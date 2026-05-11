సోమవారం, 11 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (10:08 IST)

బాలన్ - ది బాయ్ చిత్రం థియేట్రికల్ పంపిణీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ చేపట్టింది

Balan the boy newposter
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్, డైరెక్టర్ చిదంబరం కాంబో మూవీ "బాలన్ - ది బాయ్ ". దర్శకత్వం: చిదంబరం వహించారు. జూన్ 19, 2026న మలయాళం, హిందీ, తెలుగు, తమిళం మరియు కన్నడ భాషలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల. తెలుగులో  అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ రిలీజ్ చేయనుంది. ఇక ఈ సినిమా ప్రఖ్యాత కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో ప్రదర్శితం కానుంది. ఈ నెల 14న కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ బిజినెస్ వింగ్ అయిన మార్ష్ డు ఫిలింలో "బాలన్ - ది బాయ్ " స్క్రీనింగ్ జరగనుంది.

గ్లోబల్ సినిమాకు వేదికైన కేన్స్ స్క్రీనింగ్ కు ముందే మేకర్స్ ఈ చిత్ర విడుదల తేదీని ప్రకటించడం విశేషం. మన నేటివిటీతో సాగే కథా కథనాలతో యూనివర్సల్ గా ప్రతి ఆడియెన్ మనసును హత్తుకునే భావోద్వేగాలతో ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు చిదంబరం తెరకెక్కిస్తున్నారు. థియేటర్స్ లో తప్పక చూడాల్సిన చిత్రమిది అంటూ మేకర్స్ కాన్ఫిడెంట్ గా చెబుతున్నారు.

గ్రాండియర్ ఫిలిం మేకింగ్ కు మారుపేరైన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న సినిమా "బాలన్ - ది బాయ్". ఈ చిత్రానికి "ఆవేశం" ఫేమ్ డైరెక్టర్ జితూ మాధవన్ అందించిన స్క్రిప్ట్ తో "మంజుమ్మెల్ బాయ్స్" చిత్ర దర్శకుడు చిదంబరం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజా దేశాయి ఫెన్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు. జూన్ 19న హిందీతో పాటు మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళంలో "బాలన్ - ది బాయ్" చిత్రాన్ని గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
నటీనటులు - చందు సలీమ్ కుమార్ తదితరులు

