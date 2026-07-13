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Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేని
సూపర్స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రంతో హీరోగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడాని ఈ చిత్రంతో కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అరంగేట్రం చేస్తోంది.
Jai Krishna Ghattamaneni, Rasha Thadani
సీనియర్ నటుడు డాక్టర్ మోహన్ బాబు విలన్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. పి. కిరణ్ నిర్మించి, అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు వున్నాయి. ప్రతి అప్డేట్కు గొప్ప స్పందన లభిస్తోంది. తాజాగా నిర్మాతలు ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు.
శ్రీనుకు మంగా అంటే ప్రాణం. మొదట అతని ప్రేమను అంగీకరించని మంగా, అతని నిజమైన ప్రేమను చూసి చివరకు ప్రేమలో పడుతుంది. ఇద్దరి ప్రేమ అందంగా సాగుతున్న సమయంలో బళ్లారి రాజు వెంకటప్పయ్య నాయుడు వారి జీవితాల్లోకి వస్తాడు. వారి ప్రేమకు అతడే అతిపెద్ద అడ్డంకిగా మారతాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? వారి ప్రేమ గెలిచిందా? అనేదే సినిమా కథ.
ప్రేమ కథలను తనదైన శైలిలో తెరకెక్కించే దర్శకుడు అజయ్ భూపతి, ఈ చిత్రాన్ని ప్రేమ, యాక్షన్, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా అద్భుతంగా రూపొందించారు. ట్రైలర్ సినిమా అసలు కాన్సెప్ట్ను ఆసక్తికరంగా పరిచయం చేస్తూ, కథపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
తొలి సినిమాతోనే జై కృష్ణ ఘట్టమనేని ఆదరగొట్టారు. స్క్రీన్పై చాలా సహజంగా కనిపించడమే కాకుండా, డైలాగ్ డెలివరీ, హావభావాలు, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ఆకట్టుకున్నారు. ప్రేమ సన్నివేశాల్లో చక్కటి హావభావాలు చూపించిన ఆయన, యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో కూడా మంచి ఇంటెన్సిటీని ప్రదర్శించారు.
రాషా తడానీ తన అందమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో పాటు నటనతో కూడా ఆకట్టుకున్నారు. జై కృష్ణ, రాషా మధ్య కెమిస్ట్రీ ట్రైలర్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. విలన్గా డాక్టర్ మోహన్ బాబు తన పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ప్రతి సన్నివేశంలో ప్రత్యేకంగా కనిపించారు.
టెక్నికల్గా కూడా సినిమా ఉన్నత ప్రమాణాలతో రూపొందింది. జయకృష్ణ ఐఎస్సీ అందించిన విజువల్స్ ప్రేమ, యాక్షన్ సన్నివేశాలను అద్భుతంగా చూపించాయి. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ట్రైలర్కు మంచి బలం చేకూర్చింది. మాధవ్ కుమార్ గుల్లపాటి ఎడిటింగ్ ట్రైలర్ మరింత గ్రిప్పింగ్ గా ప్రజెంట్ చేసింది. సాహి సురేష్ రూపొందించిన సెట్స్ సినిమాకు మరింత గ్రాండ్ లుక్ తీసుకొచ్చాయి.
'శ్రీనివాస మంగాపురం' ట్రైలర్ ప్రేమ, యాక్షన్, భావోద్వేగాలతో ఆకట్టుకుంటూ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది. ఈ నెల 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ చిత్రంపై ట్రైలర్ మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.
విజయవాడలో హీరో జై కృష్ణ మాట్లాడుతూ, మా తాతగారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు లేకపోతే నేను ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండేవాడిని కాదు. ఆయన నాకు దేవుడితో సమానం. అలాగే మా బాబాయ్ మహేష్ బాబు గారు కూడా నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. మా సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ అన్నీ చూసి నాకు ఎంతో మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. థాంక్ యూ బాబాయ్. మా నాన్నగారి గురించి మాట్లాడితే చాలా ఎమోషనల్ అవుతాను. ఆయన ఈ రోజు ఉండి ఉంటే చాలా సంతోషపడేవారు. ఎక్కడ ఉన్నా నన్ను చూసి ఆనందపడుతున్నారని నమ్ముతున్నాను. 'శ్రీనివాస మంగాపురం' కోసం దర్శకుడు అజయ్ భూపతి గారు అద్భుతమైన కథ రాశారు. సినిమాను కూడా చాలా అద్భుతంగా తీశారు. ఇందులోని ఎమోషన్స్, పాత్రలు ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి. సినిమా మీ అందరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుంది. జీవీ ప్రకాష్ గారు అద్భుతమైన సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా మీకు మంచి థియేటర్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. విజువల్స్, మ్యూజిక్ అన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి. రాషా తడానీ చక్కగా నటించింది. ఆమె నటనను ప్రేక్షకులంతా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మోహన్ బాబు గారు మా సినిమాలో చాలా మంచి పాత్ర చేశారు. మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమ, అభిమానానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. జూలై 30న అందరూ థియేటర్లకు వచ్చి 'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమా చూడండి. తప్పకుండా మీ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. మా నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ఎంతగానో ప్రోత్సహించిన మా బంగారు తాతయ్యకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్.
