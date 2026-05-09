శనివారం, 9 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 9 మే 2026 (12:19 IST)

Ashu Reddy : చీటింగ్ కేసు టైంలో నిశ్చితార్థం ఫొటోలతో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఆషు రెడ్డి

Ashu Reddy shares engagement photos
తనపై చీటింగ్ కేసు నడుస్తున్న వేళ ఆషు రెడ్డి ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.  అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో.. నిశ్చితార్థం ఫోటోల్ని షేర్ చేసింది. ఆ ఫొటోలను పరిశీలిస్తే,  నిజంగానే ఎంగేజ్‌మెంట్ ఫోటోలా? లేక షూటింగ్ లో భాగమా? అనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఎన్.ఆర్.ఐ.ను మోసం చేసి పెండ్లికి ముందే కోట్ల రూపాయలు రాబ్టుకున్న అషురెడ్డిపై ఎన్.ఆర్.ఐ. పోలీసు కేసు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. 

సుమారు రూ.10 కోట్ల రూపాయల వరకు మోసం చేసిందనేది ప్రధాన ఆరోపణ. లండన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా స్థిరపడిన వైవీ ధర్మేంద్ర తండ్రి సత్యనారాయణ ఈ ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కోర్టుకూడా సీరియస్ అయితే వెంటనే. వేణుస్వామిని వెలుగులోకి తెచ్చింది. మీడియేటర్ గా ఆయన వుంటాడని సెలవచ్చింది. కానీ ఈలోగా ఈ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.

జూనియర్ సమంతగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అషు రెడ్డి., టిక్ టాక్ వీడియోలతో తన ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టి.. ఆపై బిగ్ బాస్ సీజన్ 3లో కంటెస్టెంట్ వరకు వెళ్లింది. ఆమె తనను సోషల్ మీడియాలో బాగా ప్రచారం చేసుకుంది. 

ఇటీవలే రామ్ గోపాల్ వర్మతో చిట్ చాట్  గా మాట్లాడుతూ, ఒక వేళ పెండ్టి చేసుకున్నా, ఎవరైనా నచ్చితే అతనితే ఎంజాయ్ చేయడానికి రెడీ. ఎందుకంటే కోరికలను కంట్రోల్ చేసుకోలేను అంటూ నిర్మొహమాటంగా వర్మ ముందు చెప్పి వీడియో కూడా వైరల్ అయింది.

ఇలాంటి తరుణంలో అను నిశ్చితార్థం ఫొటోలను షేర్ చేసింది. అందులో నిజమెంతో తెలీదుకానీ, ప్రస్తుతానికి ఈ రకంగా మరోసారి అందరినీ డైవర్ట్ చేస్తోంది. ఈ ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్నట్లు పోస్ట్ పెట్టి అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. అందులో ఉంగరాలు మార్చుకున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నా.. కాబోయే వరుడిని మాత్రం ఆమె బయట ప్రపంచానికి చూపించలేదు. కేవలం చేతులు చూపించి ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. 

విజయ్ సీఎం అయినా దిగిపోవాల్సిందే, త్రిష లేకుండా వుంటే విజయ్ జాతకం వేరే: వేణుస్వామి

విజయ్ సీఎం అయినా దిగిపోవాల్సిందే, త్రిష లేకుండా వుంటే విజయ్ జాతకం వేరే: వేణుస్వామితమిళనాడు రాష్ట్రంలో రాజకీయ అనిశ్చితి అలాగే సాగుతోంది. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుందని అనుకుంటుండగా చిన్నపార్టీలు తలోరకంగా స్పందిస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ప్రముఖ ఆస్ట్రాలజర్ వేణుస్వామి తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా తన భవిష్యవాణి వినిపించారు. తమిళనాడు గురించి ఆయన చెబుతూ... విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ ఆరు నెలలు లేదా సంవత్సరం తిరగకుండానే ఆయన సీఎం కుర్చీ నుంచి దిగిపోవాల్సి వస్తుంది. ఎన్నికలు జరుగుతాయి. త్రిష లేకుండా వున్నట్లయితే విజయ్ జాతకం వేరేగా వుండేది. వాళ్లిద్దరూ జాతకాలు ఏకనాడి కలిగి వుండటంతో ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి.

