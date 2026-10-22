పురాణాలు, ఏఐ టెక్నాలజీతో ది ప్రాంప్ట్ వార్-రైజ్ ఆఫ్ మహావీర్ ప్రకటన
The Prompt War: Rise of Mahavir
భారతీయ పురాణాలు, అంతుచిక్కని రహస్యాలు, ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీ కలయికతో సరికొత్త సినిమాటిక్ ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు 'ఆర్విహా క్రియేషన్స్' సిద్ధమవుతోంది. ఈ సంస్థ తన తొలి చిత్రంగా తెరకెక్కిస్తున్న ‘ది ప్రాంప్ట్ వార్-రైజ్ ఆఫ్ మహావీర్’ టైటిల్ను 2026 దసరా పండుగ సందర్భంగా ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత కథా ప్రపంచంతో ఈ సినిమా రూపొందుతుండటం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
పురాణాలు.. మిస్టరీ.. ఏఐ టెక్నాలజీ:
‘ది ప్రాంప్ట్ వార్-రైజ్ ఆఫ్ మహావీర్’ అనే టైటిల్తోనే చిత్ర బృందం కథపై ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. ఇందులోని ‘రైజ్ ఆఫ్ మహావీర్’ అనే ఉపశీర్షిక కథలోని కీలక పాత్ర, దాని వెనుక దాగి ఉన్న రహస్యాలపై ఉత్కంఠను పెంచుతోంది. పోస్టర్ ద్వారా సినిమా నేపథ్యంపై సంకేతాలు ఇచ్చింది. భారతీయ పురాణాల్లోని అంశాలను ఆధునిక సాంకేతికతతో మేళవిస్తూ.. ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ఏఐ ఆధారిత కథా ప్రపంచం, ఫ్యూచరిస్టిక్ అంశాలు, మైథలాజికల్ మిస్టరీ కలయికతో ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతోందన్న ఆసక్తి నెలకొంది.
నూతన దర్శకుడికి బాధ్యతలు:
నిర్మాత నరేష్ గౌడ్ నేతృత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి నూతన దర్శకుడు ప్రసన్న కొత్వాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జి.సి. శేఖర్ ఈ సినిమాతో సంగీత దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. యువ ప్రతిభ, వినూత్నమైన కథా ఆలోచనలు, ఆధునిక సాంకేతికతను కలిపి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించేందుకు చిత్ర బృందం ప్రయత్నిస్తోంది.
ఐదు భాషల్లో విడుదల.. 3డీ వెర్షన్లోనూ?:
‘ది ప్రాంప్ట్ వార్’ చిత్రాన్ని 2027 వేసవిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు నిర్మాత తెలిపారు. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. అంతేకాదు ఈ చిత్రాన్ని 3డీ వెర్షన్లోనూ రూపొందిస్తున్నారు. పురాణాలు, మిస్టరీ, ఏఐ సాంకేతికతను కలిపి రూపొందుతున్న ‘ది ప్రాంప్ట్ వార్’ తొలి పోస్టర్తోనే ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ చిత్రం వెండితెరపై ఎలాంటి కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందో తెలియాలంటే మరికొంతకాలం వేచి చూడాల్సిందే.