శివాజీ చేసిన కామెంట్స్లో తప్పులేదు.. అనసూయ కూతురు అలాంటి దుస్తులు ధరిస్తే?
దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో యాక్టర్ శివాజీ చేసిన కామెంట్స్ తీవ్ర దుమారానికి దారితీసిన సంగతి తెలిసిందే. శివాజీ వ్యాఖ్యలపై పలువురు సెలెబ్రిటీలు స్పందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శివాజీ కామెంట్లపై యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ తీవ్రంగా స్పందించారు.
అందం చీరకట్టులో, ఒళ్లు కనిపించకుండా వేసుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుంది. అలా కాకుండా అభ్యంతరకరంగా (సామాన్లు కనిపించేలా) బట్టలు వేసుకుంటే అందులో విలువేముంటుంది? అంటూ దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో యాక్టర్ శివాజీ చేసిన కామెంట్స్ను అనసూయతో పాటు చాలామంది తప్పుబట్టారు. అయితే శివాజీకి మరికొందరు మహిళలే మద్దతిచ్చారు.
తాజాగా శివాజీ మాటల్లో తప్పు లేదు కానీ.. ఆ పదాల ఎంపికే తప్పు అంటూ సీనియర్ నటుడు సుమన్ అన్నారు. గతంలో యాక్టర్లు సినిమాను గొప్ప క్రమశిక్షణ, వృత్తిపరమైన గౌరవంతో చూసేవారు. వారికి ఏ దుస్తులు ఎప్పుడు వేసుకోవాలో సరైన సమయం ఎప్పుడనేది వారికి తెలుసనని తెలిపారు.
దివంగత లెజెండరీ తార సిల్క్ స్మితతోపాటు యాక్టర్ కమ్ డ్యాన్సర్స్ జయమాలిని, విజయలలిత వారి పాత్రల్లో భాగంగా బోల్డ్ కాస్ట్యూమ్స్ వేసినప్పటికీ.. వారంతా తమ తమ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో మాత్రం చాలా సాదాసీదాగా, సాధారణంగా ఉండేవారు. సినిమా విషయానికి వస్తే రియల్ లైఫ్, రీల్ లైఫ్ భిన్నమైనని… ఆర్టిస్టులంతా ఈ తారతమ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నారు సుమన్.
తాజాగా యాంకర్ అనసూయ వ్యాఖ్యలను ప్రముఖ జ్యోతిష్కులు కిరణ్ శర్మ తప్పు బట్టారు. అసభ్యకరంగా ఇంట్లో నీ కూతురు అలాంటి దుస్తులు ధరిస్తే మంచిదా అంటూ ప్రశ్నించారు. మహిళల వస్త్రధారణపై శివాజీ చేసిన కామెంట్లపై తప్పులేదన్నారు. పురుషులు పూర్తిగా ఫుల్ హ్యాండ్ డ్రెస్సులు ధరిస్తుంటే పక్కనే వున్న మహిళలు షార్ట్ వంటి అభ్యంతరకమైన దుస్తులు ధరించడం సరైంది కాదని తెలిపారు. బికినీలు ధరించేందుకు అనసూయ విగ్రహాలతో పోలుస్తూ కామెంట్లు చేయడం సరికాదని చెప్పారు. హుందాగా దుస్తులు ధరించడంలో తప్పులేదని కిరణ్ తెలిపారు.