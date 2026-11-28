కదులుతున్న రైలు ఏసీ కోచ్లో దీపం వెలిగించి అయ్యప్పకు పూజ, ప్రశ్నించిన చిన్మయిపై నెటిజన్ దూషణ
దేవతలు, దేవుళ్ల పట్ల భక్తి సహజమే. ఐతే ఓ అయ్యప్ప భక్తుడు తన భక్తిని ఏకంగా కదులుతున్న రైలులో దీపం వెలిగించి నమస్కారం చేస్తూ పూజ చేయడం ప్రారంభించాడు. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసాడు. అది చూసిన ప్రముఖ గాయకురాలు చిన్మయి శ్రీపాద... ఇలాంటివారు కుదిరితే విమానాల్లో కూడా చేసేస్తారు అంటూ కామెంట్ చేసింది.
ఈ వ్యాఖ్యకు మరో నెటిజన్ రిప్లై ఇస్తూ రాయలేని భాషలో తిట్లపురాణం అందుకున్నాడు. దీనికి చిన్మయి రిప్లై ఇస్తూ... నీ దౌర్భాగ్యానికి నీకు ఇలాంటి కో-ప్యాసింజర్ దొరకాలని కోరుకుంటున్నా. నువ్వన్న మాటలకు అంతే. నీ కల్చర్ పెంపకమ్ సంస్కారం. ఈ క్రింద కామెంట్లో వున్న ఇంగ్లీషు పదాలను తెలుగులోకి మార్చుకుని చూడండి. అతడి మనస్తత్వం ఎలాంటిదో. ఇలాంటి వారికి అమ్మాయిలు చాలా చాలా దూరంగా వుండాలి అంటూ పేర్కొంది.
Nee dourbhaagyaniki neeku ilaanti co passengers dorakalani korukuntunna. Nuvvanna maatalaki anthe. Nee culture pempakam samskaram. Everyone who doesn’t understand Telugu please translate and understand the level of normal behaviour here. And yes - keep your girls far away from these men. They ll burn all of us down with them.— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) November 27, 2026