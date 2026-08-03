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  4. As soon as the topic of CM Vijay-s sole source of anxiety comes up, chants of Trisha, Trisha erupt; but where?
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (21:15 IST)

సీఎం విజయ్‌కి వున్న ఒకే ఒక్క టెన్షన్ అనగానే త్రిష... త్రిష అంటూ నినాదాలు, ఎక్కడ?

Trisha poster
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (21:18 IST)
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తమిళనాడు మాజీ మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ సోమవారం కావేరి జలాల సమస్యపై మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సీఎం విజయ్ కు వున్న ఒకే ఒక్క టెన్షన్ అని అనగానే... డీఎంకే కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున త్రిష.. త్రిష అంటూ నినాదాలు చేసారు. ఈ నినాదాలతో కొద్దిసేపు సభ అంతా మారుమోగింది. ఇదిలావుంటే మధురై అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి విజయ్ రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
 
ఆ స్థానం నుంచి త్రిష పోటీ చేయాలంటూ పెద్దఎత్తున త్రిష అభిమానులు హంగామా చేస్తున్నారు. మరోవైపు డీఎంకె కార్యకర్తలు సైతం త్రిషకు మంచి హైప్ ఇస్తున్నట్లున్నారు. ఎక్కడికెళ్లినా త్రిష అంటూ నినాదాలు చేస్తుండటంతో సౌతిండియన్ స్లిమ్ స్టార్ త్రిషకు పొలిటికల్ మైలేజీ బాగా దొరుకుతున్నట్లవుతోంది.
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ఐవీఆర్
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