, ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడానికి పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసు సిబ్బంది మరియు ట్రాఫిక్ మార్షల్స్ హాజరయ్యారు. తెలంగాణ పోలీసులు ప్రతిదీ సురక్షితంగా, సజావుగా జరిగేలా చూసుకున్నారు.
బ్రాండ్ అవతార్ ఆధ్వర్యంలో, రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ యొక్క 'XV – 15 ఇయర్స్ విత్ యు టూర్' రికార్డు స్థాయిలో హాజరైన ప్రేక్షకులతో ఒక ప్రపంచ స్థాయి సంగీత కచేరీ అనుభవాన్ని అందించింది. హైదరాబాద్లో ఆయన తొలి ప్రదర్శన కావడంతో, ఈ కార్యక్రమం నగర లైవ్ మ్యూజిక్ రంగంలో ఒక ప్రధాన ఘట్టంగా నిలిచి, హైదరాబాద్ సంగీత కచేరీల ప్రమాణాలను ఒక కొత్త స్థాయికి తీసుకువెళ్లింది.