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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (22:41 IST)

కావ్య మారన్‌తో అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ వివాహం.. జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే.. 11.11... (video)

Anirudh-Kavya Maran
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (22:41 IST)
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Anirudh-Kavya Maran
సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ కళానిధి మారన్ కుమార్తె, ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ యజమాని కావ్య మారన్‌తో తన వివాహానికి సంబంధించిన చిత్రాలను పంచుకుంటూ, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ కీలక ప్రకటన చేశారు. తన జీవితకాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే జరిగే ఈ వేడుక.. ఇక జీవితాంతం తోడుగా వుంటుంది. 11.11. అంటూ పేర్కొన్నారు.
 
గ్రీస్‌లో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ వివాహ వేడుక అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ వేడుకకు హాజరయ్యే ప్రముఖ అతిథుల కోసం ప్రత్యేక విమానాల్లో వారిని అక్కడికి తరలించారు. ఈ వివాహ వేడుకకు హాజరైన వారిలో తమిళ చిత్రసీమ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ తదితరులు ఉన్నారు.
 
కళానిధి మారన్‌కు చెందిన నిర్మాణ సంస్థ సన్ పిక్చర్స్, ఈ తారల సందడితో కూడిన వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన దృశ్యాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆ సంస్థ, కావ్య-అనిరుధ్‌లకు వివాహ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. అని పేర్కొంటూ జంటకు అభినందనలు తెలిపింది.
Anirudh-Kavya Maran
Anirudh-Kavya Maran
 
ఈ సంగీత దర్శకుడి వివాహం గురించి అధికారిక సమాచారం మొదట తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ద్వారా వెల్లడైన సంగతి తెలిసిందే. ఇకపోతే.. కావ్య మారన్- అనిరుధ్ రవిచందర్‌ల వివాహ రిసెప్షన్ నవంబర్ 21న చెన్నైలో జరగనుంది. ఈ వివాహం జరుగుతున్న తరుణంలోనే, దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వంలో, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన జైలర్ 2 చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. 
 
ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు. గతంలో కళానిధి మారన్‌కు చెందిన 'సన్ పిక్చర్స్' నిర్మించిన 'జైలర్' చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 650 కోట్ల రూపాయల భారీ వసూళ్లను సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. 
 
ఈ చిత్రం అద్భుత విజయం సాధించడంతో, సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ.. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌కు బీఎండబ్ల్యూ X7 కారును బహుకరించింది. అంతేకాకుండా, దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్‌లకు కూడా కొత్త పోర్షే కార్లను, చెక్కులను కానుకగా అందించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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