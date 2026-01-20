Asin: పదేళ్లు గడిచాయి.. అద్భుత భాగస్వామితో మా ప్రయాణం అదుర్స్.. అసిన్
గజినీ నటి అసిన్ తొట్టుంకల్ తన భర్త రాహుల్ శర్మతో కలిసి తమ వైవాహిక జీవితంలో 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, రాహుల్ తన భార్యకు ఒక మనోహరమైన పోస్ట్ను అంకితం చేస్తూ, వారి క్రైస్తవ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఒక అరుదైన చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు. ఆ చిత్రంలో, అసిన్ తెల్లటి పెళ్లి గౌనులో అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. అతను అసిన్తో కలిసి తీసుకున్న ఒక సహజమైన సెల్ఫీని కూడా పంచుకున్నారు.
పది ఆనందకరమైన సంవత్సరాలు. ఈ పదేళ్లలో తన జీవితంలో అద్భుత భాగస్వామితో ప్రయాణం సాగుతోందని తెలిపారు. అసిన్ జనవరి 2016లో మైక్రోమ్యాక్స్ సహ వ్యవస్థాపకుడు రాహుల్ శర్మను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు అక్టోబర్ 2017లో ఆరిన్ అనే కుమార్తె జన్మించింది.
వివాహం తర్వాత, అసిన్ సినిమా పరిశ్రమ నుండి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆమె చివరిగా 2015లో అభిషేక్ బచ్చన్, రిషి కపూర్, సుప్రియా పాఠక్లతో కలిసి నటించిన ఆల్ ఈజ్ వెల్ అనే కామెడీ చిత్రంలో కనిపించారు. అనేక దక్షిణాది చిత్రాలలో నటించడమే కాకుండా, అసిన్ గజిని, రెడీ, బోల్ బచ్చన్, హౌస్ఫుల్ 2 వంటి పలు బాలీవుడ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలలో కూడా భాగమయ్యారు.