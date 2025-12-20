శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025 (18:09 IST)

మైథలాజికల్ రూరల్ డ్రామా కథ తో అవినాష్ తిరువీధుల .. వానర సినిమా

Avinash Tiruveedhula
Avinash Tiruveedhula
అవినాష్ తిరువీధుల హీరోగా, దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న సినిమా "వానర". ఈ చిత్రంలో సిమ్రాన్ చౌదరి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. నందు ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నారు. "వానర" చిత్రాన్ని శంతను పత్తి సమర్పణలో సిల్వర్ స్క్రీన్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై అవినాష్  బుయానీ, ఆలపాటి రాజా, సి.అంకిత్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిమాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్, వివేక్ సాగర్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ కాబోతున్నాయి. 
 
 
మైథలాజికల్ రూరల్ డ్రామా కథతో తెరకెక్కిన "వానర" సినిమా న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా జనవరి 1న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. "వానర" సినిమా ఇప్పటికే ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో ప్రేక్షకుల్లో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. టీజర్ కు 2 మిలియన్ ఫ్లస్ వ్యూస్ రాగా, రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ సింగిల్ 'అదరహో..' కూడా మ్యూజిక్ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది.
 
నటీనటులు - అవినాష్ తిరువీధుల, సిమ్రాన్ చౌదరి, నందు, ఖడ్గం పృథ్వీ, కోన వెంకట్, సత్య, ఆమని, శివాజీ రాజా, ఛమ్మక్ చంద్ర, రచ్చ రవి, తదితరులు

రైలులో మహిళా ప్రయాణికురాలిపై అత్యాచారం.. జవాను అరెస్టు

రైలులో మహిళా ప్రయాణికురాలిపై అత్యాచారం.. జవాను అరెస్టుజార్ఖండ్ రాష్ట్ర రాజధాని రాంచీలో దారుణం జరిగింది. రైలులో ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలిపై జవాను లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. రైలు ప్రయాణికులకు రక్షణగా ఉండాల్సిన రక్షక భటుడే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ అమానుష ఘటన టాటీసిల్వాయి రైల్వే స్టేషన్‌లో జరిగింది. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నిందితుడుని అరెస్టు చేశారు.

డిసెంబర్ 21న పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్న కేసీఆర్.. ఆ అంశాలపై చర్చ

డిసెంబర్ 21న పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్న కేసీఆర్.. ఆ అంశాలపై చర్చబీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ డిసెంబర్ 21 ఆదివారం నాడు పార్టీ శాసనసభాపక్షం, కార్యనిర్వాహక కమిటీతో సమావేశం కానున్నారు. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్యనిర్వాహక సభ్యులు హాజరయ్యే ఈ సమావేశానికి ఆయన అధ్యక్షత వహిస్తారు. జల సంబంధిత సమస్యలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై భారత్ రాష్ట్ర సమితి ఆందోళనలు చేపట్టడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రతిపాదిత ఆందోళన ప్రణాళికపై కేసీఆర్ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సమావేశం తెలంగాణ భవన్‌లో జరగనుంది.

నీతో మాట్లాడాలి అంటూ యువతిని తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన యువకుడు, మృతి

నీతో మాట్లాడాలి అంటూ యువతిని తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన యువకుడు, మృతిమహబూబ్ నగర్ జిల్లా మూసాపేట మండలంలోని వేములలో ఓ యువతిపై అదే గ్రామానికి చెందన యువకుడు అత్యాచారం చేయడంతో ఆమె మృతి చెందింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. వేముల గ్రామానికి చెందిన 22 ఏళ్ల యువతి ఇంటివద్దనే వుంటోంది. గత బుధవారం నాడు రాత్రి సర్పంచ్ ఎన్నికల విజయోత్సవాలు జరుగుతున్న సమయంలో విష్ణు అనే యువకుడు ఈమె వద్దకు వచ్చాడు. తనతో మాట్లాడాల్సింది వుందని గ్రామంలోని రైతువేదిక వద్దకు తీసుకుని వెళ్లాడు.

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)ఓ వ్యక్తి జాతీయ రహదారిపై నిర్మించిన వంతెనకు వేలాడుతూ ప్రమాదకర స్టంట్స్ చేస్తూ కనిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యం

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యంఆపరేషన్ సింధూర్‌ నుండి పాఠాలు నేర్చుకున్న భారత సైన్యం, మూడు రక్షణ దళాలు, ప్రత్యేక దళాల సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేయనుంది. రక్షణ వర్గాలు ఏఎన్‌ఐకి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సైన్యం యొక్క ఈ ప్రతిపాదన ఉన్నత దశలో ఉంది. ఈ నెలాఖరులో జరగబోయే రక్షణ సేకరణ మండలి ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో దీనికి త్వరలో ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. ఫాస్ట్-ట్రాక్ సేకరణ ప్రక్రియ కింద, సైన్యం దేశీయ తయారీదారుల నుండి వాటి లాంచర్లతో పాటు సుమారు 850 లోయిటరింగ్ కమ్యూనిషన్లను కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తోంది.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.
