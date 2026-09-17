Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు సెలబ్రిటీ మాస్టర్చెఫ్ న్యాయనిర్ణేతగా ఆస్ట్రేలియా చెఫ్ శశి చెలియా
మాస్టర్చెఫ్ ఆస్ట్రేలియా విజేత అయిన చెఫ్ శశి చెలియా, 'సెలబ్రిటీ మాస్టర్చెఫ్ తమిళ్' కార్యక్రమానికి న్యాయనిర్ణేతగా చేరడంతో, వంటగది సిద్ధమైంది, ఏప్రాన్లు కట్టుకున్నారు, మరియు రుచులు చిటపటలాడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. సోనీ విజా మరియు సోనీ లివ్ సమర్పించే ఈ కార్యక్రమంలో, సమంత రూత్ ప్రభు ఆహారం, వినోదం మరియు డ్రామాను మేళవించి, ఉత్సాహభరితమైన పాకశాస్త్ర సాహసం కోసం ప్రముఖ సెలబ్రిటీలను ఒకచోట చేర్చుతున్నారు.
Samantha Ruth Prabhu, Sashi Cheliah
మాస్టర్చెఫ్ వంటగదికి చెఫ్ శశి చెలియా ప్రయాణం ఏమాత్రం సంప్రదాయబద్ధమైనది కాదు. పాకశాస్త్ర ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేయకముందు, శశి తన వృత్తిని సింగపూర్ పోలీస్ ఫోర్స్లో ప్రారంభించారు. చివరికి మాస్టర్చెఫ్ ఆస్ట్రేలియా వంటగదికి ఆయన చేసిన ప్రయాణం మరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన ట్రోఫీని గెలుచుకోవడం ఆయన జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన మలుపుగా నిలిచింది.
తన చిన్ననాటి భారతీయ మరియు ఆగ్నేయాసియా రుచులచే ఎంతగానో ప్రభావితమైన చెఫ్ శశి, తన మూలాలను మరియు ఆహారం పట్ల తనకున్న అభిరుచిని ప్రతిబింబించే ఒక ప్రత్యేకమైన పాకశాస్త్ర గుర్తింపును అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. ఒక పోటీదారుడిగా ఆయనకున్న అనుభవం, ఇప్పుడు 'సెలబ్రిటీ మాస్టర్చెఫ్ తమిళ్'లో న్యాయనిర్ణేత పాత్రలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని అందిస్తోంది.
ఈ షోలో చేరడం గురించి మాట్లాడుతూ, చెఫ్ శశి చెలియా ఇలా అన్నారు, "మాస్టర్చెఫ్ వంటగదికి నా ప్రయాణం ఏమాత్రం సంప్రదాయబద్ధమైనది కాదు. నేను నా వృత్తిని సింగపూర్ పోలీస్ ఫోర్స్లో ప్రారంభించాను, కాబట్టి ఒకరోజు మాస్టర్చెఫ్ ఆస్ట్రేలియా వంటగదిలోకి అడుగుపెట్టి, చివరికి ట్రోఫీని గెలుస్తానని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు.
నా చిన్నతనాన్ని మరియు నా పాకశాస్త్ర గుర్తింపును తీర్చిదిద్దిన భారతీయ మరియు ఆగ్నేయాసియా రుచులు ఆ ప్రయాణంలో ఒక అంతర్భాగంగా మారాయి. మనం ఎవరమో, మన మూలాలు ఎక్కడున్నాయో చెప్పే కథలను చెప్పడంలో ఆహారానికి ఉన్న శక్తిని అవి నాకు గుర్తు చేశాయి.
'సెలబ్రిటీ మాస్టర్చెఫ్ తమిళ్'కు న్యాయనిర్ణేతగా రావడం చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే వంటగదికి అవతలి వైపు నిలబడటం ఎలా ఉంటుందో నాకు కచ్చితంగా తెలుసు. ఆందోళన, ఒత్తిడి, అనిశ్చితి, కానీ అదే సమయంలో మీరు గర్వపడేలా ఏదైనా సృష్టించడంలో ఉండే అద్భుతమైన ఉత్సాహం కూడా నాకు తెలుసు." ఈసారి, నేను ఆ మాయాజాలాన్ని మరో కోణం నుండి అనుభవించబోతున్నాను.
మన సెలబ్రిటీ పోటీదారులను కలవడానికి, వారి సౌకర్యవంతమైన పరిధులను దాటించి వారిని ముందుకు నడిపించడానికి, అలాగే వారు వంటగదికి తీసుకువచ్చే కథలను మరియు రుచులను కనుగొనడానికి నేను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను.
సమంత రూత్ ప్రభు సారథ్యంలో, మరియు చెఫ్ శశి చెలియా తన మాస్టర్చెఫ్ అనుభవాన్ని న్యాయనిర్ణేతల బృందానికి తీసుకువస్తుండగా, సెలబ్రిటీ మాస్టర్చెఫ్ తమిళం ప్రముఖులు, వంటల సవాళ్లు, వినోదం మరియు డ్రామాల ఉత్తేజకరమైన మిశ్రమాన్ని అందిస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది.