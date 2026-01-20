మంగళవారం, 20 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 20 జనవరి 2026 (10:59 IST)

Asin: పదేళ్లు గడిచాయి.. అద్భుత భాగస్వామితో మా ప్రయాణం అదుర్స్.. అసిన్

గజినీ నటి అసిన్ తొట్టుంకల్ తన భర్త రాహుల్ శర్మతో కలిసి తమ వైవాహిక జీవితంలో 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, రాహుల్ తన భార్యకు ఒక మనోహరమైన పోస్ట్‌ను అంకితం చేస్తూ, వారి క్రైస్తవ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఒక అరుదైన చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు. ఆ చిత్రంలో, అసిన్ తెల్లటి పెళ్లి గౌనులో అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. అతను అసిన్‌తో కలిసి తీసుకున్న ఒక సహజమైన సెల్ఫీని కూడా పంచుకున్నారు. 
 
పది ఆనందకరమైన సంవత్సరాలు. ఈ పదేళ్లలో తన జీవితంలో అద్భుత భాగస్వామితో ప్రయాణం సాగుతోందని తెలిపారు. అసిన్ జనవరి 2016లో మైక్రోమ్యాక్స్ సహ వ్యవస్థాపకుడు రాహుల్ శర్మను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు అక్టోబర్ 2017లో ఆరిన్ అనే కుమార్తె జన్మించింది. 
 
వివాహం తర్వాత, అసిన్ సినిమా పరిశ్రమ నుండి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆమె చివరిగా 2015లో అభిషేక్ బచ్చన్, రిషి కపూర్, సుప్రియా పాఠక్‌లతో కలిసి నటించిన ఆల్ ఈజ్ వెల్ అనే కామెడీ చిత్రంలో కనిపించారు. అనేక దక్షిణాది చిత్రాలలో నటించడమే కాకుండా, అసిన్ గజిని, రెడీ, బోల్ బచ్చన్, హౌస్‌ఫుల్ 2 వంటి పలు బాలీవుడ్ బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాలలో కూడా భాగమయ్యారు.

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. సిట్ ముందు హాజరైన బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావు

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. సిట్ ముందు హాజరైన బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావుఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి టి. హరీష్ రావు మంగళవారం సిట్ ముందు హాజరయ్యారు.హరీష్ రావుకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్)కి చెందిన పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలు పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో గుమిగూడారు. విచారణ సమయంలో ఆయన న్యాయవాదిని లోపలికి అనుమతించలేదు. మాజీ మంత్రికి సోమవారం రాత్రి సీఆర్‌పీసీ సెక్షన్ 160 కింద నోటీసు జారీ చేశారు. ఈ కేసులో జరిగిన దర్యాప్తులో ఆయనకు కేసులోని కొన్ని వాస్తవాలు, పరిస్థితుల గురించి తెలుసని వెల్లడైందని ఆ నోటీసులో పేర్కొన్నారు.

Republic Day: 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు 10,000 మంది ప్రత్యేక అతిథులు

Republic Day: 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు 10,000 మంది ప్రత్యేక అతిథులున్యూఢిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్‌లో జరిగే 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్‌ను వీక్షించడానికి జీవితంలోని వివిధ రంగాలకు చెందిన సుమారు 10,000 మంది ప్రత్యేక అతిథులను, వారి జీవిత భాగస్వాములతో సహా ఆహ్వానించారు. 2026 జనవరి 26న జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి అన్నీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ అతిథులలో ఆదాయం, ఉపాధి కల్పనలో ఆదర్శప్రాయమైన పని చేసిన వ్యక్తులు, ప్రముఖ ఆవిష్కర్తలు, పరిశోధకులు, స్టార్టప్‌లు, స్వయం సహాయక బృందాలు, కీలక ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల కింద ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారు ఉన్నారు. దేశ నిర్మాణానికి వారు చేసిన సేవలను గౌరవించడం, జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన కార్యక్రమాలలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం అనే లక్ష్యంతో వారిని ఆహ్వానించినట్లు మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

Sabarimala: శబరిమల బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసు.. 21 ప్రాంతాల్లో విస్తృత సోదాలు

Sabarimala: శబరిమల బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసు.. 21 ప్రాంతాల్లో విస్తృత సోదాలుశబరిమల బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసుతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మంగళవారం పలు రాష్ట్రాల్లోని 21 ప్రాంతాల్లో విస్తృత సోదాలు నిర్వహించింది. కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వారందరి నివాసాలలో, వారికి సంబంధించిన సంస్థలలో సోదాలు జరుగుతున్నాయి.

దావోస్‌కు చేరుకున్న సీఎ రేవంత్ రెడ్డితో పాటు తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రతినిధి

దావోస్‌కు చేరుకున్న సీఎ రేవంత్ రెడ్డితో పాటు తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రతినిధిముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రతినిధి బృందం స్విట్జర్లాండ్‌లోని జ్యూరిచ్‌కు చేరుకుంది. అక్కడ తెలంగాణ ప్రవాసుల సభ్యులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ పర్యటన దావోస్‌లో జరిగే ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (డబ్ల్యూఈఎఫ్) వార్షిక సమావేశం 2026లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాల్గొనడంలో భాగంగా జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రితో పాటు రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణం, సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, సీనియర్ అధికారుల బృందం ఉన్నారు. ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖల మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఇప్పటికే దావోస్‌కు చేరుకున్నారు.

ట్వింకిల్ ఖన్నాతో అక్షయ్ కుమార్.. ప్రమాదంలో భద్రతా సిబ్బంది కారు.. ఏమైందంటే?

ట్వింకిల్ ఖన్నాతో అక్షయ్ కుమార్.. ప్రమాదంలో భద్రతా సిబ్బంది కారు.. ఏమైందంటే?బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ భద్రతా సిబ్బందికి చెందిన కారును సోమవారం రాత్రి జుహులోని ముక్తేశ్వర్ రోడ్డు సమీపంలో ఒక ఆటోరిక్షా ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదానికి గురైంది. అంతకుముందు ఆటోరిక్షాను మరో వాహనం ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, ఈ ఘటనలో ఒక వ్యక్తి గాయపడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని విమానాశ్రయం నుంచి తన భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నాతో కలిసి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రమాదం నుంచి అక్షయ్ కుమార్‌కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు.

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?మొలకెత్తిన గింజలు. ఈ రోజుల్లో వీటిని తినేవారు క్రమంగా పెరుగుతున్నారు. కారణం వీటిలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మొలకెత్తిన తర్వాత ఆ గింజలులో చాలా వరకు విటమిన్ ఎ ఎనిమిది రెట్లు పెరుగుతుంది. మొలకలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజూ మొలకలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. మొలకలలో వుండే ఆల్కైజెస్‌ ప్రాణాంతక‌ వ్యాధులైన క్యాన్సర్ వంటి వాటిని నివారించగలవు. మొలకలు తింటే మన శరీరంలోని రక్తంతో పాటు, ఆక్సిజన్‌ను శరీరావయవాలకు అందిస్తాయి. సహజ గింజలలో కంటే మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో 20 సార్లు అసలు విలువలను పెంచుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.
