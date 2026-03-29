'బాహుబలి' రికార్డును బద్ధలు కొట్టిన 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్'

ఆదిత్య ధర దర్శకత్వంలో రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన ధురంధర్ రెండో భాగం కలెక్షన్ల పరంగా బాక్సాఫీస్ రికార్డులను చెరిపేస్తోంది. తాజాగా గత తొమ్మిదేళ్ళుగా బాహుబలి పేరిట ఉన్న కలెక్షన్ల రికార్డును ధురంధర్ అధికమించింది. కేవలం స్వదేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో సైతం ధురంధర్ తన హవాను కొనసాగిస్తోంది. 
 
ఈ క్రమంలోనే ఉత్తర అమెరికాలో అత్యధిక కలెక్షన్లు రాబట్టిన భారతీయ సినిమాగా 9 ఏళ్లుగా ఉన్న 'బాహుబలి 2' రికార్డును 'ధురంధర్‌ 2' అధిగమించిందంటూ ఒక నెటిజన్ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు. దీనిపై 'బాహుబలి' నిర్మాతల్లో ఒకరైన శోభు యార్లగడ్డ స్పందించారు. 'నేను ఇటీవల 'ధురంధర్‌: ది రివెంజ్‌' చూశా. ఆద్యంతం ఆస్వాదించా. ఈ చిత్రం అన్ని రికార్డులు బద్దలుకొడుతూ.. కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌ను నెలకొల్పడం ఆనందంగా ఉంది. చిత్ర బృందానికి అభినందనలు' అని పేర్కొన్నారు.
 
2017 ఏప్రిల్‌లో విడుదలైన 'బాహుబలి-2' నార్త్‌ అమెరికాలో 20+ మిలియన్‌ డాలర్లు కలెక్ట్‌ చేసింది. విడుదలైన 10 రోజుల్లోనే 'ధురంధర్‌ 2' ఈ రికార్డును బ్రేక్‌ చేసింది. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా పది రోజుల్లో రూ.1,226+ కోట్లు రాబట్టినట్లు ట్రేడ్‌ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. రణ్‌వీర్‌సింగ్‌ హీరోగా ఆదిత్యధర్‌ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 19న విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.

పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు : ప్రధాని మోడీ ఫైర్గత నెల రోజులుగా పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధంపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. పైగా, ఈ యుద్ధం అనేక సవాళ్లను సృష్టించిందన్నారు. ఆదివారం తన 132వ 'మన్‌ కీ బాత్‌' కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కొందరు చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దని ఆయన దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

కాళేశ్వరం అవినీతిపై సీబీఐ విచారణ.. కేంద్రం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భారీ అవినీతి జరిగిందని, దీనిపై విచారణకు సీబీఐకు అప్పగించినా కేంద్రం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. శాసనసభలో ఆయన మాట్లాడుతూ, శాసనసభలో సూచనలు ఇచ్చి పారిపోవడం భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యులకు అలవాటుగా మారిపోయిందని విమర్శించారు.

అమరావతికి చట్టబద్ధత : అమిత్ షాతో వెంకయ్య మంతనాలునవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే విషయంపై కేంద్రంలో కీలక ముందడుగు పడింది. ఈ అంశంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షాతో మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడారు. ఏపీ అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసిన బిల్లును ఈ పార్లమెంట్‌ సమావేశాల్లోనే ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించాలని కోరారు. 2015 అక్టోబర్‌ 22న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, అప్పటి పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా ఉన్న తన చేతులమీదుగా రాజధానికి శంకుస్థాపన జరిగిన విషయాన్ని వెంకయ్య ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.

అమెరికా లక్ష్యంగా ఇంధం క్షిపణిని పరీక్షించిన ఉత్తర కొరియాఅగ్రరాజ్యం అమెరికానే లక్ష్యంగా ఉత్తర కొరియా ఇంధన క్షిపణి ఇంజిన్‌ను విజయవంతంగా ప్రరీక్షించింది. ఈ విషయాన్ని ఆ దేశ మీడియా అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఈ పరీక్షతో అణు దాడి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకునే దిశగా ప్యాంగ్యాంగ్ మరో అడుగు ముందుకెళ్లిందని యుద్ధ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అమ్మానాన్నా క్షమించండి.. 'జెట్టి' హీరో మోసం చేశాడు.. చనిపోతున్నా....అమ్మానాన్నా క్షమించండి.. 'జెట్టి' సినిమా హీరో తనను మోసం చేశాడంటూ చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన లోకేశ్ అనే యువకుడు ఆత్మహత్యాయత్నం చేసాడు. 'జెట్టి' హీరో మాల్యం మురళీకృష్ణకు రూ.3.15 కోట్లు బంధువుల ద్వారా ఇప్పించానని, తనను రైల్వే కాంట్రాక్ట్ పేరుతో మోసం చేశాడంటూ సూసైడ్ నోట్ రాసి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.
