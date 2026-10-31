నువ్వు విలన్ వి ? చనిపోతావా? ఓడిపోతావా? అని నిలదీశిన యశ్ కుమారుడు
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ‘రామాయణ’లో రావణుడి పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక రెండు భాగాల ఇతిహాస చిత్రానికి మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ద్వారా ఆయన సహ నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా కోసం సిద్ధమవుతున్న సమయంలో తనకు ఎదురైన ఓ ఆసక్తికరమైన అనుభవాన్ని యశ్ పంచుకున్నారు. తాను రాముడి పాత్రలో కాకుండా రావణుడి పాత్రలో ఎందుకు నటిస్తున్నానో తన చిన్న కొడుకుకు వివరించాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు.
Ramayan poster - Yash family
‘రామాయణ’ కథ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత తన కొడుకు ఎలా స్పందించాడో చెబుతూ యశ్ ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. తన తండ్రి రావణుడి పాత్రలో నటిస్తున్నాడని తెలుసుకున్న చిన్నారి మొదట ఆశ్చర్యపోయాడట. ఈ విషయాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ యశ్ మాట్లాడుతూ.. “నా కొడుకుకు తన తండ్రి ఎవరో తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు రామాయణ కథ గురించి తెలుసుకున్నాక ఆశ్చర్యపోయాడు. కథను ప్రజలు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం మొత్తం కథను తెరపై చూపించాలని తనకు వివరించాను” అని చెప్పారు.
నటుడికి, అతను పోషించే పాత్రకు మధ్య ఉన్న తేడాను పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడం ఒక సవాలుతో కూడుకున్న విషయమని యశ్ తెలిపారు. ఈ కథలోని అంతరార్థాన్ని, ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తి రాముడేననే విషయాన్ని తన కొడుకుకు వివరించాల్సి వచ్చిందన్నారు.
“నేను నా కొడుకును కూర్చోబెట్టి ఒక విషయం చెప్పాను. ఈ కథలో మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన ప్రధాన వ్యక్తి శ్రీరాముడు. ప్రతి ఒక్కరూ రాముడి మార్గంలో నడవాలి. రావణుడు గొప్పగా, శక్తిమంతంగా, గంభీరంగా కనిపించవచ్చు. కానీ జీవితంలో నిజమైన, శాశ్వతమైన విజయం రావాలంటే రాముడి ధర్మాన్ని మనం ఆచరించాలి. ‘థియేటర్లో నటుడిగా నువ్వు నన్ను చూసి చప్పట్లు కొట్టవచ్చు. కానీ నేను పోషిస్తున్న పాత్రనే ఆదర్శంగా భావించకూడదు’ అని తనకు చెప్పాను” అని యశ్ వెల్లడించారు.
అయితే, ఆ సంభాషణ అక్కడితో ఆగలేదు. కథ చివర్లో రావణుడు ఓడిపోయి చనిపోతాడా అని కూడా యశ్ కొడుకు అడిగాడట. ఆ సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ యశ్ మాట్లాడుతూ.. “ఆ తర్వాత ‘చివర్లో నువ్వు చనిపోతావా? ఓడిపోతావా?’ అని అడిగాడు. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడం కష్టంగా అనిపించింది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంతకం చేసినప్పుడు ప్రేక్షకులకు ఒక అద్భుతమైన నటనను అందించాలని మాత్రమే ఆలోచించాను. కానీ నా కొడుకు నుంచి ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయని ఊహించలేదు. నటుడికి, అతను పోషించే పాత్రకు మధ్య ఉన్న తేడాను తనకు వివరించడం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం” అని చెప్పారు.
‘రామాయణ’లో శక్తిమంతమైన రావణుడి పాత్రను పోషిస్తున్న యశ్, అదే సమయంలో మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ద్వారా ఈ సినిమాకు సహ నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆయన చెప్పిన ఈ అనుభవం.. తరతరాలుగా ప్రేక్షకులను ప్రభావితం చేస్తున్న రామాయణ కథలోని పాత్రలు పిల్లల మనసుల్లోనూ ఎంత బలమైన ముద్ర వేస్తాయో తెలియజేస్తోంది.
నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘రామాయణ’ను నమిత్ మల్హోత్రాకు చెందిన ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, యశ్కు చెందిన మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్తో కలిసి నిర్మిస్తోంది. రెండు భాగాలుగా రూపొందుతున్న ఈ ఇతిహాసంలోని తొలి భాగం 2026 నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.