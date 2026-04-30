గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Anupama: మారేడుమిల్లి అడవుల్లో భోగి చిత్రం నుంచి అనుపమ పరమేశ్వరన్ లుక్

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వా, మాస్ మేవరిక్ సంపత్ నందితో కలిసి చేస్తున్న భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ సాగా 'భోగి'.  ప్రతిష్టాత్మక శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లక్ష్మీ రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. శర్వా కెరీర్‌లో అత్యంత భారీ స్థాయి ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇప్పటికే ఆకట్టుకునే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్‌, శర్వా పుట్టినరోజు ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. వీటికి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.
తాజాగా మేకర్స్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ పాత్రను పరిచయం చేస్తూ ‘కందుల సులోచన రాణి’గా ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో అనుపమ పల్లెటూరి యువతిగా సహజసిద్ధమైన లుక్‌లో కనిపిస్తుంది. దుమ్ముతో నిండిన గ్రామీణ మార్గంలో కాలిబాటగా నడుస్తూ, తలపై ఆకులతో నిండిన పెద్ద బుట్టను మోస్తూ, చేతిలో మరికొన్ని ఆకులు, టిఫిన్ డబ్బాతో కనిపించడం ఆకట్టుకుంది.హాఫ్ శారీ, ఫేడెడ్ బ్లౌజ్‌తో ఆమె లుక్ పూర్తిగా రస్టిక్ ఫీల్‌ను ఇస్తోంది. ఆమె లుక్ లో ఇంటన్సిటీ  పాత్ర బలాన్ని సూచిస్తోంది. బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో కనిపించే మట్టి ఇళ్లు, కంచెలు, పశువులు— అసలైన గ్రామీణ వాతావరణాన్ని అందంగా చూపిస్తున్నాయి.

 మోదుగ ఆకులు తో ఆకుపళ్లెం తయారు చేస్తూ జీవనం సాగించే సులోచన పాత్రలో అనుపమ పూర్తిగా లీనమయ్యారు. ప్రకృతితో ముడిపడి ఉన్న ఈ పాత్రలో ఆమె సహజత్వం, ధైర్యం, బలం ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. గంగా అనే తుఫాన్‌లాంటి పాత్రకు ఆత్మలా నిలిచే సులోచన ఈ కథలో కీలక పాత్రగా ఉండనుంది. ఈ పాత్ర కోసం అనుపమ డైలెక్ట్, డిక్షన్, ఎమోషనల్ న్యూయాన్స్‌లను ఎంతో కచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసి, నిజమైన అనుభూతిని తీసుకొచ్చారు.
ఇప్పటికే రాజమహేంద్రవరం, రంపచోడవరం, మారేడుమిల్లి అడవుల్లో హై-ఇంటెన్సిటీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు చిత్రీకరించారు. త్వరలో హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుంది.

 ఈ చిత్రంలో డింపుల్ హయాతి మరో హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. 1960ల నేపథ్యంలో తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో  సాగే ఈ కథ యాక్షన్, భావోద్వేగాలతో నిండిన పీరియడ్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది.

 'భోగి'టాప్ టెక్నికల్ టీం పని చేస్తోంది.  కిరణ్ కుమార్ మన్నె ప్రొడక్షన్ డిజైన్, కిషోర్ కుమార్ అరోకియా సినిమాటోగ్రఫీ, భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు.

 భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ‘భోగి’ చిత్రం రక్షా బంధన్ సందర్భంగా ఆగస్టు 28న తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఏఐ - ఐటీపై మంత్రులు పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలి : సీఎం చంద్రబాబుతన మంత్రివర్గ సహచరులకు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కీలక సూచనలు చేశారు. మంత్రులు కృత్రిమ మేథ, ఐటీ వంటి రంగాలపై పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఆయన సారథ్యంలో ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం గురువారం జరిగింది. ఇందులో తాజా పరిణామాలపై చర్చించారు. గూగుల్‌ని రాష్ట్రానికి తెచ్చే క్రమంలో చోటుచేసుకున్న వివిధ పరిణామాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. అమెరికా పర్యటనలో గూగుల్‌ ప్రతినిధులను మంత్రి లోకేశ్‌ కలిసి ఒప్పించిన తీరును వివరించారు.

