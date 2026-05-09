Ashu Reddy : చీటింగ్ కేసు టైంలో నిశ్చితార్థం ఫొటోలతో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఆషు రెడ్డి
తనపై చీటింగ్ కేసు నడుస్తున్న వేళ ఆషు రెడ్డి ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో.. నిశ్చితార్థం ఫోటోల్ని షేర్ చేసింది. ఆ ఫొటోలను పరిశీలిస్తే, నిజంగానే ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటోలా? లేక షూటింగ్ లో భాగమా? అనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఎన్.ఆర్.ఐ.ను మోసం చేసి పెండ్లికి ముందే కోట్ల రూపాయలు రాబ్టుకున్న అషురెడ్డిపై ఎన్.ఆర్.ఐ. పోలీసు కేసు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే.
సుమారు రూ.10 కోట్ల రూపాయల వరకు మోసం చేసిందనేది ప్రధాన ఆరోపణ. లండన్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా స్థిరపడిన వైవీ ధర్మేంద్ర తండ్రి సత్యనారాయణ ఈ ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కోర్టుకూడా సీరియస్ అయితే వెంటనే. వేణుస్వామిని వెలుగులోకి తెచ్చింది. మీడియేటర్ గా ఆయన వుంటాడని సెలవచ్చింది. కానీ ఈలోగా ఈ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.
జూనియర్ సమంతగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అషు రెడ్డి., టిక్ టాక్ వీడియోలతో తన ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టి.. ఆపై బిగ్ బాస్ సీజన్ 3లో కంటెస్టెంట్ వరకు వెళ్లింది. ఆమె తనను సోషల్ మీడియాలో బాగా ప్రచారం చేసుకుంది.
ఇటీవలే రామ్ గోపాల్ వర్మతో చిట్ చాట్
గా మాట్లాడుతూ, ఒక వేళ పెండ్టి చేసుకున్నా, ఎవరైనా నచ్చితే అతనితే ఎంజాయ్ చేయడానికి రెడీ. ఎందుకంటే కోరికలను కంట్రోల్ చేసుకోలేను అంటూ నిర్మొహమాటంగా వర్మ ముందు చెప్పి వీడియో కూడా వైరల్ అయింది.
ఇలాంటి తరుణంలో అను నిశ్చితార్థం ఫొటోలను షేర్ చేసింది. అందులో నిజమెంతో తెలీదుకానీ, ప్రస్తుతానికి ఈ రకంగా మరోసారి అందరినీ డైవర్ట్ చేస్తోంది. ఈ ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లు పోస్ట్ పెట్టి అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. అందులో ఉంగరాలు మార్చుకున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నా.. కాబోయే వరుడిని మాత్రం ఆమె బయట ప్రపంచానికి చూపించలేదు. కేవలం చేతులు చూపించి ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.