మంచి కంటెంట్ ఉంటే ఆదరిస్తారని బాలన్ - ది బాయ్ ప్రూవ్ చేసింది - చిదంబరం
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన మూవీ "బాలన్ - ది బాయ్". ఈ చిత్రానికి "ఆవేశం" ఫేమ్ డైరెక్టర్ జితూ మాధవన్ అందించిన స్క్రిప్ట్ తో "మంజుమ్మెల్ బాయ్స్" చిత్ర దర్శకుడు చిదంబరం దర్శకత్వం వహించారు. వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజా దేశాయి ఫెన్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. ఇటీవలే ఈ సినిమా హిందీతో పాటు మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంస్థ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం హైదరాబాద్ లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
Chidambaram, Jithu Madhavan and team
ప్రొడ్యూసర్ శైలజా దేశాయి ఫెన్ మాట్లాడుతూ - కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి. తేస్పియన్ ఫిలింస్ లో మొదటి చిత్రమిది. నిర్మాతలుగా మాకు తొలి ప్రయత్నమైనా మమ్మల్ని డైరెక్టర్ చిదంబరం నమ్మారు. చిదంబరంతో పాటు డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్ వల్లే మా తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంస్థ ఏర్పాటైంది. ఈ చిత్రంతో పాటు మేము హిందీలో ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వంలో హైవాన్ అనే సినిమాను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ మాకు పూర్తి సహకారం అందించారు. మమ్మల్ని మా ప్యాషన్ ను నమ్మి వెన్నంటి నిలబడ్డారు. ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెబుతున్నాను. అన్నారు.
డైరెక్టర్ చిదంబరం మాట్లాడుతూ - తెలుగు ఆడియెన్స్ మంచి కంటెంట్ ఉంటే ఆదరిస్తారు. అలాగే మా మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ సినిమాపై మీరు ఎంతో ప్రేమ చూపించారు. ఇప్పుడు ఆ నమ్మకంతోనే బాలన్ ది బాయ్ వంటి ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. మీరు సక్సెస్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. మంచి సినిమాలకు ఎప్పుడూ స్పేస్ ఉంటుంది, ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు. ఆ విషయాన్ని ఈ సినిమా మరోసారి ప్రూవ్ చేసింది. నేను, జీతు చూసిన అనేక రియల్ లైఫ్స్ ఆధారంగా ఈ కథను రెడీ చేశాం. మా సినిమాలో చూపించినటువంటి వాళ్లు ఎంతోమంది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు. కానీ మనం వారిని చూడలేకపోతున్నాం. నేను తెలుగుతో పాటు తమిళంలో సినిమా చేయాలి. నాకు తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే ఇష్టం. తెలుగులో ఒక మూవీ చర్చల దశలో ఉంది. దర్శకుడిగా నాపై ప్రేక్షకులు ఒక నమ్మకం పెట్టుకుంటారు. ఆ నమ్మకాన్ని కాపాడేలా సినిమాలు రూపొందిస్తాను. మా మూవీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన అన్నపూర్ణ సంస్థకు, ప్రమోట్ చేసిన నాగ చైతన్యకు థ్యాంక్స్. ఈ స్టోరీనే నన్ను ఇన్స్ పైర్ చేసింది. టీమ్ అంతా ఒక్కటిగా ప్యాషనేట్ గా పనిచేసేలా చేసింది. మా సినిమాకు స్టోరీనే పెద్ద స్ట్రెంత్ అని భావిస్తున్నా. అన్నారు.
యాక్టర్ జీన్ పాల్ లాల్ మాట్లాడుతూ - "బాలన్ - ది బాయ్" సినిమా మలయాళంలో మంచి విజయాన్ని సాధించింది. తెలుగులోనూ మీరంతా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. ఇదొక గొప్ప చిత్రం. ఈ సినిమాలో నటించే అవకాశం రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మా డైరెక్టర్, మా ప్రొడ్యూసర్స్ కు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నా. అన్నారు.
