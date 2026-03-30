Hema: ఆ టైంలో మా ఇంటికి పనిమనిషి కూడా రానంది : హేమ ఆవేదన
గతంలో బెంగుళూరులో జరిగిన డ్రగ్స్ కేసులో నటి హేమ వుందని కొన్ని మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా ప్రచారం చేయడంతో తాను తీవ్రంగా మానసికంగా క్రుంగిపోయాననీ, తన తప్పు ఏమీలేకుండానే నేను మానసిక క్షోభను అనుభవించాననీ, ఇది తెలిసిన తర్వాత మా ఇంటి పనిమనిషి కూడా ఇంటికి రానంది, ఆ క్షణం చనిపోవాలనుకున్న అని నటి హేమ ఆవేదన వ్యక్తంచేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె చేసిన న్యాయపోరాటంలో కోర్టు కూడా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. నేడు హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో మీట్ ది ప్రెస్ ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, కొన్ని మీడియా సంస్థలు టీవీ9, బిగ్ టివీ వంటి వారితోపాటు సోషల్ మీడియా, యూట్యూబర్లు కూడా డ్రెస్ కేసులో నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా నెగెటివ్ ప్రచారం చేశారు. ఆ సమయంలో నేను చచ్చిపోవాలనిపించింది. అంతగా మానసికంగా కుంగిపోయాను” అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, అందుకే చివరకు నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చానని స్పష్టం చేశారు.
డ్రగ్స్ వ్యవహారంలో కొందరు మీడియా సంస్థలు తనపై నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తూ బురదజల్లాయని ఆమె ఆరోపించారు. ఆ వార్తల కారణంగా తన వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులు కూడా తీవ్రంగా బాధపడ్డారని చెప్పారు. “నా కుటుంబం చాలా సఫర్ అయింది. మాకు ఇది చాలా కఠినమైన కాలం” అని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే మొత్తం మీడియాను ఒకే తాటిపై వేయలేమని, నిజాయితీగా వ్యవహరించే మీడియా సంస్థలు తనకు మద్దతుగా నిలుస్తాయని తాను నమ్ముతున్నానని హేమ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కూడా మీడియా తనకు న్యాయం చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
అయితే అప్పట్లో నాపై విమర్శలు చేసిన మీడియా కూడా క్లీన్ చిట్ వచ్చాక కూడా దాని గురించి ఓ ఒక్కమీడియా నన్ను సంప్రదించలేదు అని వాపోయింది. ఈ సందర్భంగా ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బత్తుల ప్రసాద్ రావు మాట్లాడుతూ, ఆమెనే కాదు, మేము జర్నలిస్టులం కూడా వివక్ష ఎదుర్కొన్నాం." అని ఆయన అన్నారు. ఇంకా ప్రభు, సురేష్ కొండేటి కూడా మాట్లాడుతూ, హేమకూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కుమిలిపోవలసి వచ్చింది. కొన్ని తప్పుడు వార్తల వల్ల ఆమె తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. డ్రగ్స్ కేసు నుంచి నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చి సంతోషంగా ఉన్నారు. అని అన్నారు. ఆ విషయాన్ని మన ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ వేదికగా తన ఆనందాన్ని.. ఆవేదనను పంచుకోవడానికి వచ్చారని అన్నారు.