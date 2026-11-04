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  4. #BaluGeetha is a film that everyone can relate to: Supriya Yarlagadda
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (19:30 IST)

Supriya: #బాలుగీత అందరికీ రిలేట్ అయ్యే సినిమా : సుప్రియ యార్లగడ్డ

#BaluGeetha team with Supriya Yarlagadda
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (19:30 IST)
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#BaluGeetha team with Supriya Yarlagadda
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించిన చిత్రం #బాలుగీత. సందీప్ సరోజ్, కేయురి, హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించిన ఈ మూవీకి ప్రతాప్ కొల్లారెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు.  ఆనంద్ రెడ్డి కర్నాటి, హరీష్ కోహిర్కర్ సహా నిర్మాతలు. నవంబర్ 5 నుంచి ఈ చిత్రం ETV Winలో  ప్రీమియర్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేశారు.
 
 
నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ..   ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఎలాగైనా సరే దీన్ని సినిమాగా తీయాలి అనిపించింది. అందరూ రిలేట్ అయ్యే కథ ఇది. చాలామంది జీవితాల్లో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగి ఉంటాయి. ETV అనేది మంచి కంటెంట్ అందించే ప్లాట్‌ఫామ్. అన్నపూర్ణ నుంచి మేము ఈ కథ చెప్పగానే బాపినీడు  గారు వెంటనే చేసేద్దాం అన్నారు. ఆయన ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చారు. చాలా యంగ్ టాలెంట్‌తో చేసిన సినిమా ఇది. తప్పకుండా మేము చాలా మంచి సినిమా తీశాం.
 
 సందీప్, కేయురి ‘బాలు’, ‘గీత’ పాత్రలకు సరైన న్యాయం చేశారు. ఆ పాత్రలకు ప్రాణం పోశారు.డైరెక్టర్ ప్రతాప్‌కు సినిమా అంటే చాలా ప్యాషన్. తను సొంత డబ్బులతో ఒక చిన్న సినిమా తీసుకుని నా దగ్గరికి వచ్చి చూపించాడు. అది నాకు చాలా నచ్చింది. తర్వాత అన్నపూర్ణతోనే చాలా రోజులు ట్రావెల్ అయ్యాడు. ఫైనల్‌గా ఈ కథ చెప్పాడు. అది మాకు చాలా నచ్చింది.  పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు, పెద్ద స్టార్ సినిమాలు మేము తీసినప్పుడు అవి ఇచ్చే సక్సెస్ ఒకలా ఉంటుంది. కానీ చిన్న కథలు, మనసుకు హత్తుకునే కథలు చేసినప్పుడు, కొత్తవాళ్లను పరిచయం చేసినప్పుడు వాటికి వచ్చే అభినందనలు వేరే సంతృప్తినిస్తాయి. అలాంటి మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ సినిమా ఇచ్చింది. నవంబర్ 5న అందరూ ETV Winలో ఈ సినిమా చూడండి. ఈ సినిమాను మనసుపెట్టి తీశాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయదు.
 
హీరో సందీప్ సరోజ్ మాట్లాడుతూ..అందరికీ నమస్కారం. ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన నిహారిక గారికి ధన్యవాదాలు. నన్ను పరిచయం చేసిన ప్రొడ్యూసర్ నిహారిక గారు. ఆమె సపోర్ట్ చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమా సుప్రియ గారితో చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ ఇద్దరూ చాలా స్ట్రాంగ్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. నాకు ఇంత మంచి సినిమా ఇచ్చిన డైరెక్టర్ ప్రతాప్ గారికి థాంక్యూ. ఇది మేము మరో అడుగు ముందుకు వెళ్లడానికి ఉపయోగపడే సినిమా అవుతుందని బలంగా నమ్ముతున్నాను. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో వర్క్ చేయడం చాలా మెమరబుల్‌గా ఉంది. ETVతో పనిచేయడం కూడా చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది. ETV Winలో రేపటి నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమ్ కాబోతోంది. పెళ్లి తర్వాత మొదలయ్యే ప్రేమకథ ఇది. చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటుంది. ఈ సినిమా చూశాక ఒక తోడు ఉంటే బాగుంటుందని ఫీలింగ్ పక్కా కలుగుతుంది. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది.
 
నిహారిక కొణిదెల మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’లో నటించిన నటీనటులు వేరే ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ల ఈవెంట్స్‌కు రావడం నాకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. నన్ను ఈవెంట్‌కు ఇన్వైట్ చేసిన సందీప్‌కు థాంక్యూ. ఈ ట్రైలర్ నేను చూశాను. చాలామందికి ట్రైలర్ గురించి చెప్పాను. ఈ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నాకు శేఖర్ కమ్ముల గారి సినిమా లాగా అనిపించింది.  ఈ సినిమాలో భాగమైన అందరికీ పేరుపేరునా అభినందనలు. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరినీ అలరిస్తుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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