బాలకృష్ణ అఖండ-2 ఘన విజయం - థియేటర్లలో పూనకాలు (Video)
దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను, హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ కాంబినేషన్లో వచ్చిన అఖండ-2 చిత్రం ఘన విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రం విడుదలైన ప్రతి సెంటరులో ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా సినిమాలోని ఆధ్యాత్మిక అంశాలు, క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయంటే.. ఓ థియేటర్లో సినిమా చూస్తున్న మహిళ పూనకం వచ్చినట్టు ఊగిపోయిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
సినిమా క్లైమాక్స్లో బాలకృష్ణ శివతాండవం చేసే సన్నివేశం వస్తున్నప్పుడు ఓ ప్రేక్షురాలు ఒక్కసారిగా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఆమె పూనకంలో ఊగిపోతూ కనిపించారు. వెంటనే పక్కనే ఉన్న ఆమె భర్త, కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించడం వీడియోలో రికార్డయింది. దీనిని చూసిన థియేటర్లోని మిగతా ప్రేక్షకులు కూడా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందనే దానిపై స్పష్టత లేనప్పటికీ, వీడియో మాత్రం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.