యాక్ట్రెస్ ఫర్జాన పాలతింగల్ మాట్లాడుతూ - మా మూవీని సపోర్ట్ చేసేందుకు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. మీరు మా సినిమా చూసి, ఇచ్చే ఫీడ్ బ్యాక్ తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం. ఈ చిత్రంలో నేను చేసిన క్యారెక్టర్ కు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడే నా ఫస్ట్ మూవీలో ఇలాంటి మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చిందని సంతోషించాను. ఈ సినిమా కోసం నేను ప్రత్యేకంగా ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం రాలేదు. ఆ స్క్రిప్ట్ లోనే ఆ స్ట్రెంత్ ఉంది. తెలుగు ఆడియెన్స్ ఎప్పుడూ గుడ్ మూవీస్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు. బాలన్ ది బాయ్ వంటి ఒక సరికొత్త తరహా చిత్రాన్ని మీరు విజయవంతం చేస్తారని నమ్ముతున్నాం. అన్నారు.
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో దోపిడీ, వేధింపులు.. 17ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో బాలికలు వేధింపులకు గురయ్యారు. ఒక క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రం సిబ్బంది 17 ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో, అక్కడ ఉన్న ఇతర పిల్లలు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలనే ఎదుర్కొన్నట్లు తేలిందని అధికారులు శనివారం తెలిపారు. పోలీసు కేసు నమోదైన తర్వాత విచారణ చేపట్టిన సీడబ్ల్యూసీ, ఆ కేంద్రంలో ఉంటున్న మరికొందరు పిల్లలు కూడా వేధింపులు, దోపిడీకి గురైనట్లు సూచించే ఆధారాలను గుర్తించింది. అనక్కరకు చెందిన ఒక బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై, పతనంతిట్టలోని 'ఎలోహిమ్ గ్లోబల్ వర్షిప్ సెంటర్'కు చెందిన ముగ్గురు సిబ్బందిపై ఇడుక్కి జిల్లాలోని కట్టప్పన పోలీసులు మొదట జూన్ 17న కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రియుడితో రొమాన్స్కు అడ్డుగా వున్నాడని రెండేళ్ల కొడుకును చంపేసిన తల్లి
ప్రియుడి కోసం కన్నబిడ్డను కడతేర్చింది ఓ తల్లి. పరాయి వ్యక్తి వ్యామోహానికి లొంగిపోయిన ఒక కన్నతల్లి, తన ప్రియుడితో గడపడానికి అడ్డుగా వున్న రెండేళ్ల సొంత కొడుకును హతమార్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జ్యోతి, స్వామి దంపతులు ఉపాధి వెతుక్కుంటూ మేడ్చల్ జిల్లా కీసరకు వలసవచ్చి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే జ్యోతికి వివాహానికి ముందే నవీన్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమాయణం ఉంది. పెళ్లయి పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన పాత ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే గత నెల 29న భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియుడు నవీన్ జ్యోతి ఇంటికి వచ్చాడు.
రుషికొండ ప్యాలెస్ను ఎలా ఉపయోగించాలి.. తల పట్టుకున్న ఎన్డీయే.. ప్లాన్ ఏంటి?
విశాఖపట్నంలోని రుషికొండ ప్రాంతంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హయాంలో నిర్మించిన రాజభవనం లాంటి భారీ భవనం, గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన విపరీతమైన వృధా ఖర్చులకు ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది. రూ. 500 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే విషయంలో ప్రస్తుత ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీనిని ఉత్తమంగా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో నిర్ణయించడానికి కొన్ని కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు ఒక రకమైన ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
అన్నదాత సుఖీభవ పథకం- మొదటి విడత నిధుల విడుదల
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం-కిసాన్ నిధులతో సజావుగా అనుసంధానించిన, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాత సుఖీభవ పథకం మొదటి విడత విడుదలను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ (డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్) ద్వారా మొత్తం రూ. 3,125 కోట్లను నేరుగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు.
Telangana: తెలంగాణలో ఎల్లో అలర్ట్.. పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు
తెలంగాణలో శనివారం, ఆదివారం వడగాల్పుల పరిస్థితులు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దీనితో రాష్ట్రంలోని ఉత్తర, దక్షిణ, మధ్య జిల్లాలకు 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ చేయబడింది. ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, బలమైన గాలులు, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.