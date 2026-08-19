Raaka Update: అల్లు అర్జున్, అట్లీల చిత్రంలో విల్ స్మిత్, షారుఖ్ ఖాన్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారా !
అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ నటిస్తున్న రాకా చిత్రం భారీ స్థాయి సైన్స్-ఫిక్షన్ యాక్షన్, ఫాంటసీ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రం కథ రెండు వేర్వేరు కాలాల నేపథ్యంలో సాగుతుందని సమాచారం. ఈ చిత్రం కోసం ప్రపంచంలోని వివిధ లొకేషన్లను, టెక్నాలజీని అట్లీ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అందుకే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తతంగా విడుదల చేయాలని ఆలోచనలో వున్నట్లు గతంలో చెప్పాడు. తాజాగా అందుకు ఖరారు చేస్తూ, హాలీవుడ్ నటుడు బ్యాడ్ బాయ్స్ ఫేమ్ విల్ స్మిత్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
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జాకీజాన్ కాంబినేషన్ లో విల్ స్మిత్ పలు యాక్షన్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ సినిమాల్లో నటించారు. ఇక విల్ స్మిత్ వార్త నిజమైతే తన సన్నివేశాలను విదేశీ షెడ్యూల్లో చిత్రీకరించే అవకాశం ఉంది. నిర్మాతలు దాదాపు ఏడాది కాలంగా చర్చలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన ప్రతినాయకుడి (విలన్) పాత్ర కోసం ఆయనను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
విల్ స్మిత్ తన సన్నివేశాలను విదేశీ షెడ్యూల్లో చిత్రీకరించవచ్చని మిడ్-డే నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, షూటింగ్ లొకేషన్ను చిత్ర బృందం ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. షూటింగ్ జరిగే ప్రదేశం ఆ హాలీవుడ్ నటుడి అందుబాటుపై ఆధారపడి ఉంటుందని సమాచారం.
ఆ నివేదిక ఇలా పేర్కొంది: "విల్ స్మిత్ డేట్ల విషయంలో కసరత్తు జరుగుతోంది. ఆయన అందుబాటును బట్టి విదేశీ లొకేషన్ ఖరారు చేయబడుతుంది. ఆయన కాస్ట్యూమ్స్ (దుస్తులు) ఖరారయ్యాయి మరియు తదుపరి దశ షూటింగ్ కోసం చిత్ర బృందం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది."
ఇదే కాకుండా రాకా లో షారుఖ్ ఖాన్కు ఉన్న సంబంధం గురించి కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, షారుఖ్ ఖాన్ కూడా అంతర్జాతీయ షూటింగ్ షెడ్యూల్లో పాల్గొనవచ్చని మరో నివేదిక సూచిస్తోంది. ఆ నివేదికలో ఇలా ఉంది: "షారుఖ్ కూడా ఏదో ఒక దశలో అంతర్జాతీయ షెడ్యూల్లో పాల్గొంటారు. ప్రస్తుతం ఆయన 'కింగ్' చిత్రంలోని చివరి పాట షూటింగ్లో ఉన్నారు, సెప్టెంబర్ తర్వాత 'Raaka' కోసం షూటింగ్లో పాల్గొంటారు."
ఆంగ్ల మాద్యమాల సమాచారం మేరకు, రాకా కథ గిరిజన పురాణ-వైదిక కాలం నాటి నేపథ్యంలో ఉంటుంది. మరొక భాగం ఆధునిక కాలంలో జరుగుతుంది. ఈ రెండు కాలమానాలు ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్న కథనాన్ని రూపొందిస్తాయని భావిస్తున్నారు. అలాగే, చారిత్రక అంశాలను సమకాలీన సైన్స్-ఫిక్షన్ మరియు ఫాంటసీతో ఈ చిత్రం మిళితం చేస్తుందని సమాచారం. దీపికా పదుకొణె, మృణాల్ ఠాకూర్ పేర్లు ఈ పాత్రలతో ముడిపడి ఉన్నాయి.
ఈ చిత్రం 2027 చివరలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అయితే, చిత్ర బృందం ఇంకా అధికారిక విడుదల తేదీని ప్రకటించలేదు.