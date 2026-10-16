కచా బాదం పాటను డిస్ప్లే చేసారని కాన్పూర్ దాండియా ఈవెంట్ నుండి అంజలి అరోరా నిష్క్రమణ
అంజలి అరోరాకి కోపం వచ్చింది. కచ్చా బాదం పాటను దాండియా ఈవెంట్లో వేసారని ఆమె అలిగి వెళ్లిపోయింది. అక్టోబర్ 15, 2026న, లజ్పత్ భవన్లో జరిగిన నగాడా నైట్ దండియా ఈవెంట్లో, అరోరా తన సెట్ను ఆపింది. కళాకారుల పట్ల గౌరవం గురించి డీజేను నిలదీసి క్లాసు పీకింది. ఈవెంట్ నిర్వాహకుడిని నిలదీసి, వెళ్ళిపోయే ముందు ప్రేక్షకులకు క్షమాపణ చెప్పారు.
సంవత్సరాల క్రితం ఒక వైరల్ డ్యాన్స్ క్లిప్ ద్వారా ఆమెకు కీర్తిని తెచ్చిపెట్టిన కచ్చా బాదం పాట, ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. వారు ఈ పాటను ఆమె గత క్లబ్ వీడియోలతో పోల్చి, ఇటీవల ఆమె పోషించిన 'మా సీత' పాత్ర నేపథ్యంలో ఆమె సెలబ్రిటీ హోదాను ప్రశ్నించారు. ఈవెంట్ నిర్వహణ సమస్యలపై కొందరు ఆమెను సమర్థించినప్పటికీ, ప్రేక్షకుల మాత్రం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. తాము డబ్బులు చెల్లించి టిక్కెట్లు కొన్నామనీ, ఇప్పుడిలా వెళ్లిపోతే దానికి బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.
TikToker Anjali Arora got angry when the DJ played the Kacha Badam song in Kanpur Everyone knows she became famous for moving her butt to that song onlye, Just a few days ago she was happily dancing in front of paisa wala gora babus in Pataya club Thailand. There is nothing wrong dancing in half nude in front of rich people, but how can the very song that made you famous suddenly become insulting to you?— Space Recorder (@1spacerecorder) October 16, 2026