మహిళ కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదు : వేణుస్వామి
సినీ నటి ప్రగతి కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదని ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి అన్నారు. సినీ నటి ప్రగతి అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిప్టింగ్ పోటీల్లో సాధించిన పతకాలపై వివాదం చెలరేగింది. తాను చేసిన పూజల ఫలితాలే నటి ప్రగతి మెడల్స్ సాధించారంటూ వేణుస్వామి వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి ప్రగతి గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ వివాదంపై వేణుస్వామి స్పందించారు. ప్రగతి చాలా హార్డ్వర్కర్. ఆమె మెడల్స్లో నాకు ఒక్క శాతం కూడా వాటా లేదు. ఆమె విజయం పూర్తిగా ఆమె కష్టం. దేవుడు అనుగ్రహం వల్లే సాధ్యమైంది అని స్పష్టం చేశారు. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రచారంలో భాగంగానే తన వద్దకు వచ్చిన వారి ఫోటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తానని, అంతే తప్ప, ఎవరి విజయాలనూ తన ఖాతాలో వేసుకోవాల్సిన అవసరం తనకు లేదని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
కాగా, ఐదు పదుల వయసులో కూడా నటి ప్రగతి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పాల్గొని పతకాలు సాధించిన విషయం తెల్సిందే. అయితే, తన వద్ద పూజలు చేయించుకున్న పాత ఫోటోలు, వీడియోలను వేణుస్వామి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వివాదం మొదలైది. దీనిపై ప్రగతి స్పందిస్తూ, రెండేళ్ల క్రితం కష్టకాలంలో ఉన్న సమయంలో వేణుస్వామి వద్ద పూజలు చేయించుకున్న మాట నిజమేనని, అంతేకానీ, ఆయన పూజలు చేయడం వల్లే మెడల్స్ సాధించానని చెప్పుకోవడం శుద్ధ అబద్ధమని పేర్కొన్నారు.