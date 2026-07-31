నా కుమార్తెకు పెళ్లి చేసే వయసు వచ్చింది.. ఇపుడు నాకు పెళ్లేంటి? : సురేఖావాణి
తన కుమార్తెకు పెళ్ళి చేసే వయసు వచ్చిందని, ఈ దశలో తనకు పెళ్లేంటని నటి సురేఖావాణి ప్రశ్నించారు. గత కొన్ని రోజులుగా తెలుగు చిత్రాలకు దూరమైన ఆమె తాజాగా 'నిరం' పేరుతో తమిళం, తెలుగు భాషల్లో ఓ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రం ఆడియో, ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం తాజాగా జరిగింది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, హైదరాబాద్ నగరంలోజరిగిన కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు.
నాకు రెండో పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం ఏమాత్రం లేదు. ఒక వేళ ఆ ఆలోచనే ఉంటే ఇప్పటివరకు ఆగేదాన్ని కాదు కదా? ఇపుడు నా కూతురికి పెళ్లి చేసే వయసు వచ్చింది. ఈ దశలో నాకు పెళ్లేంటి? అని ప్రశ్నించారు. నా పెళ్లి ఎపుడో జరిగిపోయిందని మీడియానే వార్తలు రాసేసిందిగా అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.
ఇక సోషల్ మీడియాలో తన పెళ్లిపై వచ్చే విమర్శలు, పుకార్లపై స్పందిస్తూ, నాకు నచ్చిన ఫోటోలు, పోస్టులు నేను పెడతాను. నా జీవితం, నా ప్రాధాన్యతలు నాకే ముఖ్యం. పక్కవారు ఏమనుకుంటారో అని ఆలోచించడం మానేసి చాలా కాలమైంది అని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఫిల్మ్ నగర్తో పాటు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.