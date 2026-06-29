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అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, కావ్య మారన్ల పెళ్లికి ముహూర్తం ఖరారు?
యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో సీనియర్ నటుడు వై.జి. మహేంద్రన్ చేసిన కామెంట్స్ కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మహేంద్రన్ తన మేనల్లుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ వివాహం గురించి ప్రస్తావించారు దీనివల్ల, కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలను ఆయన పొరపాటున ధృవీకరించారేమోనని చాలామంది భావించారు.
Kavya Maran_Anirudh
"అనిరుధ్ మృదు స్వభావి. నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఆ అమ్మాయి (కావ్య మారన్) సాధారణ వ్యక్తి కాదు. అంత పెద్ద టీమ్ను నిర్వహించగల సామర్థ్యం ఆమెకు ఉంది. తండ్రి వ్యాపార నైపుణ్యాలు ఆమెకు వచ్చాయి. ఇద్దరూ మంచి జోడీ. కలిసి మ్యూజిక్ బిజినెస్లో కూడా రాణించగలరు" అని వైజీ పేర్కొన్నారు. మహేంద్రన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
కాగా సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో సంబంధం ఉన్న ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త కావ్య మారన్కు మధ్య సంబంధం ఉందన్న వార్తలు గత కొన్ని నెలలుగా సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఆమె సన్ గ్రూప్ కుటుంబానికి చెందినవారు కూడా.
అనేక భారీ ప్రాజెక్ట్లతో అనిరుధ్ సంగీత రంగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది చివర్లో ఆయన వివాహం జరగనుందనే వార్తలు ఇప్పుడు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన శుభ ముహూర్తాన్ని ఖరారు చేసే పని జరుగుతోంది.
అనిరుధ్ రవిచందర్ ప్రస్తుతం నాని 'ది ప్యారడైజ్', అల్లు అర్జున్ 'రాకా', రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2, ధర్మన్ చిత్రాలకు సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. అలాగే, కొరటాల శివ, నందమూరి బాలకృష్ణల కలయికలో రాబోయే చిత్రానికి సంబంధించి కూడా ఆయన చర్చలు జరుపుతున్నారు.
ఇల్లు ఊడ్చడం, గిన్నెలు కడగడం వంటి పనులన్నీ చేయించారు.. యువకుడు బలవ్మరణం
భార్య, అత్తమామల మానసిక వేధింపులు తట్టుకోలేక ఒక వస్త్ర వ్యాపారి తన దుకాణంలోనే ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఆత్మహత్యకు కొన్ని నిమిషాల ముందు ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేసిన ఒక సెల్ఫీ వీడియో కలకలం రేపుతోంది. తన చావుకు భార్య జ్యోతి, అత్త వీణ, మామ బిట్టు, మరదలు నీతూలే కారణమని బాధిత యువకుడు ఆ వీడియోలో ఆరోపించాడు.
విద్యార్థిపై దాడి చేసిన ఉపాధ్యాయుడిపై కేసు నమోదు
కేరళలోని అనక్కరలో ఏడవ తరగతి విద్యార్థిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణతో ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిపై కేసు నమోదైనట్లు అధికారులు సోమవారం తెలిపారు. అనక్కరలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలకు చెందిన శివకుమార్ అనే ఉపాధ్యాయుడిపై ఈ కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. క్రమశిక్షణ చర్యలో భాగంగా ఆ ఉపాధ్యాయుడు విధించిన శిక్ష కారణంగా, పాఠశాలలోని తమిళ మాధ్యమ విభాగంలో చదువుతున్న ఏడవ తరగతి విద్యార్థి ఒకరు గత వారం గాయపడ్డారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
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అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.