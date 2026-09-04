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  4. Announcement of a crucial schedule for Chiranjeevi's kaka move in Hyderabad.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (17:19 IST)

Kaka update: హైదరాబాద్ లో చిరంజీవి కాక చిత్రం కీలక షెడ్యూల్ ప్రకటన

Megastar Chiranjeevi, Bobby Kolli
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (17:19 IST)
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Megastar Chiranjeevi, Bobby Kolli
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి చిత్రం కాక షూటింగ్ హైదరాబాద్ లో జరగబోతోంది. ప్రముఖ స్టూడియోలో వేసిన ప్రత్యేకమైన సెట్ లో కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరగనుందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది. ఈ కీలక షూటింగ్ షెడ్యూల్ సెప్టెంబర్ 7 నుండి హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం కానుంది. చిత్ర బృందం కోసం సుదీర్ఘమైన షెడ్యూల్ సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాను 2027 జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానున్నదని ప్రకటించారు.
 
అనశ్వర రాజన్, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను  KVN ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తోంది. వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మాత. చిరంజీవికి ఇది 158వ చిత్రం. ఇప్పటికే 40 రోజుల షూటింగ్ పూర్తి- ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిట్ కూడా సిద్ధం చేశారు.
 
కథలో ఇంటెన్సిటీ, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఎమోషన్, యాక్షన్ అన్నీ సరైన బ్యాలెన్స్‌లో ఉండేలా సినిమా రూపొందుతోంది. ఇటీవల షూట్ చేసిన ఇంటర్వెల్ ఫైట్ సినిమాకు మరో ప్రధాన హైలైట్‌గా నిలవనుంది. భారీ స్థాయిలో డిజైన్ చేసి తెరకెక్కించిన ఈ యాక్షన్ బ్లాక్ ఫస్ట్ హాఫ్‌కు పవర్‌ఫుల్ హైలైట్‌గా ఉండబోతోంది. చిరంజీవి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌కు బాబీ కొల్లి మార్క్ మాస్ ఎలివేషన్స్ తోడవడంతో ఈ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ థియేటర్లలో గూస్‌బంప్స్ తెప్పించేలా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
 
థమన్ ఎస్. సంగీతం అందిస్తుండగా, విజయ్ కార్తీక్ కన్నన్ సినిమాటోగ్రఫీ, అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైన్, ఆంటోనీ ఎల్. రూబెన్ ఎడిటింగ్. కోన వెంకట్, కె. చక్రవర్తి రెడ్డి స్క్రీన్‌ప్లే అందించగా, హరి మోహన కృష్ణ, వినీత్ పొట్లూరి అడిషినల్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్‌గా పనిచేస్తున్నారు. భాను-నందు డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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