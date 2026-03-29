'బాహుబలి' రికార్డును బద్ధలు కొట్టిన 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్'
ఆదిత్య ధర దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన ధురంధర్ రెండో భాగం కలెక్షన్ల పరంగా బాక్సాఫీస్ రికార్డులను చెరిపేస్తోంది. తాజాగా గత తొమ్మిదేళ్ళుగా బాహుబలి పేరిట ఉన్న కలెక్షన్ల రికార్డును ధురంధర్ అధికమించింది. కేవలం స్వదేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో సైతం ధురంధర్ తన హవాను కొనసాగిస్తోంది.
ఈ క్రమంలోనే ఉత్తర అమెరికాలో అత్యధిక కలెక్షన్లు రాబట్టిన భారతీయ సినిమాగా 9 ఏళ్లుగా ఉన్న 'బాహుబలి 2' రికార్డును 'ధురంధర్ 2' అధిగమించిందంటూ ఒక నెటిజన్ ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. దీనిపై 'బాహుబలి' నిర్మాతల్లో ఒకరైన శోభు యార్లగడ్డ స్పందించారు. 'నేను ఇటీవల 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' చూశా. ఆద్యంతం ఆస్వాదించా. ఈ చిత్రం అన్ని రికార్డులు బద్దలుకొడుతూ.. కొత్త బెంచ్మార్క్ను నెలకొల్పడం ఆనందంగా ఉంది. చిత్ర బృందానికి అభినందనలు' అని పేర్కొన్నారు.
2017 ఏప్రిల్లో విడుదలైన 'బాహుబలి-2' నార్త్ అమెరికాలో 20+ మిలియన్ డాలర్లు కలెక్ట్ చేసింది. విడుదలైన 10 రోజుల్లోనే 'ధురంధర్ 2' ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా పది రోజుల్లో రూ.1,226+ కోట్లు రాబట్టినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. రణ్వీర్సింగ్ హీరోగా ఆదిత్యధర్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 19న విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.