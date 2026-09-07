Mokshagna Teja: నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ బాధ్యతలను వశిష్ఠ కు అప్పగించిన బాలక్రిష్ణ
నందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ సినీ ఎంట్రీ ఖరారైంది. తొలుత తన దర్శకత్వంలో సినిమా రూపొందిస్తానని బాలయ్య అన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ మెగాస్టార్ చిరంజీవితో సినిమా తీసిన దర్శకుడు వశిష్ఠ కు ఆ బాధ్యతలు అప్పటించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను నిర్మించేందుకు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ముందుకు వచ్చింది.మోక్షజ్ఞ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆదివారంనాడు ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు.
Nandamuri Mokshagna Teja, Vassishta, Nandamuri Balakrishna, Naveen Yerneni
తన డెబ్యూ కోసం సరైన కథను ఎంచుకునేందుకు మోక్షజ్ఞ పలు కథలను విన్న తర్వాత తనకు నచ్చిన కథకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రతిష్టాత్మక సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం ‘విశ్వంభర’ చేస్తున్న దర్శకుడు వశిష్ఠ ఈ కథను సిద్ధం చేశారు. ఈ కాంబినేషన్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అందులోనూ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాతలు నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మించనుండటంతో సినిమాపై మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
చిత్ర బృందం బాలకృష్ణ, మోక్షజ్ఞలను కలుసుకుని పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న కొన్ని స్టిల్స్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ స్టిల్స్ మోక్షజ్ఞ స్టైలిష్గా, ఫిట్గా, చాలా హ్యాండ్సమ్ కనిపించడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు మోక్షజ్ఞ ఇప్పటికే ఇంటెన్స్ గా ప్రిపేర్ అయ్యారు. కమర్షియల్ హీరోకు అన్ని అంశాల్లో శిక్షణ తీసుకుంటూ ఫిజికాలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మిగతా ఇతర నటీనటులు, టెక్నికల్ టీం వివరాలని మేకర్స్ వెల్లడించనున్నారు.