సామర్థ్యం లేక ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను నిలిపివేయలేదు... అవసరమైతే.. : రాజ్‌నాథ్ సింగ్పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ చేట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను సామర్థ్యం లేక మధ్యలోనే నిలిపివేయలేదని, అవసరమైతే మళ్లీ యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు కేంద్ర రక్షణ శాఖామంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. ఏఎన్ఐ నిర్వహించిన జాతీయ భద్రతా సదస్సు 2.0లో ఆయన పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను భారత్ తన సొంత నిర్ణయం మేరకే నిలిపివేసిందన్నారు. అవసరమైతే మళ్లీ సుధీర్ఘ యుద్ధం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఇరాన్ దగ్గర ఉన్న కొత్త ఆయుధం ఉంది.. గుండెపోటు తప్పదు.. షహ్రామ్పశ్చిమాసియా దేశాలకు మళ్లీ యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి. ఇరాన్ నావికాదళ కమాండర్ రియర్ అడ్మిరల్ షహ్రామ్ ఇరానీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బలగాలను ఎదుర్కొనేందుకు ఇరాన్ తన అమ్ములపొదిలో ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన, రహస్యమైన ఆయుధాన్ని బయటకు తీయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది.

తెలంగాణలో జియో 5జీ నెట్వర్క్ ఆధిపత్యం, ట్రాయ్ పరీక్షల్లో అన్ని ప్రమాణాల్లో అగ్రస్థానంహైదరాబాద్: టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ(ట్రాయ్) మార్చి 2026లో నిర్వహించిన స్వతంత్ర డ్రైవ్ టెస్ట్‌లో వరంగల్ నగరంలో జియో 5జీ సేవలు అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. డేటా వేగం, వాయిస్ నాణ్యత, లేటెన్సీ, సిగ్నల్ బలం అన్ని విభాగాల్లో జియో ఇతర సంస్థలకంటే ముందంజలో ఉందని నివేదిక తెలిపింది. ముఖ్య ప్రాంతాల్లో అత్యధిక డౌన్‌లోడ్ వేగం నమోదు కాగా కాల్ కనెక్టివిటీ కూడా స్థిరంగా ఉన్నట్టు వెల్లడైంది. ఈ ఫలితాలు తెలంగాణ టెలికాం వినియోగదారుల అనుభవంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతున్నాయి. 5జీ నెట్‌వర్క్ పనితీరును అంచనా వేయడంలో డ్రైవ్ టెస్ట్‌లు అత్యంత విశ్వసనీయ పద్ధతి.

కొండ మలుపు వద్ద అతివేగంతో దూసుకెళ్లిన కారు లోయలో పడి నుజ్జు నుజ్జు, ఇద్దరు మృతి- వీడియోఅతివేగం అనర్థదాయకం, ప్రమాదకరం అని రోడ్ల మలుపుల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టినా కొంతమంది వాహన చోదకులు వాటిని పట్టించుకోరు. అలా అతివేగంగా వచ్చి సరాసరి లోయలో పడిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాదకర ఘటన హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని జాతీయ రహదారిపై ఓ కారు అతివేగంగా దూసుకు వచ్చింది. ఐతే ఆ వేగం వల్ల కొండమూల మలుపు వద్ద కారుపై నియంత్రణ కోల్పోయాడు డ్రైవర్. దాంతో సరాసరి ఆ కారు రోడ్డు పైనుంచి లోయలోకి గాల్లో ఎగురుతూ కిందపడిపోయింది. దీనితో కారు నుజ్జునుజ్జు అయ్యింది.

Watch More Videos

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com