హీరోయిన్ రాషా తడానీ మాట్లాడుతూ... అందరికీ నమస్కారం. తెలుగు సినిమాలో తొలిసారి నటించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. దర్శకుడు అజయ్ భూపతి గారికి, నిర్మాత కిరణ్ గారికి ధన్యవాదాలు. నా కో-స్టార్ జై కృష్ణ ఎంతో సహకరించారు. జూలై 30న మీరందరూ థియేటర్లలో 'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమాను తప్పకుండా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
దర్శకుడు అజయ్ భూపతి మాట్లాడుతూ, జై కృష్ణ తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం అవుతున్నారు. ఆయనకు మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు కావాలి. 'మంగా మంగా' పాట మీ అందరికీ ఎంత నచ్చిందో నాకు తెలుసు. మిగతా పాటలన్నీ కూడా అద్భుతంగా వచ్చాయి. ఫైట్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి. సినిమాలో మోహన్ బాబు గారు ఉన్నారు. రగ్గడ్ యాక్షన్తో పాటు అద్భుతమైన ప్రేమకథ కూడా ఉంటుంది. యూత్కు ఈ సినిమా బాగా నచ్చుతుంది. ఈ ఉదయం ట్రైలర్ను మహేష్ బాబు గారికి పంపించాను. ఆయన "సూపర్" అని రిప్లై ఇచ్చారు. నాలుగు లవ్ ఎమోజీలు కూడా పంపించారు. అది నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. నేను ఎప్పుడూ ఫ్యాన్స్ను టార్గెట్ చేసి సినిమా చేయలేదు. కానీ ఈ సినిమా మాత్రం ఫ్యాన్స్ కోసం తీశాను. జై కృష్ణ నటన, సినిమాలోని పెర్ఫార్మెన్స్,యాక్షన్... అన్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి.
ఘట్టమనేని ఆది శేషగిరిరావు మాట్లాడుతూ... అందరికీ నమస్కారం. కృష్ణ గారికి, మహేష్ బాబు గారికి విజయవాడలో ఎంత అభిమానం ఉందో అందరికీ తెలుసు. మా కుటుంబానికి అప్సర థియేటర్తో ఐదు దశాబ్దాల అనుబంధం ఉంది. ఈ వేడుకను ఇంత అద్భుతంగా నిర్వహించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. ట్రైలర్లో చూసినట్టుగానే సినిమా కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. మీ అందరూ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను. అజయ్ భూపతి గారు సినిమాను ఎంతో అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. రాషా తడానీ చాలా బాగా నటించింది. జై కృష్ణ చాలా అందంగా కనిపించడమే కాదు, అద్భుతంగా నటించాడు. నిర్మాత కిరణ్, అశ్వినీ దత్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. ఈ వేడుకకు విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.
మనవరాలిని కారు డ్రైవింగ్ చేయమన్న సబ్ ఇన్స్పెక్టర్.. తర్వాత?
నర్సింగిలో తన ఆరేళ్లన్నర వయసున్న మనవరాలిని బహిరంగ రహదారిపై కారు నడపనిచ్చినందుకు ఒక సబ్-ఇన్స్పెక్టర్పై కేసు నమోదైంది. ఆ మైనర్ బాలిక గుర్తింపును గోప్యంగా ఉంచేందుకు సదరు అధికారి పేరును వెల్లడించలేదు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటన గంధం గూడ-బైరాగి గూడ రోడ్డుపై జరిగింది. దీనిపై స్పందించిన నర్సింగి పోలీసులు, సదరు సబ్-ఇన్స్పెక్టర్పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇందులో ప్రాణాలకు, భద్రతకు ముప్పు కలిగించేలా అజాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం, అలాగే అనర్హులైన వ్యక్తులను వాహనం నడపనివ్వడం, ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్కు సంబంధించిన ఉల్లంఘనలు వంటి అభియోగాలు ఉన్నాయి.
వియత్నాం బోటు ప్రమాదం- సురక్షితంగా హైదరాబాద్ వచ్చిన ఏపీ బాధితులు
వియత్నాంకు చెందిన ఫు క్వోక్ ద్వీపం సమీపంలో జరిగిన విషాదకరమైన స్పీడ్బోట్ ప్రమాదంలో చిక్కుకుని ప్రాణాలతో బయటపడిన ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన పలువురు బాధితులు, ఆదివారం అర్ధరాత్రి హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ఈ ప్రమాదం నుండి బయటపడిన వారు స్వదేశానికి చేరుకుంటుండగా, ఆ ఘటనకు సంబంధించిన హృదయ విదారక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
తిరుపతి: రైల్వే సీఆర్ఎస్ స్క్రాప్ యార్డులో భారీ అగ్నిప్రమాదం
రేణిగుంట-తిరుపతి మార్గంలోని రైల్వే క్యారేజ్ రిపేర్ షాప్ (CRS) స్క్రాప్ యార్డులో సోమవారం ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. స్క్రాప్ యార్డు నుండి దట్టమైన పొగలు ఎగసిపడటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే అగ్నిమాపక శాఖకు సమాచారం అందించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
షాబాద్ సీరియల్ కిల్లర్ కోసం వేట - 12 బృందాలతో గాలింపు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్లో జరిగిన ఆరు హత్యల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్కుమార్ కోసం పోలీసులు గాలింపును ముమ్మరం చేశారు. గాలింపు బృందాల సంఖ్యను 10 నుంచి 12కు పెంచారు. నిందితుడి కదలికలను గుర్తించేందుకు అతడు ఉపయోగించిన సిమ్ కార్డులతో పాటు బస్స్టేషన్లు, రైల్వేస్టేషన్ల సీసీటీవీ ఫుటేజీలను అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
ముంబై ఆస్పత్రిలో పవన్కు ఆపరేషన్ - పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్కు ముంబైలోని కోకిలా బెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆస్పత్రిలో శనివారం కుడిభుజానికి ఆపరేషన్ జరిగింది. ఆయనను ఏపీ సీఎం, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఆదివారం పరామర్శించారు. ప్రత్యేకంగా ముంబై వెళ్లిన చంద్రబాబు వెళ్లి పవన్ను పరామర్శించి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వాకబు చేశారు. త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.