మా పార్టీ మద్దతు టీవీకే విజయ్‌కు లేదు, ఎమ్మెల్యే సంతకం ఫోర్జరీ చేసారు: దినకరన్

మా పార్టీ మద్దతు టీవీకే విజయ్‌కు లేదు, ఎమ్మెల్యే సంతకం ఫోర్జరీ చేసారు: దినకరన్తమ పార్టీ ఎఎంఎంకే నుంచి గెలిచిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ సంతకాన్ని టీవీకె పార్టీ ఫోర్జరీ చేసిందనీ, ఆ పార్టీకి తాము మద్దతు ఇవ్వలేదని పార్టీ చీఫ్ దినకరన్ ఫిర్యాదు చేసారు. ఇదే విషయాన్ని తమిళనాడు గవర్నర్ అక్లేకర్ ను కలిసి చెప్పారు. పైగా కామరాజ్ గత రెండు రోజుల నుంచి ఆచూకి లేకుండా పోయారంటూ శుక్రవారం రాత్రి దినకరన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. దినకర్ ఆరోపణలను టీవీకే పార్టీ తిప్పికొట్టింది. తమ పార్టీ ఎలాంటి ఒత్తిడులకు, కొనుగోళ్లకు పాల్పడదనీ, కామరాజ్ స్వయంగా సంతకం చేసి ఆ లేఖను తమకు సమర్పించారంటూ ఓ వీడియోను షేర్ చేసారు.

విజయ్‌కు చుక్కలు చూపిస్తున్న వీసీకే పార్టీ, డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ డిమాండ్

విజయ్‌కు చుక్కలు చూపిస్తున్న వీసీకే పార్టీ, డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ డిమాండ్ఎన్నికల్లో తగిన మెజారిటీ సాధించలేకపోతే ఎలా వుంటుందో టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్‌కు క్రమంగా తెలిసి వస్తోంది. కేవలం అతిపెద్ద పార్టీ అయితే సరిపోదు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి కావలసిన సాధారణ మెజారిటీ రాకపోతే పరిస్థితి ఎలా వుంటుందో తమిళనాడు రాజకీయాలను చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. వీసీకెకి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు వున్నారు. వీరు ఇద్దరూ విజయ్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలంటే... డిప్యూటీ సీఎం పోస్టుతో పాటు ఒక కేబినెట్ మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. విజయ్ రాజీనామా చేసే స్థానం నుంచి తమ అభ్యర్థిని పోటీకి నిలబెట్టాలి. వీటితో పాటు ఇంకా రెండు షరతులు కూడా పెట్టినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

వామపక్షం అందించారు, ఇక తమిళనాడు సీఎంగా TVK విజయ్

వామపక్షం అందించారు, ఇక తమిళనాడు సీఎంగా TVK విజయ్గత నాలుగు రోజులుగా తమిళనాడు రాజకీయాల్లో రేగిన తీవ్ర ఉత్కంఠకు వామపక్షాల ప్రకటనతో సద్దమణిగి TVK విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు మార్గం సుగమం అయ్యింది. తొలుత కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు వున్నదనీ, తమకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని విజయ్ కోరారు. ఐతే మిగిలిన సంఖ్యా బలం లేకపోవడంతో గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి నిరాకరించారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ చిన్న పార్టీలను బుజ్జగించి తమకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. ఐతే డీఎంకే కూటమిలో వున్నటువంటి వామపక్షాలు ఒక పట్టాన విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించలేదు.

సింహాల గుంపుకు చుక్కలు చూపించిన పాము.. వీడియో వైరల్

సింహాల గుంపుకు చుక్కలు చూపించిన పాము.. వీడియో వైరల్ఆఫ్రికా అడవుల్లో సూర్యాస్తమయం వేళ ఒక వింత దృశ్యం కనిపించింది. సింహాల గుంపు ఒక పామును చూసి ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయి. సాధారణంగా దేన్నైనా వేటాడే సింహాలు, ఈ పాము కదలికలను చూసి చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాయి. అడవిలో బ్రతకడం అంటే ప్రతిక్షణం ఒక సవాలుతో కూడుకున్న పని. ఎంతటి బలమైన సింహాలకైనా చిన్న పాము రూపంలో ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. అందుకే ఆ సింహాలు పాముపై దాడి చేసే ముందు ఎంతో ఓపికగా వేచి చూశాయి. ప్రకృతిలో ఏ జంతువూ తక్కువ కాదని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది.

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళం

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళంఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా వున్నటువంటి గింజధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలి. షుగర్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో వుండాలంటే మద్యపానాన్ని వదులుకోవాలి. వేసవి ఎండలో కాకుండా కాస్త చల్లగా వున్నప్పుడే వ్యాయామం పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు వున్నటువుంటి ఆహారం తీసుకుంటుంటే షుగర్ స్థాయిలు క్రమబద్ధంగా వుంటాయి.

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.
